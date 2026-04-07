Alcoholemia récord en Chubut: el sorprendente resultado que arrojó el test a un conductor en Comodoro Rivadavia

El test de alcoholemia con 2,69 g/l marcó un récord en los registros de la provincia de Chubut

Un conductor fue detectado con 2,69 gramos de alcohol por litro de sangre al volante en Comodoro Rivadavia, el registro más alto de alcoholemia positiva durante los recientes controles de tránsito realizados en toda la provincia de Chubut. El operativo, coordinado por el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial, se desplegó en rutas, accesos y zonas urbanas durante el fin de semana largo, involucrando la colaboración de la Subsecretaría de Seguridad Vial, la Policía del Chubut y organismos municipales.

El caso, que estableció un récord en la provincia, se sumó a otros 77 conductores retirados de la vía pública por manejar bajo los efectos del alcohol. En total, los agentes controlaron 11.788 vehículos y realizaron 6.693 test de alcoholemia. Según informó el Ministerio, los operativos se desarrollaron de manera simultánea en distintas localidades y rutas estratégicas, tanto en ciudades como en accesos principales.

Durante la fiscalización en Comodoro Rivadavia, se inspeccionaron 1.726 vehículos y se ejecutaron 1.110 test de alcoholemia, detectando a 21 personas conduciendo en estado de ebriedad. El infractor con el nivel más alto de alcohol en sangre fue localizado en uno de los puntos de control establecidos en el casco céntrico y la periferia, incluyendo el acceso oeste por Ruta Nacional Nº 26 y el acceso sur por Ruta Nacional Nº 3. Además, se labraron 55 infracciones y se retuvieron 17 vehículos en ese distrito.

El impacto de los controles se extendió a otras ciudades de Chubut. En Esquel, se registró el segundo caso más elevado de alcoholemia: un conductor alcanzó 2,32 g/l. Allí, los agentes verificaron 1.836 vehículos y realizaron 1.778 test, retirando de circulación a 12 conductores con niveles positivos de alcohol. También se labraron 37 infracciones y se retuvieron 2 vehículos.

Durante el operativo de fin de semana largo, se detectaron 21 conductores alcoholizados en Comodoro, el mayor número provincial

El reporte oficial detalló que en Rawson y Playa Unión los operativos incluyeron controles en los ingresos por Ruta Provincial Nº 7, Ruta Nacional Nº 25 y el Puente El Elsa. En este sector, se verificaron 2.365 vehículos, se efectuaron 1.356 test y se retiró a 9 conductores en estado de ebriedad, además de labrarse 25 infracciones y retener un vehículo.

En Trelew, la tarea de fiscalización se concentró en el casco urbano, la periferia y los accesos por Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 25 hacia Gaiman. Se controlaron 1.168 vehículos, se realizaron 764 test de alcoholemia y 16 conductores fueron retirados por dar positivo, junto con 23 infracciones registradas y la retención de un automóvil.

Otras localidades también formaron parte del despliegue. En Puerto Madryn se controlaron 486 vehículos y, tras 152 test de alcoholemia, se detectaron 12 casos positivos y se retuvieron 8 vehículos. En la Comarca Andina, los controles sobre rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo arrojaron 1.637 vehículos verificados, 773 test y 5 positivos, con la retención de 4 vehículos y 18 infracciones.

En Trevelin, los agentes controlaron 416 vehículos y realizaron la misma cantidad de test, con un caso positivo detectado, 3 infracciones y un vehículo retenido. En Gaiman, se controlaron 71 vehículos, 37 test de alcoholemia y un resultado positivo, además de una infracción y un vehículo retenido.

El operativo coordinado con la Policía del Chubut resultó en la retención de 17 vehículos en Comodoro Rivadavia

La cobertura alcanzó también a Rada Tilly, donde se verificaron 459 vehículos y se realizaron 250 test de alcoholemia sin registrarse casos positivos, con la confección de 3 actas de infracción. En Camarones, el operativo abarcó 45 vehículos sin realizar test ni labrar infracciones.

Las localidades de José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka contaron con operativos en los que se controlaron entre 154 y 499 vehículos, con escasa detección de alcoholemias positivas y la confección de algunas actas de infracción.

En cuanto a la siniestralidad, el balance del operativo fue considerado positivo por el Gobierno provincial, ya que solo se registraron despistes y colisiones con daños materiales y lesiones leves, sin víctimas fatales ni siniestros de relevancia en rutas nacionales o provinciales.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut informó que los controles viales continuarán en distintos puntos del territorio para reforzar la seguridad y reducir los riesgos asociados al consumo de alcohol al volante, una de las principales causas de accidentes evitables según las autoridades.