Política

La CGT busca el apoyo de la Iglesia para una movilización a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador

Los líderes cegetistas citaron a su Consejo Directivo para este jueves con el fin de debatir sobre la concentración, que se haría el 30 de abril y reivindicaría las ideas sociales del Papa Francisco. Qué otros temas se discutirán

Guardar
Votación en el congreso de la CGT - Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo
Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, y Gerardo Martínez (Foto: Jaime Olivos)

La CGT reunirá este jueves a su Consejo Directivo para debatir y lograr consenso sobre sus próximos pasos. En plena batalla contra la reforma laboral en los Tribunales, los líderes cegetistas tuvieron un primer éxito con el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que suspendió de manera provisoria la aplicación de 83 de los 218 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, al que se sumó una sentencia posterior del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 que frenó el artículo 101 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial.

Mientras esperan que el Gobierno apele esta semana el primer fallo, los jefes cegetistas no quieren quedarse quietos y por eso citaron al encuentro de los 50 integrantes de su conducción para ampliar la discusión interna sobre la estrategia que se pondrá en marcha.

En principio, la cúpula de la CGT propondrá la realización de una movilización hacia la Plaza de Mayo el 30 de este mes para conmemorar el Día del Trabajador: la idea es que la concentración haga especial hincapié en el pensamiento del Papa Francisco en materia social y por eso se está hablando con representantes de la Iglesia para que se sumen de alguna forma a la convocatoria.

marcha 11 de febrero reforma laboral
La CGT citó para este jueves a su Consejo Directivo para debatir sus próximos pasos

El lugar elegido no sólo tiene que ver con la importancia política de la Plaza de Mayo en la historia y con la ubicación de la Casa Rosada, a la que dirigirán fuertes críticas por la situación socioeconómica, sino también con la Catedral de Buenos Aires como escenario de un acto que reivindicará las ideas de Jorge Bergoglio.

Como sucedió en los últimos años, se propondrá hacer la movilización callejera un día antes del 1° de mayo “para que los trabajadores puedan descansar en su día”, explicó a Infobae uno de los directivos de la CGT.

Además de este tema, el triunvirato cegetista, integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), prevé que en la reunión del Consejo Directivo se analice la situación social, económica y laboral del país y la abultada deuda del Estado con las obras sociales, que, según los dirigentes, empeora la crisis del sistema de salud.

Marcha - CGT - 30 de abril
La CGT marchó por el Día del Trabajador el 30 de mayo de 2025 con una fuerte reivindicación del Papa Francisco (Foto: Jaime Olivos)

Para la central obrera, el desafío por delante es, más allá de mantener la estrategia judicial contra la Ley 27.802, es cómo encontrar soluciones ante el crítico panorama socioeconómico previsto para los próximos meses, con más cierres de empresas y despidos.

La CGT no pudo salir de lo discursivo para reaccionar ante el cierre de FATE, donde uno de los problemas para ofrecerse como mediador fue, según deslizan, la actitud “ultra” del Sindicato del Neumático (SUTNA), con preeminencia del trotskismo y el peronismo combativo.

“Tenemos que evitar de alguna forma el impacto en las empresas de las medidas que toma el Gobierno y por eso no podemos encerrarnos en un plan de lucha; también tenemos que dialogar para hallar soluciones”, afirmó un referente dialoguista de la CGT.

Marcha Congreso - Reforma Laboral
Una marcha del FRESU contra la reforma laboral del Gobierno (Foto: Jaime Olivos)

En la CGT predomina hoy esa mirada antes que la de quienes son partidarios de salir a la calle a protestar, como es el caso de los gremios del ala dura que, ante la pasividad cegetista, se agruparon en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), para aplicar una estrategia propia de lucha contra la reforma laboral.

Además de anunciar que producirá sus propios índices socioeconómicos (como también lo hará la CGT), la dirigencia del FRESU, donde conviven la UOM, los Aceiteros, los pilotos, ATE y las dos CTA, confirmó que realizará el 1° de mayo un plenario de delegados de todas las entidades que lo integran para consolidarse como espacio ultraopositor y dar “el primer paso en la elaboración del programa del movimiento obrero para el país”, como sostuvo el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.

