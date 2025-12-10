Habló la mujer que vendió en Santa Fe el ticket ganador del Quini 6: cuánto cobrará por el millonario premio

Lidia Ester Soto, la dueña de la agencia que vendió la boleta récord del Quini 6 en Reconquista, provincia de Santa Fe (Facebook)

“La herradura de la suerte”. Ese es el nombre de la agencia de juegos que vendió la boleta del Quini 6, modalidad Revancha, que se alzó con el pozo récord de poco más de $8.844 millones de pesos y que tuvo como protagonista a un habitante de la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe, y quien -hasta el momento- no fue a cobrar su millonario premio.

La modalidad Revancha del Quini 6 con los números ganadores del sorteo y el premio que se llevó un solo apostador (Lotería de Santa Fe)

Aunque el flamante ganador aún se mantiene en el anonimato -y seguramente por lógicas cuestiones de seguridad jamás se revele su identidad al público- quien si habló ante los medios fue la dueña de la agencia en donde se vendió el ticket ganador de la modalidad Revancha con los números 05, 15, 25, 33, 40 y 45 y obtuvo el Premio Estímulo.

Lidia Ester Soto, a quien en la ciudad santafesina la conocen como Mariana, es la propietaria del local de apuestas ubicado en calle General Urquiza al 563, frente al Centro Integrador Comunitario (CIC) del Barrio América.

"La Herradura de la Suerte", la agencia ubicada en el Barrio Las Américas de Reconquista en donde se vendió la boleta ganadora del Quini 6

La mujer, una vez enterada de la noticia, relató que la superstición se apoderó de los clientes: “La gente es supersticiosa, vienen a tocar la pared para ver si les trae suerte”, comentó entre risas, según medios locales.

El premio, que será cobrado en la Lotería de Santa Fe, representa una suma millonaria que, en palabras de Soto, es un verdadero “regalito de Navidad”. En medio de la conmoción, ella y su esposo Edgardo confesaron sentirse “agotados y felices” por la excitación que vivieron durante la jornada.

La mujer junto a su marido e hijo dijo que invertirá el dinero en arreglos en la casa, un viaje y algunos gustos postergados, aunque subrayó que la prioridad será invertir en la mejora del local (Facebook)

Aunque el ganador realizó su apuesta en persona el sábado -día en que la agencia recibió cerca de 200 clientes-, la dueña no logró identificarlo. Y mantiene una actitud de sencillez y compromiso laboral: “Somos una familia de trabajo, acá respiramos la cultura de madrugar y arremangarse, no conocemos otra fórmula”, afirmó.

Soto adelantó que parte de la comisión se destinará a arreglos en la casa, un viaje y algunos gustos postergados, aunque subrayó que la prioridad será invertir en la mejora del local. “Tenemos que seguir igual, sabiendo que tenemos un respaldo gratificante y tranquilizador, pero no estamos salvados ni nada por el estilo”, explicó.

Cuánto dinero percibirá y cuándo podrá cobrarlo

Según el reglamento del Quini 6, la agencia que vendió el ticket ganador, se llevará el 1% del premio. En este caso serían unos 64 millones de pesos, al cambio actual, cerca de 44 mil dólares. Pero la agenciera aclaró que ese pago llegará recién cuando el ganador se presente oficialmente ante Lotería de Santa Fe en la sede de la capital provincial o bien en Rosario.

El interior de la agencia "La herradura de la suerte", ubicada en el Barrio América, en Reconquista, provincia de Santa Fe

Según el reglamento, el derecho al cobro del premio prescribe con la caducidad del concurso, el cual opera a los 15 días corridos de efectuado el sorteo respectivo, contados a partir del día posterior a su realización, con fecha límite el 22 de diciembre a las 12 del mediodía. “Ojalá que el ganador no olvide cobrar el premio”, reiteró la agenciera.

Las autoridades confirmaron que el récord alcanzado en la ciudad santafesina incrementó las consultas de nuevos jugadores y duplicó la emisión de apuestas para los sorteos inmediatos, evidenciando la magnitud económica y social del fenómeno.

Cuánto le va a sacar ARCA por impuestos al flamante ganador

De acuerdo con la Lotería de Santa Fe, la suma exacta del premio ascendió a 8.844.372.126. Esta millonaria suma no solo transformará la vida del afortunado sino que también generará un impacto fiscal de magnitud.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) retendrá una porción considerable en concepto de impuestos. Y, según las normativas vigentes, el proceso de tributación -regulado por la Ley 20.630 y sus disposiciones posteriores- establece que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de ARCA, aplica una retención del 31% sobre el 90% del total del premio.

El sorteo del Quini 6 batió records con un pozo estimado en más de 8.800 millones de pesos (Lotería de Santa Fe)

En este caso, la base imponible fue de $7.992.900.000, lo que resultó en una retención fiscal de $2.477.799.000. Así, el ganador recibirá un monto neto de $6.403.201.000, cifra que representa aproximadamente un 27,9% de descuento respecto al monto bruto, según precisaron voceros de la Lotería de Santa Fe. Al cambio de la fecha, el monto que percibirá el ganador es de unos 4.369.000 dólares.

Un portavoz de la Lotería de Santa Fe explicó: “Uno de los atractivos principales de la modalidad Revancha consiste en que la totalidad de la recaudación se destina a conformar el pozo mayor, lo que dinamiza las expectativas de los jugadores e incrementa la posibilidad de premios multimillonarios”.

El monto destinado a impuestos, que en esta ocasión ronda los $2.500 millones, será transferido al Tesoro Nacional y a organismos designados (Lotería de Santa Fe)

El monto destinado a impuestos, que en esta ocasión ronda los $2.500 millones, será transferido al Tesoro Nacional y a organismos designados, como ocurre con la recaudación de otros sorteos administrados por la Lotería de Santa Fe. Una fracción de estos fondos se redistribuirá en programas de asistencia social, salud y educación, mientras el resto tendrá destino fiscal ordinario.

Un antecedente reciente, proporcionado por la propia Lotería de Santa Fe, remite al premio repartido en enero, cuando un residente de Dolores, Buenos Aires, obtuvo $2.717.616.000. En esa ocasión, el descuento impositivo siguió el mismo patrón que se aplicó ahora en Reconquista.