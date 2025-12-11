Sociedad

Desbarataron el puesto de un tucumano que intentó vender sándwiches con milanesas hechas de papel higiénico y cartón

Un control de bromatología en una feria en la localidad de Loreto, en la provincia de Santiago del Estero, cerró un carro que intentaba vender estos productos. El hombre quedó inhabilitado de por vida

Un insólito caso se registró en la provincia de Santiago del Esto, más precisamente en la localidad de Loreto, un hombre intentó vender sándwiches de milanesas tucumanos, pero que estaban hechos con papel higiénico. Las autoridades cerraron su puesto y prohibieron que pueda volver a instalarse a futuro en la ciudad.

Según trascendió en las últimas horas, todo se detectó en un control de bromatología que se llevó a cabo por miembros de la Municipalidad en todos los puestos que estaban ubicados en la plazoleta del Parque Fuerza Aérea Argentina de esta localidad en el marco de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Loreto.

Allí, detectaron que las milanesas que provenían del Carro “Trico”, perteneciente a un ciudadano oriundo de San Miguel de Tucumán, estaban hechas con pedazos de papel higiénico y cartón, en lugar de carne. Las autoridades remarcaron que se trató de “un grave riesgo a la salud pública“.

Seguido a esto, se labró un acta de infracción automáticamente y se cerró el carro. También se procedió al decomiso inmediato de nueve bultos de milanesas que estaban preparadas con la irregularidad.

Las autoridades del distrito delegaron la investigación al Juez de Faltas Municipal, Dr. Nelson Coronel, quien dispuso que se desaloje el puesto de la feria para que no pueda volver a vender a productos en el lugar. Además, se destruyó toda la mercancía que estaba en poder de este individuo.

Por otra parte, se prohibió el ingreso permanente del sujeto a la feria de forma indefinida, mientras que se le aplicará una sanción administrativa ejemplar.

Se trata del segundo caso que se registró en la provincia de Santiago del Estero. Ya había ocurrido algo similar en agosto pasado, cuando un vendedor de comida callejera fue acusado de vender milanesas y chorizos con ingredientes irregulares.

Otro vendedor de sándwiches falsos en Santiago del Estero

La intervención al vendedor callejero tuvo lugar a las 10.30 en un puesto de comidas ubicado en la esquina de avenida Juan Domingo Perón y Lavalle. Personal de la Dirección de Calidad de Vida y Bromatología actuó tras detectar serias irregularidades en la preparación de los alimentos.

El responsable del puesto pretendía vender sándwiches de milanesa y choripanes durante las celebraciones patronales que no cumplían con las normas sanitarias vigentes.

Según el acta de clausura, se incautaron varias bolsas con milanesas y chorizos en estado de deterioro, además de aderezos en mal estado de conservación.

Lo más grave, según el informe oficial, fue que entre los ingredientes de los productos decomisados se detectaron restos de papel higiénico utilizado en la preparación de la carne, un componente imposible de procesar por el organismo humano y que podría haber ocasionado graves lesiones internas en los consumidores.

Los inspectores señalaron que los alimentos presentaban malas condiciones de conservación, manipulación inadecuada, falta de higiene, ingredientes de dudosa procedencia y un deterioro avanzado. Todo el procedimiento fue realizado en presencia de testigos y quedó documentado con fotografías y filmaciones.

“Evitamos que decenas de personas consumieran alimentos que podían poner en serio riesgo su salud. El papel higiénico no solo es improcesable por el organismo, sino que puede provocar complicaciones digestivas severas”, indicaron fuentes municipales tras el operativo, según informó Diario Panorama.

Una vez labrada el acta, las autoridades municipales procedieron a la clausura inmediata del local y adelantaron que se formalizarían una denuncia penal contra Ávila.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero tomó intervención en el caso. No se descarta que el comerciante sea imputado por delitos contra la salud pública y citado a declarar para explicar el origen y la “particular receta” de sus productos.

Con la clausura del puesto, el municipio remarcó la importancia de los controles bromatológicos en este tipo de festividades y reiteró el pedido a la población de consumir únicamente alimentos habilitados y de procedencia confiable, para prevenir riesgos para la salud.

