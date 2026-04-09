Marzo de 2026 rompe récord histórico de calor en EEUU con la mayor anomalía térmica en 132 años

Marzo de 2026 registró el récord absoluto de temperatura en Estados Unidos continental, según datos oficiales de la NOAA publicados el 8 de abril. (AP Foto/Eric Gay, archivo)

El mes de marzo de 2026 registró las temperaturas más altas jamás observadas en los 48 estados continentales de Estados Unidos, de acuerdo con datos publicados por la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. El fenómeno afecta directamente a millones de personas, modifica los ciclos productivos y genera preocupación en comunidades científicas y autoridades federales. La información oficial, difundida el 8 de abril, revela que el aumento térmico se presenta en un contexto de eventos climáticos extremos y cambios en los patrones meteorológicos.

Según un reporte de la agencia de noticias estadounidense The Associated Press, el promedio nacional de temperatura alcanzó los 10,47 °C (50,85 °F), superando en 5,19 °C (9,35 °F) la media histórica para marzo. La NOAA explicó que se trata de la mayor diferencia respecto al promedio de cualquier mes en 132 años de registros. La agencia atribuyó la situación a la influencia de un evento El Niño en el océano Pacífico, sumado a tendencias globales de calentamiento.

Estados Unidos vivió el invierno más cálido desde que hay registros y una de las temporadas de nieve más débiles, según la NOAA. La persistencia del patrón de temperaturas elevadas queda reflejada en que 6 de los 10 meses más cálidos desde 2016 se han presentado en los últimos diez años, según los informes institucionales.

Récord histórico de temperatura en marzo de 2026

La NOAA, organismo responsable del monitoreo climático nacional, determinó que marzo de 2026 fue el mes más anómalamente cálido registrado en Estados Unidos continental. El análisis oficial indica que la temperatura promedio nacional superó por 5,19 °C (9,35 °F) el promedio del siglo XX para marzo, estableciendo un nuevo récord absoluto para cualquier mes del año. Esta cifra desplaza el anterior máximo, alcanzado en 2012, cuando la anomalía fue de 4,9 °C (8,9 °F).

El informe, citado por la cadena estadounidense NBC News y la agencia de noticias estadounidense The Associated Press, destaca que la temperatura máxima promedio durante el día estuvo 6,3 °C (11,4 °F) por encima del promedio para marzo, superando incluso la media histórica de abril. Esta magnitud de calor permitió batir 19.800 récords diarios de temperatura máxima en múltiples ciudades, según datos del meteorólogo Guy Walton, especialista en el análisis de registros de la NOAA.

El fenómeno El Niño en el Pacífico contribuyó al aumento de temperaturas y alteró los patrones climáticos en todo Estados Unidos. (REUTERS/Jeenah Moon)

Regiones y sectores más afectados

El fenómeno descrito en el reporte de la NOAA tuvo un impacto generalizado. La mayor parte de los estados del país experimentó temperaturas inusualmente altas, aunque los efectos resultaron particularmente notorios en el centro y oeste, donde la sequía y el estrés hídrico ya representaban desafíos previos, según el análisis de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Sectores agrícolas debieron anticipar cosechas y modificar prácticas tradicionales para adaptarse al adelanto de la estación primaveral, mientras que el consumo energético aumentó por la demanda de refrigeración en hogares y empresas. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas a las autoridades locales para revisar protocolos de prevención ante olas de calor y sequías, de acuerdo con información recogida por la agencia de noticias estadounidense The Associated Press.

Influencia del fenómeno El Niño

Los informes técnicos de la NOAA atribuyen parte significativa del aumento de las temperaturas al desarrollo de un evento El Niño de intensidad relevante en el Pacífico ecuatorial. Este fenómeno climático, que eleva la temperatura superficial del mar, altera los patrones de circulación atmosférica y genera inviernos más cálidos, según precisa la cobertura de la cadena estadounidense NBC News.

“La magnitud de lo experimentado en marzo no tiene precedentes”, sostuvo el meteorólogo Shel Winkley, del organismo independiente Climate Central, especializado en investigación climática, citado en el reporte de The Associated Press. Prevalece la preocupación científica por la continuidad de las anomalías térmicas desde el invierno y la posibilidad de que el actual El Niño intensifique sus efectos durante los próximos meses.

