Molestaba a peatones y vehículos, se peleó con la Policía y terminó preso: tenía casi 4 gramos de alcohol en sangre

El detenido y el alcoholímetro

En una de las calles principales de Salto Encantado, en la provincia de Misiones, la tarde del domingo quedó marcada por un episodio insólito que tuvo como protagonista a Roberto Adrián M., un hombre de 45 años, quien fue detenido tras dar 3,81 gramos por litro de alcohol en sangre en la prueba de alcoholemia.

De acuerdo con lo expresado por fuentes del caso a Infobae, el incidente se produjo cerca de las 18:50, momento en que el hombre incomodaba a transeúntes y automovilistas.

El ingreso de la Policía de la Provincia de Misiones respondió a diversos llamados de vecinos, quienes denunciaron la presencia de un individuo alterando el tránsito y la vida diaria en esa zona de Salto Encantado.

Una vez en el lugar, los policías intentaron mediar y persuadir a Roberto Adrián M. para que cesara en su conducta y procediera a identificarse.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial tras ser reducido por los agentes

El hombre mostró resistencia desde el primer momento: se negó a identificarse y, lejos de deponer su actitud, comenzó a insultar y a dirigirse con ánimo hostil hacia los uniformados. Ante la escalada, el personal debió reducirlo y asegurar su traslado.

El resultado del test de alcoholemia arrojó 3,81 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

Tras su aprehensión, Roberto Adrián M. fue remitido a la dependencia policial correspondiente, donde permanece a disposición de la Justicia.

Un policía de Mendoza chocó contra un canal de riego: estaba borracho

El conductor fue internado en el Hospital Perrupato presentando politraumatismos

Un policía de la Comisaría 19 de Junín, en la provincia de Mendoza, y que estaba fuera de servicio, resultó herido tras perder el control de su auto e impactar de lleno contra el sifón de un canal de riego. La secuencia, ocurrida en la intersección de Calle Olivares y Carril Centro, sumó un dato inquietante. El test de alcoholemia del conductor arrojó un resultado positivo de casi el cuádruple por encima del límite permitido.

El episodio se registró poco antes del amanecer, cuando el efectivo conducía un Ford K gris rumbo al norte por la zona asfaltada de Calle Olivares. Todo transcurría con cierta normalidad hasta que, al llegar al cruce con Carril Centro, el policía se vio sorprendido y, al intentar frenar abruptamente, perdió el dominio del vehículo.

El auto cruzó el carril, ingresó al sector de ripio y, todavía a gran velocidad, terminó su recorrido contra la estructura de hormigón del canal Sub Alto Verde.

El automóvil quedó destrozado, con importantes daños en su lateral derecho y en la parte frontal. Tras el impacto, miembros de los servicios de emergencia trasladaron de inmediato al conductor al Hospital Perrupato, donde fue internado bajo diagnóstico de politraumatismos.

Según informó el medio local Los Andes, las circunstancias del accidente derivaron en la realización de un control de alcoholemia, que resultó contundente. La medición arrojó 1,92 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra muy superior al valor permitido por la normativa vigente.

En Mendoza, el límite permitido de alcoholemia para automóviles particulares es de 0,5 gramos por litro de sangre (g/l) , según la Ley 9024 de Tránsito provincial, aunque hubo intentos de implementar tolerancia cero, se mantuvo este límite para autos, mientras que para motos y ciclomotores el límite es de 0,2 g/l.

No se dio a conocer la identidad del agente protagonista del choque, así como tampoco se informó si sufrirá algún tipo de consecuencia dentro de la fuerza.

En Santa Cruz, atropellaron a un policía en un control

Durante un operativo de control vehicular sobre la Ruta Provincial 43, en un tramo que conecta Koluel Kaike con Pico Truncado, un comisario inspector y jefe del Departamento de Delito Organizado Zona Norte de la Policía de Santa Cruz fue embestido por un auto.

Según informó La Opinión Austral, un automóvil no disminuyó su velocidad y atropelló al funcionario, quien sufrió heridas de consideración.

El jefe policial permaneció internado en el Hospital Padre Pedro Tardivo de Caleta Olivia por la fractura de un brazo, una lesión vertebral y un fuerte golpe en la cabeza, pero este domingo fue dado de alta.

El conductor involucrado en el atropello fue demorado en el lugar y quedó a disposición del Juzgado Penal de Pico Truncado.