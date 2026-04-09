La ingeniosa estrategia de los hinchas del Bayern que revolucionó las redes antes del cruce con el Real Madrid

Un grupo de hinchas del Bayern Múnich alquiló un avión privado para viajar juntos a Madrid y su historia se hizo viral (Facebook/Red Bull Taubenbach)

Un grupo de hinchas del Bayern Múnich ideó una solución para acompañar a su equipo en el duelo ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League: alquilar un avión completo para viajar juntos a la capital española, eludiendo los elevados precios de los vuelos comerciales. La iniciativa, impulsada por la peña Red Bull Taubenbach, no tardó en viralizarse por las distintas redes sociales.

La solución surgió a raíz del problema que implicaban las elevadas tarifas aéreas entre Múnich y Madrid, las cuales se elevaron tras confirmarse el cruce entre ambos equipos, llegando a tener un valor por encima de los USD 1.000 por persona, volviéndose inaccesibles para la mayoría. Frente a esta situación, la peña Red Bull Taubenbach organizó el alquiler de un avión privado desde Colonia, reuniendo a 180 hinchas para viajar por la mitad del precio que les hubiese costado en una aerolínea.

La peña Red Bull Taubenbach reunió a 180 hinchas bávaros y logró abaratar a la mitad el costo de los vuelos comerciales (Facebook/Red Bull Taubenbach)

Los detalles de la idea

Según consignó el presidente del club de fans, Rudi Grabmeier, al portal alemán Sport1, el precio final fue menos de la mitad de la tarifa habitual —aproximadamente USD 550— y permitió a los pasajeros llevar sus bebidas y alimentos a bordo.

La organización implicó aprovisionar 500 litros de cerveza y Leberkäse, embutido típico de Baviera. Grabmeier afirmó: “Mi objetivo es ayudar a los hinchas a estar cerca del equipo en partidos tan importantes", afirmó Grabmeier quien no era la primera vez que planeaba este tipo de viajes.

El presidente de la peña, Rudi Grabmeier, destacó que la idea buscaba acercar a los hinchas al equipo sin que el costo fuera una barrera (Facebook/Red Bull Taubenbach)

La peña Red Bull Taubenbach, una de las más activas del club, seleccionó un Airbus 320 para el trayecto, luego de constatar que las aerolíneas habían triplicado el precio. La iniciativa se comunicó en la página de Facebook del grupo dos semanas antes del encuentro y, en apenas 24 horas, agotó todas las plazas disponibles.

Como resultado, se sintió fuertemente la presencia de los hinchas en el estadio Santiago Bernabéu. Quienes además pudieron disfrutar de un triunfo 2-1 con goles del colombiano Luis Díaz y Harry Kane. Aunque, de cara a la vuelta, la serie sigue estando abierta.

El precio final por el viaje a Madrid fue de aproximadamente USD 550 por persona, muy inferior a las tarifas habituales entre Múnich y la capital española (Facebook/Red Bull Taubenbach)

Cómo nació la iniciativa

La idea no era nueva para la peña Red Bull Taubenbach. En el pasado, ya habían implementado esta alternativa. Más precisamente, en 2010, cuando Bayern Múnich disputó la final de la Champions League ante el Inter de Milán, también en Madrid. En aquella ocasión, organizaron tres vuelos fletados por la elevada demanda. El final de la historia para los bávaros no sería el esperado. Una derrota 2-0 ante los italianos, con una soberbia actuación de Diego Milito, los hizo volver sin la orejona.

Ahora, más de 15 años después, la historia se repitió. Ante la imposibilidad de conseguir pasajes asequibles, Grabmeier utilizó su fórmula, recibiendo una respuesta inmediata de los hinchas.

La presencia de los hinchas bávaros se hizo notar en el estadio Santiago Bernabéu (Facebook/Red Bull Taubenbach)

El avión se llenó en menos de un día y sin campañas promocionales. El precio resultó decisivo para un grupo que, de lo contrario, habría quedado excluido del viaje. “El objetivo era claro: estar todos juntos, animar al Bayern y disfrutar de la experiencia, sin que el coste fuera una barrera”, expresó Grabmeier a Sport1.

La experiencia de los hinchas

En Madrid, la presencia de los bávaros fue notoria tanto en las calles como en las tribunas del Santiago Bernabéu. Después del partido, los futbolistas del equipo, impulsados por su entrenador, Vincent Kompany, se acercaron a la zona donde estaban los hinchas para agradecer el aliento recibido y fueron retribuidos con una ovación unánime Tras el encuentro, la vuelta a Múnich fue inmediata: el vuelo de regreso despegó a las 03:30.

Joshua Kimmich celebra junto a los hinchas del Bayern Múnich tras la victoria 2-1 (REUTERS/Ana Beltran)

En redes sociales, la historia circuló ampliamente y fue comentada entre hinchas de otros clubes, que ven en este tipo de acciones una opción para evitar la especulación y los altos costos asociados a los grandes eventos deportivos.

La vuelta será el próximo miércoles 15 de abril en el Allianz Arena, en Múnich, con un escenario más que abierto para determinar cuál de los dos equipos se meterá entre los mejores 4 de Europa.