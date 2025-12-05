Quién era la joven de 20 años que murió en Villa Devoto tras ser golpeada por un cartel de una obra en construcción

Un andamio de una obra en construcción cayó sobre una joven de 20 años y la mató.

El jueves por la tarde, un trágico accidente conmocionó a Villa Devoto: una joven de 20 años murió después de que el cartel de una obra en construcción cayera y le golpeara la cabeza. Por el hecho, el arquitecto responsable del proyecto quedó imputado por homicidio culposo.

La víctima fue identificada como Lourdes Antonini. Oriunda de la localidad de Villa Bosch, ubicada al oeste del conurbano bonaerense, trabajaba como empleada administrativa del Ejército. Según pudo averiguar este medio, se desempeñaba en la Contaduría General.

El hecho se produjo en la avenida Chivilcoy al 3600. Alrededor de las 14:53 horas, los servicios de emergencia recibieron un llamado que alertaba sobre una mujer desvanecida en la vía pública. De acuerdo con fuentes oficiales, cuando arribaron al sitio del accidente, Antonini ya se encontraba sin vida.

El parte médico del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) indica que la mujer perdió la vida producto de las lesiones sufridas en el acto. Y es que la parte que habría caído sobre la cabeza de la joven era un bloque de madera con material.

Por disposición judicial, la investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33, que ordenó la detención de dos operarios que según creen estaban acomodando el cartel porque estaba corrido.

Sin embargo, según pudo saber Infobae, la Justicia investiga las responsabilidades de la desarrolladora, que habría sido la encargada de poner el cartel que se cayó y provocó el fatal accidente. “Estaba mal puesto”, aseguró una fuente de la investigación.

En ese sentido, el juzgado buscará determinar si hay una posible negligencia de la empresa y establecer las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo a lo que dijeron los investigadores, la primera inspección en el predio se realizó en 2024, cuando comenzó la excavación. Tras quedar un tiempo suspendida, se reanudaron las obras en el predio.

También hubo inspecciones de Seguridad del Trabajo que determinaron que la obra había recomenzado y sus encargados presentaron la documentación requerida.

El hecho generó gran conmoción entre transeúntes y residentes de la zona. Las autoridades prosiguen con la recolección de pruebas para dilucidar cómo ocurrió el desprendimiento del andamio y determinar eventuales responsabilidades.

En diálogo con Crónica TV, un testigo brindó detalles del episodio y denunció que la ambulancia tardó alrededor de 30 minutos en llegar. “Estaba el pedazo de madera que se había caído al piso y había una mina abajo. Yo estaba en la cuadra de enfrente. Estaba la chica en un charco de sangre, estaba viva. Inconsciente, pero viva”, comenzó relatando.

Y siguió: “Mil personas llamaban a la ambulancia y no venía nadie. Estuvimos media hora, de reloj. Pasó una ambulancia y no frenó. Vino otra ambulancia, dobló antes y no frenó. Estuvimos media hora llamando. Y la piba se murió enfrente nuestro”.

En tanto, una vecina del barrio, quien estuvo en el lugar momentos antes del accidente, relató a Telenoche: “Cuando vuelvo de comprar, lo veo al pibe -el encargado del proyecto- queriendo sacar la parte de la madera. Lo vi que estaba mal, lo estaba sacando mal. Me paré y le pregunté si podía pasar tranquila”.

Agregó: “Fue media hora antes. Yo vi que ese cartel, en algún momento, se iba a caer”.

Otra vecina apuntó contra la gran cantidad de obras en construcción que hay en la zona: “Estoy temblando por la impresión. Realmente es una desgracia lo que pasó. Devoto dejó de ser Devoto cuando empezaron a masacrar las mansiones y hacer propiedades horizontales. Mi casa está llena de rajaduras gracias a esto. Tengo todo el día la pala mecánica en mi fondo”.

Gabriela, quien vive hace 37 años en Devoto, detalló que conocía a los anteriores vecinos que vivían en la zona de la obra: “Compraron por dos pesos las casas, mansiones de doble frente y doble fondo, hermosas. Están masacrando el barrio. Hace 20 años que viene una corrupción de tirar las casas abajo y hacer edificios de cuatro pisos”.