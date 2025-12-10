La Municipalidad de Rosario impuso un sistema de emergencia para evitar tragedias en piletas públicas durante el verano

El sistema de emergencia responde a una ordenanza tras la muerte de Facundo Gorga, un niño de diez años ahogado en un club local (Jockey Club de Rosario)

El municipio de Rosario puso en marcha un sistema de botones de parada de emergencia en las piletas de polideportivos y varios clubes de la ciudad. La medida responde a una reciente ordenanza del Concejo Municipal que exige la instalación de estos dispositivos en natatorios públicos, anticipando la extensión a todas las entidades deportivas con piscinas.

La decisión se aceleró luego episodios en los que menores murieron por ahogamiento. Uno de ellos se trata de la muerte de Facundo Gorga, un niño de diez años que murió en enero de 2024 luego de haberse ahogado en una pileta del Jockey Club y haber pasado un día internado en el Sanatorio de Niños.

El hecho se registró el 2 de enero, cuando el niño pasaba un día junto a su familia en las instalaciones del club en el barrio Fisherton. En determinado momento, decidió nadar en una de las piletas del lugar, pero uno de sus pies quedó atrapado en el sistema de filtrado, impidiéndole regresar a la superficie.

Los botones de emergencia cortan de inmediato el funcionamiento de bombas y luces en las piletas ante cualquier incidente

Se calcula que pasó alrededor de ocho minutos sin poder respirar, hasta que el guardavidas llegó para socorrerlo y aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Luego de estas acciones, lo trasladaron en ambulancia al Sanatorio de Niños, donde informaron que arribó en pleno paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo con datos de Rosario 3, el equipo médico logró estabilizarlo y debió colocarle un tubo endotraqueal, ya que la evaluación del caso era sumamente delicada. Finalmente, falleció.

La secretaria de Deportes y Turismo de Rosario, Alejandra Mattheus, explicó a LT8 que, aunque los distintos hechos trágicos que impulsaron la medida sucedieron en contextos diferentes, resaltaron la urgencia de sumar medidas preventivas.

Según La Capital, Mattheus indicó que el botón instalado realiza un corte inmediato del funcionamiento de las bombas y la iluminación de las piletas frente a cualquier incidente, lo que permite al personal intervenir con rapidez ante una emergencia.

El sistema ya opera en los nueve polideportivos municipales que cuentan con piletas y en una decena de clubes con convenio con la municipalidad. Mattheus precisó que la acción busca “garantizar la seguridad en todos los espacios donde se desarrollan colonias”.

En la actualidad, el municipio organiza 32 colonias de verano para niños y otras 10 para adolescentes y jóvenes, distribuidas en los 15 polideportivos y los clubes asociados. El dispositivo se encuentra señalizado y el personal, incluidos guardavidas, profesores y coordinadores, recibió capacitación para su uso.

La normativa exige la instalación obligatoria del sistema de emergencia en clubes y entidades que tramiten habilitaciones o renovaciones de natatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La funcionaria explicó que la obligatoriedad del nuevo sistema se exigirá a todo club o entidad con piletas en trámites de habilitación o renovación. Reforzó que la implementación no implica un gasto elevado y que la normativa otorga un plazo de adaptación a las instituciones ya habilitadas. Para los trámites iniciales, la exigencia será inmediata.

“No es costoso implementarlo. Aquellos clubes que tengan que solicitar las habilitaciones de natatorios o la renovación de los mismos, deberán tenerlo en forma obligatoria”, subrayó.

Ante una emergencia, cualquier persona puede activar el sistema. Mattheus señaló que basta “levantar una tapita” para que todo el circuito quede desactivado automáticamente, permitiendo una reacción rápida del personal presente.

El servicio de colonias municipales, según indicó La Capital, arrancará el 15 de diciembre y concluye el 14 de febrero. Quienes deseen participar deben inscribirse a través del sitio oficial del municipio (www.rosario.gob.ar).

Además, durante el verano los polideportivos municipales permiten el ingreso a las piletas en horario libre, de martes a domingos entre las 14 y las 20.

Para acceder a las piletas libres es obligatorio pedir turno y realizar una revisación médica, trámite disponible en la web del municipio. Los precios se encuentran detallados en el portal oficial: la revisación médica cuesta 2.000 pesos, la entrada general para mayores asciende a 1.000 pesos, para menores 800, y para niños menores de diez años, jubilados y personas con discapacidad no se cobra acceso, siempre que cuenten con el certificado médico correspondiente.