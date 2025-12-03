Sociedad

Un pitbull sin control atacó a una cría de lobo marino en Chubut y la Justicia intenta dar con el dueño

La difusión de las imágenes en Playa Unión llevó a la Unidad Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales a seguir de cerca el cumplimiento de la legislación que prohíbe mascotas sueltas en la playa, mientras intentan localizar al responsable

Un pitbull que andaba suelto por la costa atacó a una cría de lobo marino que descansaba junto a la orilla. El incidente que se presentó en Playa Unión, la villa balnearia de las afueras de Rawson

Un pitbull sin supervisión atacó a una cría de lobo marino en Playa Unión, en la provincia de Chubut, generando una ola de reclamos vecinales y el inicio de una investigación judicial sobre la responsabilidad en el control de mascotas y la protección de la fauna silvestre. La Fiscalía ambiental ya busca identificar a la persona responsable del animal.

La mañana de este martes en Playa Unión, una postal habitual del verano patagónico dio paso a la inquietud. En la villa balnearia cercana a Rawson, una persona registró en video cómo un perro de raza pitbull, deambulando por la costa sin correa ni bozal, acecha y ataca a un pequeño ejemplar de lobo marino.

En las imágenes se observa cómo el animal se lanza reiteradamente sobre el lobo marino, que intenta escapar, en un sector de la costa prácticamente vacío. El ataque se interrumpe cuando la persona que graba, a los gritos y con gestos, logra que el can se aleje, aunque este insiste en perseguir a la cría. Solo la intervención directa de quien documentó la escena permite separar a los animales.

Desde la publicación del video, las críticas y exigencias vecinales fueron en aumento. Organizaciones de defensa del medioambiente y vecinos de Rawson solicitaron al municipio que actúe ante lo que describieron como una “amenaza concreta” para los animales marinos y la seguridad de quienes disfrutan de la costa. Además, con el inicio oficial de la temporada estival en pocas horas y la llegada de turistas prevista para el 6 de diciembre, cuarenta guardavidas iniciarán funciones en la zona, donde los carteles recuerdan la prohibición municipal de perros sueltos en áreas con presencia de fauna silvestre.

El ataque ocurrido en Playa
El ataque ocurrido en Playa Unión motivó el inicio de una investigación por parte de la fiscalía especializada en ambiente

La ordenanza vigente y la legislación provincial en Chubut no dejan lugar a dudas: está prohibido que los perros circulen libres y sin control por la playa, mucho menos en sectores identificados como hábitat de especies protegidas. Pese a esto, la presencia de canes en la costa durante los meses cálidos se repite año tras año, según relató al medio local LM Neuquén una de las voceras vecinales.

El Ministerio Público Fiscal tomó cartas en el asunto. La fiscal Florencia Gómez, titular de la Unidad Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales, anunció el inicio de una investigación de oficio, con el objetivo de descubrir la identidad “del irresponsable cuidador de ese animal”, según expresó en declaraciones recogidas por Diario Jornada.

Gómez recordó que en Playa Unión “hay una gran cantidad de animales domésticos sin atar y sin control” y recalcó la obligación municipal: “Hay ordenanzas que se incumplen, ya que no están permitidos los animales sueltos”.

Para la representante judicial, el caso podría encuadrarse como dolo eventual, atendiendo a que “si tengo un pitbull, que se considera raza peligrosa, la ley exige que debe salir supervisado, con correa y bozal”. Su unidad, creada en marzo de este año para abordar situaciones de maltrato animal y daños ambientales, también se puso en marcha para investigar los hechos. La fiscal Gómez sintetizó los riesgos al afirmar que “el perro sin supervisión ataca a la fauna que está descansando en la costa”.

El ataque registrado no representa un caso aislado, según manifestaron distintas agrupaciones. Cada verano, la convivencia entre los residentes y las especies silvestres de la costa chubutense se ve alterada por la circulación de animales domésticos sin control, lo que suma tensión en zonas donde los carteles prohíben el ingreso de perros incluso con correa. Las organizaciones locales insisten en que el respeto por la fauna debe abordarse como una responsabilidad social.

“La Municipalidad debe controlar y no lo hace”, puntualizó la fiscal ambiental, citada por LM Neuquén. A la espera de avances en la investigación judicial, la demanda de vecinos y defensores del medioambiente se centra en cumplir y hacer cumplir las normas de protección tanto de la fauna como del uso recreativo de la playa.

