El tenso cruce entre Giuliano Simeone y varios periodistas al ver una polémica jugada por la que Barcelona reclamó penal ante Atlético de Madrid

Giuliano Simeone y un acalorado debate por una polémica en Barcelona-Atlético Madrid

El Atlético de Madrid logró la victoria por 2-0 ante el Barcelona en el encuentro de ida por los cuartos de final de la Champions League, un resultado que trajo polémica por varias decisiones arbitrales, entre ellas, una relacionada con el defensor Marc Pubill y Juan Musso. Como no había visto en detalle la maniobra durante el partido, Giuliano Simeone pidió que le mostraran la imagen desde un teléfono celular en zona mixta a la prensa apostada en ese sitio y protagonizó un acalorado debate con los periodistas.

El defensor del Atlético tomó el balón con la mano dentro del área luego de que Musso le diera un pase, acción que el árbitro rumano Istvan Kovacs consideró que no debió ser penal ya que interpretó que el arquero argentino le había alcanzado el balón para que Pubill lo repusiera. Según el reglamento, “el balón estará en juego en el momento en que haya sido golpeado con el pie y esté claramente en movimiento”, motivo por el que todos en el Barça reclamaron una pena máxima a favor.

Giuliano Simeone, frente a las cámaras y micrófonos, aclaró: “Esa jugada me la dijeron también recién, no llegué a verla. A ver…”. Luego de que se la reprodujeran desde un teléfono, el delantero argentino arremetió: “No, pero ahí está sacando Marc, ¿no? Agarró la pelota para sacar, para sacar. No, no, la toca ahí Marc para sacar. Nosotros nunca sacamos con Juan, no sé si vieron el partido, ¿o sí? ¿Sacó Juan en todo el partido? Juan Musso, ¿sacó en todo el partido él? Nunca sacamos con el portero, siempre sacamos con los defensores”.

Aunque los micrófonos estaban apuntados hacia el jugador, los cronistas también cuestionaban la maniobra y Giuliano fue alzando el tono para justificar la decisión arbitral, hasta que se retiró con una mueca burlona y una frase con un tono de ironía: “El árbitro no lo cobró, entonces no sé. Entonces no sé por qué no lo cobró”.

Musso también habló: “El árbitro lo leyó de esa manera. Él (Pubill) no saca ventaja de esa situación. Que se hable tanto de eso es desmerecer un montón de trabajo que se hizo por una jugada insignificante. Si no la paraba con la mano, porque la pelota no estaba en juego, no tenía presión encima, era una jugada que no definía nada. Me parece excesivo estar dándole tanta vuelta. Yo coincido con el árbitro, eso puedo decir, que la pelota no estaba en juego”.

A pocos segundos de haber terminado el match, Giuliano también había sido consultado por esta polémica. Todavía en cancha, respondió: “¿Cuál? No me acuerdo de la jugada sinceramente, la tengo que volver a ver, pero bueno si el árbitro no cobró nada, imagino que habrá entendido que Juan no habrá sacado".

Hay que mencionar que Giuliano protagonizó otra jugada puntual que quebró el partido y posiblemente la serie: sobre el cierre del primer tiempo, fabricó una falta de Pau Cubarsí que le valió la expulsión al defensor rival por evitar una ocasión manifiesta de gol luego de la revisión del VAR. De esa infracción llegó el 1-0 de tiro libre en los pies de su compatriota Julián Álvarez. “La jugada de Cubarsí, vi que Julián me tiró una pelota al espacio, sabía que era el último hombre por cómo estaba corriendo y cuando me pasó la pelota, sabía que me iba solo con Joan (García), sentí contacto y el árbitro había sacado la amarilla y después lo habrán corregido del VAR”, relató sobre eso.

“¿Si está cerrado esto? No. Pocos resultados con el Barcelona están cerrados, prácticamente ninguno, son equipos muy, muy buenos, son gente con muchísimo nivel en todas las líneas, lo están demostrando. Tenemos que estar muy atentos, pero más que nada centrarnos en nosotros, en mejorar, defender y atacar mejor, en cómo podemos jugar mejor e intentar hacerles el máximo daño posible como contra cualquier equipo", concluyó.