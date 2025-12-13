Sociedad

Continúan los trabajos de los brigadistas en Chubut: lograron contener algunos focos a pesar del viento

Hay más de 3000 hectáreas arrasadas por los incendios en la zona de El Turbio que ya llevan más de diez dias

El incendio forestal que afecta desde hace diez días la zona de El Turbio, en la cordillera de Chubut, y que al momento consumió más de 3000 hectáreas, continúa activo aunque con algunos sectores contenidos. A pesar de la complejidad del terreno y el impacto de las condiciones meteorológicas adversas, las autoridades mantieenen los brigadistas.

La emergencia se originó a principio del corriente mes en la “Loma de la Chancha”, cerca de Río Turbio, y desde entonces mantienen activo un operativo coordinado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF). El último parte técnico emitido este viernes por la tarde confirmó que, luego de una intensa jornada de trabajo sobre el terreno, las brigadas lograron contener la cabeza de un sector y el flanco izquierdo del incendio, un avance relevante tras días de alerta permanente.

El flanco derecho, en cambio, se mantiene activo debido a que las condiciones meteorológicas, en especial el viento, dificultaron la intervención en esa zona. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa una alerta amarilla por ráfagas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas que podrán superar los 100 km/h.

El SMN mantiene vigente el alerta por vientos (Foto: SMN)

Los brigadistas desplegaron tareas de liquidación en áreas con menor riesgo y el plan para las próximas horas contempla reforzar el control en la cola del incendio y verificar la presencia de puntos calientes, con apoyo de herramientas manuales y equipos de agua, de acuerdo a lo indicado por Radio3cadenapatagonia.

Los equipos que actúan en el lugar están integrados por combatientes de las bases de Las Golondrinas, Lago Puelo, El Turbio, El Maitén y Epuyén, junto con la Brigada Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el ICE del Parque Nacional Lago Puelo.

A este despliegue se suman agentes de la Secretaría de Bosques, personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Hospital Rural, Secretaría de Salud, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura y representantes de la Regional Patagonia de AFE, entre otros organismos e instituciones. El trabajo conjunto apunta a cubrir frentes de incendio según la accesibilidad del terreno y a proteger la seguridad de los brigadistas y la infraestructura de la zona.

Lograron contener una parte del foco ígneo

El fuego, que habría sido provocado por una descarga de un rayo, según las autoridades, se propagó sobre áreas de matorral, pastizales y extensos sectores de bosque nativo. Durante el viernes, los trabajos se dirigieron especialmente al abordaje de dos focos secundarios ubicados en el margen opuesto del río Turbio, mientras otro grupo se abocó a la extinción de puntos calientes en el flanco izquierdo.

Hay más de 100 personas y medios aéreos desplegados para el combate del fuego, según informó la Agencia Federal de Emergencias (Foto: @AFE_Arg)

En los días recientes, debido a las características del terreno y la propagación del fuego, el Gobierno de Chubut decidió intensificar el trabajo de los equipos y sumar nuevas tácticas para intervenir en las áreas más afectadas del incendio, que ya alcanzó una superficie superior a las 3.000 hectáreas.

El operativo, de alcance regional, involucra la colaboración directa de la Brigada Nacional Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Personal de apoyo de medios aéreos, Coordinador Regional Patagonia, Equipo técnico del SNMF (meteorólogo), pertenecientes a la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

El Servicio Nacional del Manejo del Fuego señaló cuáles son las zonas afectadas por los incendios (@AFE_Arg)

A estos se acoplaron otras instituciones como el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, central de Incendios, Comunicaciones y Emergencias de Parques Nacionales (Lago Puelo), SPLIF Río Negro, Subsecretaría de Protección Ciudadana, Ministerio de Educación (Planta Educativa El Turbio), Hospital Rural Lago Puelo, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional Argentina. Así fue confirmado por el organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional encargado de la respuesta y coordinación ante emergencias y desastres.

En el área afectada, el operativo dispone de quince camionetas, un camión destinado a puesto de comando avanzado, tres embarcaciones, un camión cisterna, un tractor con carro incorporado, un colectivo para el traslado del personal y aeronaves utilizadas tanto para movilización de brigadistas como para tareas de reconocimiento y ataques específicos desde el aire.