Temas Relacionados

CGTReforma laboralJusticia laboralMovilización de la CGTDía del TrabajadorIglesiaPapa FranciscoFRESUSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El peronismo suma señales de armonía y trata de ordenar sus internas para armar una oferta electoral

Los dirigentes de distintas terminales construyen consensos para diseñar una alternativa amplia. El intento por cohesionar los extremos de la fuerza política

El peronismo suma señales de armonía y trata de ordenar sus internas para armar una oferta electoral

Adorni salió empoderado por Milei, en medio de más revelaciones: sus próximos pasos y la estrategia judicial

El Presidente continúa dando gestos de respaldo a su jefe de Gabinete, aunque cada vez se conocen más detalles de las denuncias en su contra. La decisión que tomó el funcionario para cuando se resuelva su situación

Adorni salió empoderado por Milei, en medio de más revelaciones: sus próximos pasos y la estrategia judicial

Jorge Asís: “Adorni está deslegitimado y Milei lo sostiene solo para no entregarlo a la interna”

El periodista y escritor analizó en Infobae al Regreso la crisis política que rodea a Manuel Adorni y advirtió que su permanencia en el gobierno responde a una estrategia interna de Javier Milei más que a una convicción de gestión

Jorge Asís: “Adorni está deslegitimado y Milei lo sostiene solo para no entregarlo a la interna”

Federico Sturzenegger irá al Senado a defender la ley de “inviolabilidad” de la propiedad privada

Si bien aún no se notificó de manera oficial, el oficialismo libertario deslizó que el ministro de Desregulación expondrá durante la tarde del miércoles en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y Legislación General

Federico Sturzenegger irá al Senado a defender la ley de “inviolabilidad” de la propiedad privada

Policías de Misiones exonerados se encadenaron a Casa de Gobierno y piden ser reincorporados a la fuerza

Dos exagentes se encadenaron en las primeras horas de este lunes a una reja de la sede gubernamental. Habían sido removidos por episodios de indisciplina. La protesta puede escalar y vuelven a aparecer los fantasmas de la revuelta de 2023

Policías de Misiones exonerados se encadenaron a Casa de Gobierno y piden ser reincorporados a la fuerza
DEPORTES
Los secretos de la historia de amor de Roger Federer y su esposa Mirka: el beso que lo cambió todo

Los secretos de la historia de amor de Roger Federer y su esposa Mirka: el beso que lo cambió todo

Comienzan las Copas Libertadores y Sudamericana: los grupos, formatos, cómo ver los partidos y el premio para los campeones

Arde el Torneo Apertura tras el cierre de la jornada 13: así quedaron las posiciones y cómo se jugará la próxima fecha

Maravilla Martínez reapareció tras errar el penal ante Independiente: de “las revelaciones” en las redes al gesto con un hincha de Racing

El argentino Faustino Oro debuta en el Abierto de Menorca en busca de la norma que le falta para convertirse en Gran Maestro

TELESHOW
El divertido encuentro de Evelyn Botto con Laurita Fernández en el programa de Pergolini: “Es espléndida”

El divertido encuentro de Evelyn Botto con Laurita Fernández en el programa de Pergolini: “Es espléndida”

El versus más esperado de Gran Hermano: quién fue la última eliminada entre Cinzia y Yipio en una tensa definición

Santiago del Moro dio el parte médico de Andrea del Boca, después de su fuerte caída en Gran Hermano

Ángel de Brito anunció en vivo el embarazo de una de sus “angelitas”: “Nos merecíamos esta alegría”

El nuevo accidente Andrea del Boca en Gran Hermano: se cayó de cara y tuvo que ser atendida por los médicos

INFOBAE AMÉRICA

El FMI advirtió que la guerra en Medio Oriente impulsará la inflación y frenará el crecimiento mundial

El FMI advirtió que la guerra en Medio Oriente impulsará la inflación y frenará el crecimiento mundial

“Metrópolis” cumple 100 años: el filme millonario que fracasó, fue censurado y resurgió en Buenos Aires

Primera invasión inglesa y una sociedad dividida: cómo sobrevivir en momentos convulsionados y no morir en el intento

Zelensky exigió a Rusia detener los ataques sobre infraestructuras energéticas para avanzar hacia un alto el fuego

Bitcoin volvió a superar USD 70.000 al calor de las negociaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán