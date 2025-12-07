Sociedad

Tragedia en la Ruta 60: dos muertos y varios heridos por un choque en Córdoba

El accidente ocurrió cerca de la localidad de Dean Fuena e involucró a dos autos ocupados por una familia con tres menores y varios adultos, quienes recibieron atención en el Hospital Romagosa y en el Hospital de Niños de la capital provincial

La lluvia intensa obligó a
La lluvia intensa obligó a extremar precauciones sobre la Ruta Nacional 60 en el norte de Córdoba

La mañana de este domingo quedó marcada por un choque frontal que dejó dos víctimas fatales en la Ruta Nacional 60, en el tramo que enlaza Deán Funes con Quilino, al norte de la provincia de Córdoba. El impacto, producido bajo una lluvia intensa en el kilómetro 838, interrumpió el tránsito y movilizó a personal policial, bomberos voluntarios y equipos de rescate.

Según informaron fuentes oficiales, en el siniestro colisionaron de frente un Ford Focus y un Peugeot 408. En el primer vehículo viajaban dos hombres adultos que murieron como consecuencia del impacto. Iban acompañados por otros dos ocupantes que resultaron heridos y fueron derivados rápidamente al Hospital Dr. Ernesto Romagosa, donde siguen bajo observación médica.

En el otro automóvil viajaba una familia compuesta por un hombre y una mujer de 38 años, junto a tres menores de 5, 10 y 12 años. Todos ellos resultaron heridos y fueron asistidos primero en el Hospital Romagosa, para luego trasladar a los menores al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba para una mejor valoración.

Los fallecidos viajaban en un
Los fallecidos viajaban en un Ford Focus junto a otros dos ocupantes que resultaron heridos y permanecen bajo observación

El siniestro ocurrió por motivos que aún no fueron esclarecidos y se investigan las causas exactas del choque, aunque se produjo en medio de una tormenta. Las intensas lluvias podrían haber influido de manera decisiva en la mecánica del hecho, dado que la calzada se encontraba muy mojada al momento de la colisión.

La Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión del conductor del Peugeot, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación, informaron fuentes judiciales. En el lugar trabajaron efectivos de la departamental Ischilín y la Guardia Local de Quilino, además del fiscal de turno.

Un auto embistió a una moto en la Autopista La Plata - Buenos Aires: el conductor tenía 2,07 de alcohol en sangre

El operativo policial organizó desvíos
El operativo policial organizó desvíos en la Autopista La Plata Buenos Aires tras el incidente que involucró a un auto y una moto

La Autopista La Plata-Buenos Aires vivió un violento choque durante la mañana del último miércoles que de milagro no se convirtió en una tragedia. Un conductor en estado de ebriedad embistió a un motociclista, que debió ser hospitalizado tras el fuerte impacto.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.40 de la mañana y tuvo como protagonistas a R.E.D., al volante de un Volkswagen Bora gris, y a un joven de 27 años que circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha YBR en sentido descendente de la traza.

De acuerdo a lo consignado por el medio platense 0221, el auto se desplazaba a alta velocidad cuando impactó a la moto, cuyos restos quedaron esparcidos sobre la calzada en una escena que obligó a desplegar un operativo especial para asegurar la zona y restablecer la circulación de los vehículos.

La víctima, con lesiones de consideración, fue trasladada de urgencia al Hospital Rossi de La Plata, donde fue atendida por el equipo médico de guardia. Tanto la moto como los objetos personales del joven quedaron repartidos en el asfalto, lo cual obligó a cortar parcialmente el tránsito para extremar precauciones.

Una vez controlada la situación, los agentes de tránsito le realizaron un test de alcoholemia al conductor del Bora y el resultado fue alarmante: el hombre tenía 2,07 gramos de alcohol por litro en sangre, una cifra que supera por más de cuatro veces el límite máximo permitido para conducir vehículos.

Este dato fue señalado como clave en la investigación, que quedó caratulada como “lesiones culposas” y puesta bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°10, cuyo titular es el fiscal Carlos Vercellone.

La investigación judicial continúa con el propósito de reconstruir la dinámica del choque, determinar la responsabilidad penal y adoptar medidas preventivas en una autopista que frecuentemente se ve alterada por incidentes de alta gravedad.

CórdobaDean FunesRuta 60ChoquesSiniestro vialÚltimas noticias

