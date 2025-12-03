Un auto embistió a una moto en la Autopista La Plata - Buenos Aires: el conductor tenía 2,07 de alcohol en sangre

El operativo policial organizó desvíos en la Autopista La Plata Buenos Aires tras el incidente que involucró a un auto y una moto

La Autopista La Plata-Buenos Aires vivió un violento choque durante la mañana de este miércoles que de milagro no se convirtió en una tragedia. Un conductor en estado de ebriedad embistió a un motociclista, que debió ser hospitalizado tras el fuerte impacto.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.40 de la mañana y tuvo como protagonistas a R.E.D., al volante de un Volkswagen Bora gris, y a un joven de 27 años que circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha YBR en sentido descendente de la traza.

De acuerdo a lo consignado por el medio platense 0221, el auto se desplazaba a alta velocidad cuando impactó a la moto, cuyos restos quedaron esparcidos sobre la calzada en una escena que obligó a desplegar un operativo especial para asegurar la zona y restablecer la circulación de los vehículos.

La víctima, con lesiones de consideración, fue trasladada de urgencia al Hospital Rossi de La Plata, donde fue atendida por el equipo médico de guardia. Tanto la moto como los objetos personales del joven quedaron repartidos en el asfalto, lo cual obligó a cortar parcialmente el tránsito para extremar precauciones.

El motociclista fue atendido por médicos en el Hospital Rossi luego del impacto ocurrido durante la mañana en el acceso a la ciudad (Fotos: 0221)

Una vez controlada la situación, los agentes de tránsito le realizaron un test de alcoholemia al conductor del Bora y el resultado fue alarmante: el hombre tenía 2,07 gramos de alcohol por litro en sangre, una cifra que, supera por más de cuatro veces el límite máximo permitido para conducir vehículos.

Este dato fue señalado como clave en la investigación, que quedó caratulada como “lesiones culposas” y puesta bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°10, cuyo titular es el fiscal Carlos Vercellone.

La investigación judicial continúa con el propósito de reconstruir la dinámica del choque, determinar la responsabilidad penal y adoptar medidas preventivas en una autopista que frecuentemente se ve alterada por incidentes de alta gravedad.

Un violento accidente generó un corte total en la General Paz: un herido fue trasladado en el helicóptero del SAME

La General Paz estuvo cortada por varios minutos producto del accidente y el operativo

Un choque en la Avenida General Paz, a la altura de la avenida Balbín, sentido hacia el Riachuelo, generó demoras significativas durante la jornada de ayer en plena hora pico de regreso. Además del accidente, se implementó un operativo del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) aéreo por un herido.

Según informó Autopistas del Sol a través de sus redes sociales, el incidente involucró a dos vehículos y ocurrió en cercanías del barrio de Núñez, en el cruce con la avenida Dr. Ricardo Balbín.

El mismo ocurrió este martes alrededor de las 17:35. La colisión fue entre una moto y un vehículo particular. A raíz del choque, el motociclista resultó herido con politraumatismo en miembros inferiores y superiores, pero sin riesgo de vida.

Según le confirmaron a Infobae, el hecho derivó en, al menos, una persona herida: un hombre de 41 años, quien es un agente de la Policía y fue trasladado por un operativo del SAME aéreo al Hospital Churruca, nosocomio policial.

Como parte del procedimiento de emergencia, se realizó el corte total de la calzada durante unos diez minutos, afectando la circulación vehicular y provocando largas filas en la zona. Luego, si bien se liberó, siguieron las demoras por congestión en la zona.

Las autoridades viales y personal sanitario llevaron adelante el operativo para asistir de inmediato a los involucrados y coordinar el desplazamiento del herido.

Desde los canales oficiales de la autopista, se reiteró el pedido a los automovilistas para que circulen con precaución, dado que las demoras persisten después de la reapertura del tránsito y se busca evitar otro accidente.

Horas antes,durante la madrugada del martes, un grave choque múltiple tuvo lugar en la colectora de laavenida General Paz, a la altura de la calleChávez, en dirección hacia elRiachuelo. El incidente involucró a cinco vehículos y dejó como consecuencia la muerte de una persona y varios heridos.