El régimen de Irán amenazó con romper el alto al fuego si continúan los ataques contra los terroristas de Hezbollah en el Líbano

El humo se eleva tras una explosión en el barrio de Abbasiyeh tras un ataque israelí, en Tiro, Líbano, 8 de abril de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el Líbano está incluido en la tregua pactada con Estados Unidos y advirtió que cualquier violación al alto el fuego recibiría una respuesta contundente.

“Líbano y todo el Eje de la Resistencia, como aliados de Irán, forman parte indisoluble del alto el fuego. (Punto 1 de la propuesta de 10 puntos)”, publicó Qalibaf en X, consolidándose como uno de los actores políticos más influyentes en su país.

El ex guardia revolucionario reiteró que las violaciones al “alto el fuego tendrán costes explícitos y fuertes respuestas”.

“Detengan el fuego inmediatamente”, exigió en referencia a los ataques de Israel contra el Líbano.

Irán y Estados Unidos acordaron un alto el fuego de dos semanas para negociar el fin de la guerra iniciada el 28 de febrero.

Israel confirmó la muerte de Alí Yusef Harshi, secretario personal de Naim Qasem, líder del grupo terrorista Hezbollah

Horas después, Israel lanzó una ofensiva sobre el Líbano, lo que generó críticas desde el régimen de Teherán, que sostiene que el país árabe está bajo la protección de la tregua.

Por su parte, Estados Unidos niega que el Líbano forme parte de ese acuerdo.

Está previsto que ambos rivales se reúnan el sábado en Islamabad para negociar el cese definitivo del conflicto, mientras la tregua se mantiene en estado frágil.

Tras el alto el fuego en Irán, Israel realizó ataques a más de 100 objetivos en el Líbano, incrementando la tensión en una zona que Teherán considera clave para sostener el pacto con Estados Unidos.

Un soldado israelí gesticula mientras camina junto a vehículos militares, después de que las fuerzas de Israel lanzaran una nueva campaña contra Hezbollah, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, en el norte de Israel, 30 de marzo de 2026 (REUTERS/Shir Torem)

Tres claves para entender el conflicto

1. Alcance de la tregua

Israel inició una ofensiva aérea sobre el Líbano el 2 de marzo, tras un ataque simbólico de Hezbollah en apoyo a Teherán. Posteriormente, anunció una operación terrestre para controlar el sur libanés hasta el río Litani.

La mediación paquistaní sugirió que el cese de hostilidades en Irán también cubriría territorio libanés. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, desestimó esa interpretación y ordenó el mayor ataque en cinco semanas de conflicto.

Mohamad Baqer Qalibaf calificó la ofensiva en el Líbano como una violación al plan de paz, lo que vuelve “irrazonable” seguir negociando.

De cara a las conversaciones de paz en Pakistán, el Líbano intensifica gestiones diplomáticas para ser considerado en el alto el fuego, respaldado por actores internacionales. El presidente libanés, Joseph Aoun, conversó con su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien manifestó su disposición a intervenir para ampliar la tregua.

Un edificio alcanzado por un bombardeo en Beirut (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

2. Intentos de dividir

Los ataques del miércoles afectaron varios inmuebles en Beirut, incluyendo barrios de mayoría suní y otras zonas mixtas. El ejército israelí acusó a Hezbollah de replegarse de sus bastiones chiíes hacia el norte de la ciudad o áreas mixtas, advirtiendo que la ofensiva se extenderá donde se desplace el grupo.

El asesinato reciente de un líder de Fuerzas Libanesas en una zona maronita busca agudizar tensiones entre comunidades religiosas. Sin embargo, líderes como Teymour Jumblatt llamaron a la unidad nacional ante los operativos israelíes, mientras Gebran Bassil, jefe del Frente Patriótico Libre, alertó sobre intentos de incitar disputas internas y ataques deliberados a zonas suníes.

A pesar de las divisiones, existe consenso sobre la necesidad de desarmar a Hezbollah y que el Estado asuma el control nacional, una demanda recurrente desde el ataque israelí contra el responsable local de Fuerzas Libanesas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Europa Press)

3. La operación

Israel mantiene su ofensiva terrestre en el sur del Líbano, con la intención de controlar aproximadamente el 8% del territorio, lo que evidencia que este frente podría extenderse más allá del conflicto con Irán.

Durante la escalada del miércoles, la aviación israelí bombardeó el puente de Qasmiye, principal acceso a la ciudad de Tiro, sumándose a otros cruces destruidos sobre el Litani. El ataque dejó incomunicada la región más austral del país, donde Israel busca afianzar su dominio.

El grupo terrorista Hezbollah asumió nuevos ataques contra tropas israelíes en Taybeh, una de las más de 20 localidades alcanzadas por la incursión. Medios locales dijeron que Israel ha avanzado principalmente en zonas fronterizas, conformando una especie de ‘L’ que intenta expandirse hasta el Litani para asediar toda la franja sur antes de avanzar hacia áreas centrales.