Le suspendieron la licencia al conductor alcoholizado que chocó a cuatro autos y el frente de una casa en Villa del Parque

Un conductor ebrio chocó contra cuatro autos en Villa del Parque

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó al conductor alcoholizado que este miércoles por la noche chocó cuatro vehículos estacionados y la fachada de una casa en el barrio porteño de Villa del Parque, y ya solicitó la inhabilitación urgente de su licencia de conducir.

Las fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que eran alrededor de las 23.25 cuando un llamado al 911 alertó sobre un auto que había embestido a varios vehículos en marcha atrás, sobre Pedro Lozano al 3700, a la altura del cruce con San Nicolás.

Al llegar al lugar, personal de la Policía de la Ciudad verificó que una camioneta Ford Territory había impactado contra cuatro autos estacionados, todos sin ocupantes en su interior, y luego contra la fachada de una vivienda. Según las autoridades, la casa no presenta riesgo de derrumbe.

El conductor, identificado como F.S., un hombre mayor de edad, presentaba aliento etílico al momento del primer contacto. Integrantes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron al sitio y examinaron al hombre, determinando que no requería traslado.

El momento en que la Ford Territory embiste el frente de una casa.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste (UFLA Oeste), se le realizó al conductor un test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre, valor que excede ampliamente el límite permitido por la legislación vigente en la ciudad de Buenos Aires.

El video que encabeza esta nota muestra que el propietario de la Ford Territory comenzó a realizar marcha atrás sobre Pedro Lozano, y empezó a girar hacia la izquierda. Sin embargo, nunca se percató de que su desacertada maniobra derivaría en el choque contra cuatro autos que estaban estacionados.

Luego, en su intento por enderezar el vehículo y comenzar su recorrido, el conductor volvió a perder el control de su SUV e impactó de frente contra la fachada de una vivienda ubicada en la esquina de Pedro Lozano y San Nicolás.

Al viralizarse las imágenes del incidente vial, desde la ANSV tomaron cartas en el asunto y de inmediato inhabilitaron la licencia de conducir del automovilista. Ahora, el conductor deberá ser notificado de la sanción y realizar nuevos exámenes psicofísicos obligatorios para poder volver a obtener su registro, según comunicaron desde el organismo preventor.

Según advirtieron desde la ANSV, este caso vuelve a exponer con crudeza los riesgos extremos de manejar bajo los efectos del alcohol.

Los límites de alcohol en sangre para conducir en CABA

Desde la Web del gobierno porteño señalan que la ley vigente establece como límite permitido para conducir:

Vehículo particular: 0,5 g/l (gramos de alcohol por litro de sangre)

Motocicletas: 0,2 g/l (acompañante 0.5 g/l)

Transportes públicos y de carga: 0 g/l

Asimismo, advierten que, tanto el alcohol como el resto de las sustancias tóxicas, disminuyen la capacidad de atención y coordinación. “Una conducción adecuada requiere lucidez y capacidad de reacción, especialmente ante las situaciones imprevistas”, puntualizaron las autoridades.