Pesebre de Navidad: todos los personajes y qué significan los elementos

La tradicional escena del nacimiento reúne figuras como el Niño Jesús, la Virgen María y los Reyes Magos, cada una con un mensaje simbólico que da sentido a la celebración de la Navidad

El pesebre navideño evoca tradiciones
El pesebre navideño evoca tradiciones familiares y valores espirituales cada diciembre

El mes de diciembre trae consigo, además del fin de año, los inicios de una temporada muy especial como lo son las fiestas. La Navidad, en especial, es una época que transforma los hogares y transforma las calles en escenarios de celebración, siendo el pesebre uno de los símbolos más presentes y queridos.

Más allá de su función decorativa, esta composición representa el nacimiento de Jesús e invita a la reflexión familiar, la tradición y la espiritualidad. Explorar los orígenes del pesebre, sus personajes principales y el significado de cada elemento, son recomendaciones fundamentales para tener en cuenta. Como así también saber cuando armarlo y desarmarlo.

El origen del pesebre de Navidad

El pesebre navideño actual tiene sus raíces en el siglo XIII, en Greccio, Italia. Allí, San Francisco de Asís realizó en 1223 la primera recreación viviente del nacimiento de Jesús. Impulsado por su profunda espiritualidad y tras regresar de Tierra Santa, San Francisco buscó acercar el misterio del nacimiento a los fieles. Su objetivo era que la escena se viviera con realismo y emoción, utilizando un establo real, animales auténticos y habitantes del pueblo que encarnaban a los personajes bíblicos.

Este acto pionero, conocido como “crèche” —término francés que significa “cuna”—, quedaría como precedente de una práctica que siglos más tarde se transformaría en costumbre global, presente en hogares de toda Europa y América Latina. A lo largo de los años, la puesta en escena original evolucionó hasta las representaciones actuales, que emplean estructuras y figuras artesanales.

La costumbre de armar el pesebre el 8 de diciembre se relaciona estrechamente con la celebración de la Inmaculada Concepción de María.

La escena del nacimiento de
La escena del nacimiento de Jesús reúne figuras clave como la Virgen María, San José y los Reyes Magos

Quiénes son los personajes del pesebre de Navidad

El pesebre se compone de diversas figuras que encarnan lecciones y valores fundamentales. Cada personaje cumple una función significativa en la escena y ofrece un mensaje particular:

  • Niño Jesús: Es la pieza central, símbolo de la luz y la redención que, según la fe cristiana, llega al mundo para renovar la esperanza.
  • Virgen María: Representa la fidelidad, la pureza y el amor maternal. Su imagen, junto al pesebre, recuerda la devoción y entrega de una madre.
  • San José: Encarnación de la fortaleza y obediencia. Su figura transmite protección y responsabilidad familiar.
  • Reyes Magos (Gaspar, Melchor y Baltasar): Llegan desde Oriente guiados por la Estrella de Belén y representan la sabiduría, la diversidad de los pueblos y el reconocimiento de la divinidad de Jesús. Tradicionalmente, se colocan algo distanciados en la escena y se acercan al pesebre el 6 de enero, víspera de la Epifanía.
  • La Estrella de Belén: Simboliza la fe y la esperanza que ilumina el camino de los creyentes. Su presencia en el pesebre recuerda la guía de la luz divina.
  • Animales: La mula, el buey, gallinas, ovejas y cabras evocan la sencillez y humildad de la escena. Estos animales son tradicionales en la representación, ya que el pesebre, originalmente, era el lugar donde los animales se alimentaban.

Cómo y cuándo armar el pesebre de Navidad

El armado del pesebre sigue pasos que, aunque permiten la creatividad de cada familia, respetan ciertos criterios para mantener el sentido y la armonía de la tradición.

  1. Elección del lugar: El pesebre suele ubicarse en un espacio visiblemente accesible del hogar, a menudo cerca del árbol de Navidad, para integrarse con las demás decoraciones y ser testigo de los encuentros familiares.
  2. Tamaño y escala: Es recomendable que las figuras guarden proporciones entre sí y no obstaculicen la vista del árbol. Una composición bien equilibrada ayuda a realzar la escena.
  3. Suelo y entorno: Para recrear el ambiente de Belén, se puede utilizar pasto artificial, virutas de madera o arena, aportando realismo y textura al contexto.
  4. Estructura del establo: Puede ser de madera, plástico o armado artesanalmente. El techo a dos aguas es una de las formas más habituales y permite jugar con la creatividad.
  5. Distribución de las figuras: El Niño Jesús debe ocupar el centro, mientras María y José se colocan a sus costados. Los Reyes Magos se ubican a cierta distancia y los animales completan la escena en un segundo o tercer plano.
  6. Iluminación: Puede integrarse con las guirnaldas del árbol, pero se destaca la utilización de una luz simbólica para la Estrella de Belén. El uso de velas queda completamente desaconsejado para prevenir riesgos.
El Niño Jesús es el
El Niño Jesús es el núcleo del pesebre y se incorpora tras la Nochebuena

El pesebre se arma tradicionalmente el 8 de diciembre, aunque sin la figura del Niño Jesús, quien recién debería ser incorporado recién el 25, luego de su nacimiento y las celebraciones de Nochebuena.

Cuándo se desarma el pesebre de Navidad

El pesebre se mantiene en pie hasta la mañana del 6 de enero, luego de que se haya celebrado la venida de los Reyes Magos. A partir de ese momento, se da cierre a la temporada de celebraciones, retirándolo hasta el próximo año.

Cayó una red global de visas falsas a Estados Unidos tras operativo que dejó 19 detenidos