Sociedad

Mendoza: atropelló a su hijo de 2 años mientras hacía marcha atrás con la camioneta

Ocurrió en Lavalle. El menor sufrió politraumatismos y una posible fractura de pelvis

Guardar
El menor fue trasladado hacia
El menor fue trasladado hacia el Hospital Notti (Captura)

Un niño de dos años resultó gravemente herido ayer por la tarde luego de que su padre lo atropellara accidentalmente mientras daba marcha atrás con su camioneta. El hecho ocurrió en el departamento de Lavalle, Mendoza.

Según medios locales, el padre (de 32 años) relató que se encontraba en una finca de Las Violetas a bordo de una Ford F-100. Alrededor de las 15:20, hizo una mala maniobra de reversa y, sin ver que su hijo se encontraba detrás de él, lo atropelló.

El niño sufrió heridas de consideración: politraumatismos, una posible fractura de pelvis y la imposibilidad de mover un brazo, de acuerdo con información del diario Los Andes.

En un primer momento, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Sícoli, donde un médico dio aviso de la situación a las autoridades. Debido a la gravedad del diagnóstico, posteriormente fue derivado junto a su madre al Hospital Notti, en Guaymallén.

En un primer momento, el
En un primer momento, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Sícoli.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 17° y efectivos de la Policía Vial, quienes le realizaron al padre del niño un test de alcoholemia que dio resultado negativo.

La camioneta quedó en el Hospital Sícoli para peritajes. En tanto, la Oficina Fiscal Las Heras–Lavalle ordenó el trabajo de Policía Científica, el dosaje del padre y el inicio de las actuaciones correspondientes.

Fuentes judiciales confirmaron a este medio que están trabajando “para resolver la situación”, reconstruyendo el episodio con informes periciales y testimoniales.

Este miércoles ocurrió un episodio similar, pero con un trágico final, en el departamento de Guaymallén. Allí, una bebé de un año murió luego de que un sodero la embistiera con su camioneta.

Tras el hecho, la menor
Tras el hecho, la menor fue trasladada por su madre al Micro Hospital de Puente de Hierro

El accidente ocurrió pasadas las 16 horas, en la localidad de Los Corralitos. Un conductor identificado como Jonathan B., de 31 años, había terminado la entrega de soda en la casa de la familia y se disponía a seguir camino con su camioneta Nissan.

Al retroceder con el vehículo, no advirtió la presencia de la bebé y la atropelló. Tras el hecho, la menor fue trasladada por su madre al Micro Hospital de Puente de Hierro, donde los médicos constataron su muerte.

La fiscalía ordenó de inmediato la aprehensión del conductor y su traslado a la sede judicial. La Oficina Fiscal de Guaymallén está a cargo de las actuaciones.

El conductor no habría visto
El conductor no habría visto a la menor en el momento de realizar la maniobra de marcha atrás

Tragedia en Córdoba: atropelló y mató a su hijastra de 1 año y 4 meses cuando hizo marcha atrás para estacionar

En abril de este año, una bebé de un año y cuatro meses murió luego de haber sido atropellada por el vehículo que conducía la pareja de su madre, quien realizaba una maniobra de retroceso para estacionar en el garaje de su casa. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la Manzana 2 del barrio Nuestro Hogar III, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

En medio de la desesperación de su madre y de su padrastro, la nena fue trasladada de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias.

Al ser ingresada en el centro de salud mencionado anteriormente, los doctores de la guardia atendieron rápidamente a la menor y le practicaron maniobras de reanimación, pero, pese al esfuerzo realizado, no pudieron salvarla. El diagnóstico médico confirmó un traumatismo de cráneo severo como causa de la muerte.

La madre, de 33 años de edad, declaró ante las autoridades que su pareja, un hombre de 45, se encontraba ingresando el automóvil Toyota Corolla al domicilio cuando trágicamente embistió a la niña. El conductor no habría visto a la menor en el momento de realizar la maniobra de marcha atrás. Según consignó el medio La Voz, los padres de la menor son oriundos de Bolivia.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasMendozaLavalleHospital Notti

Últimas Noticias

Las alertas de la mamá del nene asesinado por su padre en Coronel Suárez que ignoró la Justicia: denuncias y dos pedidos de alejamiento rechazadas

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes. Un juez de Paz y uno de Garantías negaron las presentaciones de la madre para que el hombre no se acercara al menor. Las denuncias cruzadas

Las alertas de la mamá

Impactante choque en Comodoro Py: un auto terminó volcado y hay dos conductores heridos

Ocurrió en avenida Comodoro Py al 2000, Retiro. A la vez, un hombre alcoholizado protagonizó otro siniestro en Constitución

Impactante choque en Comodoro Py:

Golpearon y atacaron con un cuchillo a un dirigente de futsal de San Juan para robarle más de un millón de pesos

El episodio ocurrió cuando la víctima iba caminando sobre un tramo de la Ruta Provincial 319, en el departamento de Sarmiento

Golpearon y atacaron con un

Golpeó a su empleado con un látigo y quedó detenido bajo prisión preventiva en Tucumán

Cuando la víctima huyó, el agresor lo siguió para continuar con el ataque. Además, mientras el joven se recupera de las heridas, su jefe llamó a su familia para amenazarla

Golpeó a su empleado con

Una aparición que se volvió centro de devoción, moviliza a millones y es ícono de la identidad mexicana: la Virgen de Guadalupe

Cada 12 de diciembre una multitud de fieles se lanza a las calles para rendir homenaje a esa representación mariana y al enigma que le dio origen. Es la celebración de una historia en la que se funden la fe indígena y la católica, la ciencia y el mito, la arquitectura moderna y la memoria colonial; en la que todo el que llega se transforma

Una aparición que se volvió
DEPORTES
Incertidumbre en Boca Juniors por

Incertidumbre en Boca Juniors por la continuidad de Ander Herrera: “Sigue o deja el fútbol”

Tras cinco años preso por abuso sexual, Alexis Zárate volverá a jugar al fútbol en un club del ascenso

Julián Álvarez habló sobre los rumores del Barcelona y comparó a Guardiola con Simeone

De hacer una sorprendente revelación sobre la última final de Libertadores que disputó Boca ante Fluminense a irse libre del club

Las confesiones de Canapino tras su quinto título de TC: el secreto de su contundencia, en qué lo ayudó la IndyCar y su apoyo a Colapinto

TELESHOW
Cinthia Fernández sorprendió a Moria

Cinthia Fernández sorprendió a Moria Casán al revelar cuántas materias aprobó en su primer año en la facultad

Dolor en la movida tropical por la muerte de Martín Fernández, cantante del grupo Alazán

Wanda Nara habló de la competencia con Verónica Lozano: “A ella le importa un bledo”

El conmovedor posteo de Gustavo Yankelevich en el cumpleaños de su hijo Tomás: “Admiro tu fortaleza”

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó y fue internado de urgencia

INFOBAE AMÉRICA

La actualización continua ya no

La actualización continua ya no es opcional: crece la demanda de cursos tecnológicos con enfoque práctico

Bolivia: Diputados aprueban en grande y en detalle el primer crédito de la gestión de Rodrigo Paz

La Fiscalía pide tres meses de detención preventiva para el ex presidente Luis Arce

El asesinato de Rebecca Park: tortura, un bebé arrancado del vientre y la red de mentiras que involucraría un triángulo amoroso

El régimen de Irán volvió a arrestar a Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023