De acuerdo con las proyecciones difundidas por la NOAA, el fenómeno podría incrementar aún más la temperatura media global en 2026 y modificar patrones de lluvias y temporadas de huracanes en América del Norte.

Antecedentes y comparación con años previos

El récord de marzo de 2026 se inscribe en una tendencia ascendente de temperaturas que la NOAA y organismos internacionales monitorean desde hace décadas. Desde 2016, 6 de los 10 meses más cálidos desde 2016 se han registrado durante los años recientes, lo que confirma el patrón de anomalías térmicas persistentes de acuerdo con el análisis de la agencia.

El invierno previo a este registro ya había sido catalogado como el más cálido en la historia de Estados Unidos, junto a una de las temporadas de nieve más débiles. La NOAA observó que estos cambios afectan los ciclos naturales, la disponibilidad de agua y la frecuencia de eventos extremos como incendios forestales; en ese mismo eje temático, el fenómeno El Niño tuvo su último episodio fuerte en 2015-2016, periodo en el que también se batieron récords de calor. Sin embargo, el salto registrado en marzo de 2026 supera todos los antecedentes conocidos, de acuerdo con el informe oficial.

El promedio nacional de temperatura en marzo fue de 10,47 °C, superando la media histórica en 5,19 °C, la mayor anomalía térmica desde 1895. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Acciones y reacciones institucionales tras el nuevo récord climático

Las autoridades federales y estatales han intensificado las acciones de monitoreo y prevención frente al nuevo escenario climático. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) recomendó a los gobiernos locales actualizar y reforzar sus planes de respuesta ante olas de calor y episodios de sequía. La EPA inició evaluaciones sobre la calidad del aire y el acceso al agua potable en zonas especialmente vulnerables, según el reporte de la agencia de noticias estadounidense The Associated Press.

La NOAA mantiene un seguimiento en tiempo real de las condiciones meteorológicas y actualiza mensualmente sus proyecciones. El organismo ha advertido acerca de la posibilidad de nuevos récords de temperatura durante la primavera y el verano de 2026, especialmente si el evento El Niño incrementa su intensidad.

En el sector salud, las autoridades han emitido recomendaciones para la protección de personas en riesgo, como adultos mayores y trabajadores al aire libre. Las campañas de información buscan reducir los efectos adversos de las olas de calor y promover la adaptación a condiciones climáticas extremas.

Impacto en la vida diaria y la economía

El aumento inusual de las temperaturas durante marzo de 2026 tiene consecuencias directas y diversas. Según la NOAA, el consumo de electricidad para sistemas de refrigeración se incrementó en ciudades de la región sur y centro, donde el calor fue particularmente marcado. Sectores productivos como la agricultura y la ganadería ajustaron sus actividades para proteger cultivos y animales de los efectos del estrés térmico.

El acceso al agua potable se ha visto afectado en algunas regiones, principalmente en estados como California y Texas, donde la sequía previa ya presionaba los sistemas de abastecimiento, de acuerdo con la EPA. Los organismos de gestión de recursos hídricos analizan estrategias para optimizar el uso de agua bajo condiciones de baja precipitación.

La continuidad de estas condiciones puede anticipar un aumento en los costos de producción agrícola, la reducción de rendimientos y desafíos logísticos por la necesidad de transportar agua y recursos a zonas afectadas.

Pronósticos climáticos oficiales para 2026

La NOAA proyecta que las temperaturas elevadas podrían mantenerse durante la primavera y el verano, especialmente si el evento El Niño avanza hacia una fase más fuerte. Los modelos climáticos indican que la probabilidad de nuevos récords sigue vigente, por lo que las agencias federales y estatales continúan con el monitoreo y la difusión de información actualizada.

Las actualizaciones periódicas de la NOAA y los análisis del organismo independiente Climate Central, especializado en investigación climática, serán la base para la toma de decisiones en sectores productivos y la adaptación de políticas públicas. La cooperación entre organismos científicos, autoridades locales y la población es considerada clave en la adaptación a escenarios de clima cada vez más variable.

La NOAA continuará informando sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y las posibles medidas de adaptación.