El Subte abrió la primera biblioteca pública gratuita en la estación Plaza de Mayo de la Línea A

El Subte porteño sumó un nuevo servicio para quienes transitan diariamente la Ciudad: desde principios de diciembre, la estación Plaza de Mayo de la Línea A alberga la primera biblioteca pública y gratuita en la red de subterráneos. El espacio, denominado BiblioSubte, permite a los usuarios retirar en préstamo más de 150 títulos y disfrutar la lectura durante sus viajes o en sus hogares, en el marco de un esfuerzo conjunto entre Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASAU) y el Ministerio de Cultura de la Ciudad.

La inauguración oficial de BiblioSubte tuvo lugar el martes 2 de diciembre. El evento contó con la presencia de autoridades como Javier Ibañez, presidente de SBASAU; Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad; Alejandra Cuevas, subsecretaria de Gestión Cultural; y Javier Martínez, director General de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura.

En el marco de la presentación, las palabras de los funcionarios reflejaron el objetivo de extender el acceso a la lectura y fortalecer el vínculo comunitario a través de iniciativas en el espacio público.

Ibañez remarcó durante el acto: “El Subte no es solamente un medio de transporte. Conecta a la gente con sus afectos, sus intereses recreativos y muchos lo aprovechan para leer. Por eso inauguramos esta biblioteca, hacemos sueltas de libros e impulsamos iniciativas que permitan realizar una pausa en la rutina y formar parte de una comunidad”.

En una línea similar, Ricardes destacó: “Sumar lectores, acercar los libros a la gente, generar más amor por la lectura en nuestra ciudad de libros. Eso es lo que nos guía, desde la puesta en marcha de la Biblioteca Digital Jorge Luis Borges a esta iniciativa de sumar bibliotecas en el subterráneo. Porque leer es mucho más que una experiencia literaria: cuando uno abre un libro abre una vida, una nueva aventura. Y nada nos hace más felices desde el Gobierno de la Ciudad que ver a la gente con un libro en la mano”.

A su turno, Martínez profundizó la motivación detrás de la iniciativa: “Hoy las bibliotecas están donde está la gente. BiblioSubte nace de esa idea de libros y cultura en movimiento: en una estación, en medio del apuro, como la posibilidad de una pausa. Queremos que leer sea tan accesible y cotidiano como tomar el subte: simple, público y parte de nuestra rutina”.

El servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 9 y las 20 horas. Los socios de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad pueden consultar el catálogo centralizado y retirar hasta tres libros por mes. Para regresar los ejemplares, el espacio cuenta con un buzón que permite las devoluciones tanto durante la semana como los fines de semana, asegurando flexibilidad para los usuarios.

La propuesta redefine la experiencia cotidiana del Subte. Más allá del traslado, BiblioSubte busca transformar los trayectos urbanos en oportunidades para explorar historias y culturas. El catálogo incluye obras de autores locales e internacionales, permitiendo a los pasajeros acceder a nuevas formas de pensar y de ser. El objetivo es que el acto de leer se integre de forma orgánica a la rutina diaria, aprovechando los momentos de espera y traslado.

En los últimos meses, la red de subterráneos también fue escenario de iniciativas relacionadas con la lectura. Una de ellas, el “Vagón de lectores”, convocó a usuarios mediante la booktuber Cecilia Bona para compartir un viaje en Subte leyendo en conjunto. Además, se realizaron sueltas de libros para incentivar el hábito de la lectura, consolidando la apuesta por el acceso democrático y gratuito a la cultura.

Acceder a BiblioSubte resulta sencillo para quienes aún no integran la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad. El proceso de asociación se realiza a través de un formulario virtual (se encuentra en la web del catálogo de bibliotecas del gobierno porteño), tras el cual el nuevo socio recibe por correo electrónico la confirmación necesaria para utilizar el servicio. Así se facilita la inscripción y la participación de nuevos lectores.