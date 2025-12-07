Así funcionarán los servicios públicos en el AMBA durante el feriado del 8 de diciembre

El cronograma se verá afectado por el Día de la Inmaculada Concepción de María (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con motivo del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, el próximo lunes 8 de diciembre el funcionamiento de los servicios públicos serán modificados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el caso del transporte público, se prevé una menor frecuencia tanto en colectivos, trenes, como en subtes.

En línea con esto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que durante esta jornada, las guardias hospitalarias y áreas críticas permanecerán activas las 24 horas, mientras que los consultorios externos y los centros de salud como CeSACs y CEMAR no atenderán al público.

Respecto a las cirugías programadas, indicaron que estas quedarán suspendidas, por lo se realizarán únicamente intervenciones de urgencia que hayan sido recibidas a través de las guardias.

En el ámbito de los cementerios, las inhumaciones en Chacarita, Flores y Recoleta, así como el ingreso de fallecidos al Crematorio de la Ciudad, se efectuarán entre las 7:30 y las 14:00 horas, con el último trámite admitido hasta las 13:00 y la última inhumación iniciada a las 13:30.

Durante el feriado, solo funcionarán las guardias y áreas críticas (Foto: Igor Wagner)

De esta manera, recordaron que el Registro Civil mantendrá cerradas sus puertas, salvo la guardia de defunciones, que funcionará de 8:00 a 12:00 horas.

El servicio de recolección de residuos operará con normalidad, mientras que el estacionamiento estará permitido sobre avenidas y calles donde habitualmente rige la prohibición en días hábiles de 7:00 a 21:00 horas. Asimismo, el estacionamiento medido no tendrá vigencia durante el feriado.

Las excepciones en donde podrá estacionarse estarán debidamente señalizadas, y en pasajes, arterias con Metrobús, calles de convivencia y espacios paralelos a ciclovías, remarcaron que la prohibición de estacionar se mantendrá las 24 horas. Para realizar una consulta más específica, indicaron que podrá consultarse en el sitio www.estacionamiento.gob.ar/.

El subte y premetro funcionarán de 8:00 a 22:00 horas, y el sistema Ecobici estará disponible únicamente para quienes cuenten con pases intensivos (mensual), recreativos (viaje único y diario) y turísticos (viaje único y diario).

De la misma forma, las líneas que brindan servicios en el AMBA circularán con frecuencia de feriado, por lo que se aconseja planificar las salidas y llegadas con anticipación. Lo mismo ocurrirá con los trenes, que podrían tener una diferencia de 15 minutos entre sí.

El estacionamiento medido no regirá durante el feriado del 8 de diciembre

Por otro lado, los peajes operarán con normalidad, pero aplicarán el horario pico de fin de semana. Así, se considerará el esquema tarifario más alto entre las 11:00 a 15:00 horas en sentido a provincia de Buenos Aires y las 17:00 a 21:00 horas en sentido Centro.

Las escuelas, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas, las sedes comunales, el Registro de licencias para conducir (sede Roca), la Verificación Técnica Vehicular y la Dirección General de Infracciones permanecerán cerradas. La pista de aprendizaje para conductores abrirá en su horario habitual.

Los servicios de emergencia, es decir, la Policía, Bomberos, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y las líneas 911 y 103, mantendrán guardias activas durante todo el día. En cuanto a los espacios verdes como el Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque, la Reserva Ecológica Costanera Sur, la Reserva Ecológica Costanera Norte y la Reserva Ecológica Lago Lugano estarán abiertos al público.

Los museos dependientes de la ciudad abrirán de 11:00 a 20:00 horas, y la Torre Monumental recibirá visitantes de 10:00 a 18:00 horas. Además, las bibliotecas públicas Güiraldes, Parque de la Estación, Casa de la Escritura y la Lectura y Reina Batata funcionarán de 10:00 a 20:00 horas. No obstante, el Planetario permanecerá cerrado.

En el circuito cultural, el Complejo Teatral de Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín no abrirán sus puertas, mientras que el Centro Cultural 25 de Mayo, el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte, el Teatro Colón y el circuito de espacios culturales estarán disponibles para el público.