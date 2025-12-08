Mendoza: cinco andinistas se extraviaron en el Cerro Punta Negra y fueron rescatados tras un amplio operativo

Equipos de rescate emplearon helicópteros y patrullas para localizar a los cinco andinistas extraviados en Mendoza

Cinco andinistas fueron rescatados con vida tras permanecer extraviados varias horas en el Cerro Punta Negra, en el departamento de Tunuyán, provincia de Mendoza. Se trata de dos soldados voluntarios, un civil argentino y dos ciudadanos australianos, quienes fueron encontrados en diferentes puntos de la montaña luego de un operativo que reunió a fuerzas provinciales y nacionales.

La búsqueda comenzó luego de que un llamado realizado a la línea de emergencias advirtiera sobre la desaparición de tres jóvenes, dos de ellos integrantes del Ejército Argentino y un civil, que habían ascendido al cerro días antes.

El aviso lo realizó un compañero del Regimiento de Montaña 11, quien recibió mensajes de WhatsApp en los que los extraviados informaban que no podían continuar y solicitaban ayuda policial. A ese llamado inicial se sumó, casi al mismo tiempo, una segunda alerta, esta vez por dos australianos que intentaban realizar el cruce de la Cordillera de los Andes, ingresando por el Paso Fronterizo Internacional Portillo de Piuquenes rumbo a Tenencia San Gabriel, en Chile.

Familiares de los argentinos se acercaron con datos precisos sobre la travesía y confirmaron que la salida había sido de carácter particular. Ante la pérdida de comunicación, la Fiscalía del Valle de Uco ordenó la radicación de la denuncia de paradero y dispuso que continuara el relevamiento y la búsqueda, mientras equipos especializados se desplegaron en la zona.

La coordinación entre Ejército Argentino, Gendarmería, Policía de Mendoza y guardaparques permitió ampliar la búsqueda en el Cerro Punta Negra

La desaparición de los andinistas activó una respuesta inmediata. En el operativo participaron efectivos del Cuerpo Aéreo Policial (Halcón 1), la Sección Aviación del Ejército Argentino, el Escuadrón 28 de Tunuyán y la Agrupación XI “Cuyo”, junto a personal del Grupo Alférez Portinari, el Grupo Especializado en Alta Montaña, la Policía de Mendoza, y guardaparques provinciales. La coordinación incluyó despliegues terrestres y aéreos, con helicópteros del Ministerio de Seguridad y del Ejército Argentino rastreando durante horas la extensa geografía del Cerro Punta Negra.

La zona, que se destaca por su altitud y condiciones meteorológicas adversas, dificultó las tareas de rastreo. Tal como detalló un comunicado oficial, “el helicóptero realizó aproximadamente 30 vueltas sobrevolando el Cerro Punta Negra, sin constatar novedad”, lo que forzó a los rescatistas a multiplicar los esfuerzos por tierra y aire.

Los equipos ascendieron a la cumbre del cerro por distintos senderos, con grupos repartidos de manera estratégica para ampliar el perfil de búsqueda.

Finalmente, durante la mañana, el helicóptero del Ejército Argentino localizó a los tres argentinos extraviados. Los andinistas fueron trasladados al paraje Manzano Histórico, donde personal del Ejército ya había dispuesto una ambulancia y un equipo médico aguardaba para su revisión. Luego de ser examinados, se determinó que no presentaban lesiones ni complicaciones de salud.

Los andinistas fueron trasladados al Manzano Histórico donde recibieron asistencia médica y permanecieron bajo resguardo (Fotos: Los Andes)

Por otro lado, los dos ciudadanos australianos fueron encontrados en las inmediaciones del Portillo, en el límite con Chile. Tras someterse a una evaluación médica por parte del personal sanitario argentino, los extranjeros recibieron la autorización para continuar su travesía hacia el país vecino, ya que el objetivo de ambos era completar el cruce internacional por la Cordillera.

Los operativos de búsqueda se habían iniciado la tarde-noche del domingo, con la participación de distintas fuerzas especializadas en rescate en alta montaña.

La falta de señal en la zona montañosa sumó dificultades al operativo. El despliegue de recursos incluyó tecnología aérea y trabajo coordinado de equipos con amplia experiencia en entornos extremos.

La cancelación de la alerta y la localización de los cinco andinistas llevaron alivio a las familias e involucró a decenas de efectivos, vehículos y recursos logísticos. La rápida coordinación permitió acortar los tiempos de rescate y garantizar la integridad de todos los involucrados, quienes fueron puestos bajo resguardo en el Manzano Histórico tras ser descendidos desde la montaña.