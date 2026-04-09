Arrestaron a 3 prófugos en el debut de Riestra en la Copa Sudamericana: uno era buscado por el abuso sexual de una menor

Tres prófugos, uno de ellos buscado por abuso sexual, fueron capturados por la policía durante el partido de la Copa Sudamericana entre Deportivo Riestra y Palestino.

En el marco del operativo de seguridad desplegado en las adyacencias del estadio Nuevo Gasómetro, en el Bajo Flores, por el partido que disputaron este miércoles Deportivo Riesra y Palestino de Chile por la Copa Sudamericana, personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres prófugos de la justicia, uno de ellos acusado por el abuso sexual de una menor.

Las fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que los arrestos ocurrieron en los accesos del estadio Pedro Bidegain -cancha en la que Riestra hará de local durante su participación en el torneo continental-, sobre la avenida Perito Moreno al 2100, donde personal de la Dirección Prevención en Eventos Masivos identificó a los implicados mientras ingresaban a las tribunas. Los tres hombres presentaban pedidos de captura vigentes, cada uno por delitos de gravedad.

El primer detenido, identificado como Luis Alberto Garro, de 43 años, era buscado por "abuso sexual gravemente ultrajante" contra una menor de edad. Al recibir la notificación del arresto, el Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro avaló la detención y dispuso su traslado a la Comisaría Vecinal 7 A.

Raúl Ezequiel Soto, de 36 años, fue el segundo de los prófugos arrestados. Tenía un pedido de captura por el delito de "amenazas coactivas contra quien mantiene una relación de pareja y mediar violencia de género".

En este caso, el Tribunal Oral Criminal y Correccional N° 28, a cargo del juez Ricardo Leiva, autorizó la detención y el traslado del acusado a la misma dependencia policial.

Las fuentes precisaron que el tercer hombre detenido fue identificado como Agustín Emanuel Siles. El evadido, de 29 años, presentaba antecedentes por tentativa de robo a mano armada. En este caso, la intervención correspondió al Tribunal Oral Criminal y Correccional N° 26, dirigido por Sergio Manoukian, quien ordenó su detención y traslado a una dependencia de seguridad.

Según el reporte del Ministerio de Seguridad porteño, el procedimiento se desarrolló sin incidentes y fue posible por el despliegue de controles exhaustivos en las inmediaciones del estadio, en un operativo coordinado que involucró a la Policía de la Ciudad y la Justicia.

Las autoridades indicaron que los imputados quedaron a disposición de la Justicia y serán indagados en las próximas horas.