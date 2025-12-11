Sociedad

Cómo será la Noche de las Jugueterías que se realizará este jueves en todo el país

La iniciativa busca impulsar las ventas de pequeños y medianos comercios de juguetes, ofrece variedad de propuestas para toda la familia y presenta productos de industria argentina que mantienen precios sin aumentos durante el año, con opciones desde 3 mil pesos

La Noche de las Jugueterías
La Noche de las Jugueterías incluye descuentos de hasta 50 por ciento y cuotas sin interés en productos seleccionados (Gustavo Gavotti)

La Noche de las Jugueterías, organizada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), se realizará este jueves 11 de diciembre en todo el país con una propuesta que pone el foco en las promociones, descuentos y actividades para el público familiar. En rigor, el evento se despliega durante todo el día y permite acceder a una variedad de beneficios en comercios adheridos, tanto de grandes ciudades como de localidades del interior.

El sitio web oficial de la CAIJ ofrece un mapa interactivo en el que es posible consultar las jugueterías participantes, junto con información precisa sobre las promociones en vigencia y el detalle de las actividades programadas. Además, en la cuenta de Instagram de la cámara (@CamaraDelJuguete), aparecen las iniciativas desplegadas durante la jornada.

Representantes de la entidad destacaron la amplitud de formatos comerciales involucrados, que incluyen desde jugueterías tradicionales y didácticas hasta librerías con sector infantil y tiendas ubicadas en shoppings, así como cadenas con sucursales en distintas regiones.

Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, remarcó: “Estamos con expectativas porque la Noche de las Jugueterías contribuye a estimular y adelantar las ventas de los pequeños y medianos comercios e industrias que integran la cadena de valor del juguete”.

Comercios adheridos ofrecen talleres, juegos
Comercios adheridos ofrecen talleres, juegos y sorteos durante toda la jornada para niños, niñas y familias (Gustavo Gavotti)

Durante esta edición, la organización confirmó que los comercios adheridos ofrecen descuentos escalonados del 10%, 15%, 20%, 25%, 40% y hasta 50% en distintos productos seleccionados, junto con la posibilidad de abonar en cuotas sin interés.

Algunas promociones se activan a través de acuerdos con en entidades bancarias con el objetivo de facilitar el pago en cuatro cuotas sin recargo y un descuento adicional del 10% en las compras realizadas en los locales que forman parte del programa.

Este año, los juguetes producidos por la industria argentina mantuvieron sus precios sin incrementos acumulados, lo que, de acuerdo con la cámara sectorial, habilita la compra de juegos y productos desde $3.000. Entre las opciones disponibles figuran sets de masas para modelar, packs de bloques, autos de plástico, slimes, torres apilables para primera infancia, naipes y baldes chicos de playa con pala y rastrillo.

A lo largo de la jornada, las jugueterías se proponen como un espacio de encuentro para las familias. Las actividades incluyen el tradicional buzón de cartas a Papá Noel, sorteos, espacios de juegos de mesa, talleres, shows infantiles y propuestas destinadas a los más pequeños.

Los juguetes de producción nacional
Los juguetes de producción nacional mantienen precios estables y pueden encontrarse propuestas accesibles desde 3 mil pesos¡ (Gustavo Gavotti)

Estas iniciativas buscan ofrecer alternativas de entretenimiento y participación que no solo tienen lugar al anochecer, sino también en horario matutino y vespertino, como lo detalló la cuenta de Instagram de la CAIJ.

Quienes eligen comprar durante la Noche de las Jugueterías accederán, además, a cupones promocionales diseñados para ser usados en la temporada de Reyes Magos, entre el 26 de diciembre y el 6 de enero, una maniobra que según fuentes empresariales permite potenciar el comercio de proximidad y prolongar la actividad comercial durante las celebraciones de fin de año.

Las ventajas para los consumidores incluyen ofertas segmentadas acorde a los medios de pago, variedad de productos y estímulos para impulsar la venta anticipada antes de las fiestas, de acuerdo con lo comunicado por los organizadores del evento. La diversidad de locales involucrados y la cantidad de promociones vigentes refuerzan el carácter federal e inclusivo de la propuesta.

En esta edición, la Noche de las Jugueterías espera movilizar tanto a compradores habituales como a quienes buscan alternativas de entretenimiento para niños y niñas, con acceso a descuentos y múltiples propuestas lúdicas. Para consultar el listado de jugueterías participantes y localizar las promociones específicas de cada comercio, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete sugiere visitar su sitio oficial.

