La CGT busca el apoyo de la Iglesia para una movilización a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador

Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, y Gerardo Martínez (Foto: Jaime Olivos)

La CGT reunirá este jueves a su Consejo Directivo para debatir y lograr consenso sobre sus próximos pasos. En plena batalla contra la reforma laboral en los Tribunales, los líderes cegetistas tuvieron un primer éxito con el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que suspendió de manera provisoria la aplicación de 83 de los 218 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, al que se sumó una sentencia posterior del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 que frenó el artículo 101 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial.

Mientras esperan que el Gobierno apele esta semana el primer fallo, los jefes cegetistas no quieren quedarse quietos y por eso citaron al encuentro de los 50 integrantes de su conducción para ampliar la discusión interna sobre la estrategia que se pondrá en marcha.

En principio, la cúpula de la CGT propondrá la realización de una movilización hacia la Plaza de Mayo el 30 de este mes para conmemorar el Día del Trabajador: la idea es que la concentración haga especial hincapié en el pensamiento del Papa Francisco en materia social y por eso se está hablando con representantes de la Iglesia para que se sumen de alguna forma a la convocatoria.

La CGT citó para este jueves a su Consejo Directivo para debatir sus próximos pasos

El lugar elegido no sólo tiene que ver con la importancia política de la Plaza de Mayo en la historia y con la ubicación de la Casa Rosada, a la que dirigirán fuertes críticas por la situación socioeconómica, sino también con la Catedral de Buenos Aires como escenario de un acto que reivindicará las ideas de Jorge Bergoglio.

Como sucedió en los últimos años, se propondrá hacer la movilización callejera un día antes del 1° de mayo “para que los trabajadores puedan descansar en su día”, explicó a Infobae uno de los directivos de la CGT.

Además de este tema, el triunvirato cegetista, integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), prevé que en la reunión del Consejo Directivo se analice la situación social, económica y laboral del país y la abultada deuda del Estado con las obras sociales, que, según los dirigentes, empeora la crisis del sistema de salud.

La CGT marchó por el Día del Trabajador el 30 de mayo de 2025 con una fuerte reivindicación del Papa Francisco (Foto: Jaime Olivos)

Para la central obrera, el desafío por delante es, más allá de mantener la estrategia judicial contra la Ley 27.802, es cómo encontrar soluciones ante el crítico panorama socioeconómico previsto para los próximos meses, con más cierres de empresas y despidos.

La CGT no pudo salir de lo discursivo para reaccionar ante el cierre de FATE, donde uno de los problemas para ofrecerse como mediador fue, según deslizan, la actitud “ultra” del Sindicato del Neumático (SUTNA), con preeminencia del trotskismo y el peronismo combativo.

“Tenemos que evitar de alguna forma el impacto en las empresas de las medidas que toma el Gobierno y por eso no podemos encerrarnos en un plan de lucha; también tenemos que dialogar para hallar soluciones”, afirmó un referente dialoguista de la CGT.

Una marcha del FRESU contra la reforma laboral del Gobierno (Foto: Jaime Olivos)

En la CGT predomina hoy esa mirada antes que la de quienes son partidarios de salir a la calle a protestar, como es el caso de los gremios del ala dura que, ante la pasividad cegetista, se agruparon en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), para aplicar una estrategia propia de lucha contra la reforma laboral.

Además de anunciar que producirá sus propios índices socioeconómicos (como también lo hará la CGT), la dirigencia del FRESU, donde conviven la UOM, los Aceiteros, los pilotos, ATE y las dos CTA, confirmó que realizará el 1° de mayo un plenario de delegados de todas las entidades que lo integran para consolidarse como espacio ultraopositor y dar “el primer paso en la elaboración del programa del movimiento obrero para el país”, como sostuvo el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.