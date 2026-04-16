Akamasoa, la organización argentina donde mujeres construyen 80 viviendas, una escuela y un hospital para familias vulnerables

Akamasoa Argentina impulsa la construcción de 80 viviendas, una escuela y un hospital para familias vulnerables en Zárate

En una entrevista exclusiva con Gastón Vigo Gasparotti, fundador de Akamasoa Argentina, el programa Infobae al Mediodía abordó el desarrollo de un proyecto que busca transformar la realidad de la localidad de Lima, partido de Zárate, a través de la construcción de 80 viviendas, una escuela y un hospital, todos destinados a personas en situación de vulnerabilidad y levantados íntegramente por mujeres.

Durante una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Vigo Gasparotti sintetizó el espíritu de la iniciativa: “Tratamos de ser un grito de dignidad. Salir de esa idea de mirar a los pobres por sus carencias y mirarlos por su potencialidad. Volver a creer en el trabajo, en la educación, en la disciplina, que es hacer todos los días lo que tenés que hacer aunque no tengas ganas”.

El modelo Akamasoa: trabajo, educación y urbanización digna

Inspirado en la labor del sacerdote argentino Pedro Opeka, quien durante más de 50 años ayudó a rescatar a medio millón de personas de la pobreza en Madagascar, Akamasoa Argentina eligió Lima, Zárate, como punto de partida. “Arrancamos donde pudimos, porque también explica la tragedia argentina, cómo un sitio con centrales nucleares no va a tener un hospital”, señaló Vigo Gasparotti.

La organización compró hectáreas y diseñó un esquema con cuatro pilares: urbanización digna, educación en todos los niveles, atención primaria de salud y generación de empleo.

El proyecto Akamasoa destaca el rol de mujeres constructoras, quienes lideran la edificación de espacios clave para la comunidad (Infobae en Vivo)

Las viviendas, de 78 metros cuadrados, se construyen en seco y son “como las que cualquier mortal estaría dispuesto a irse a vivir”, afirmó. El proceso implica aprendizaje de oficios y participación de las propias beneficiarias: “En el medio aprendemos un montón de oficios y eso hace que mucha gente también pueda emerger y conseguir trabajo”. La urbanización incluye caminos, desagües, electricidad, espacios de ocio y deporte, y medidas de emergencia ante situaciones de violencia.

El crecimiento de la comunidad es sostenido: “Al principio eran pocas familias y hoy ya somos ciento diez viviendo ahí. Vamos a ir avanzando porque creemos en eso, en que si el ser humano se le respeta su dignidad, la pobreza no es un destino ineludible”.

Financiamiento privado y participación ciudadana: “Nosotros hacemos todos los días”

Akamasoa Argentina se sostiene enteramente con financiamiento privado, a través de aportes de empresas y ciudadanos. Vigo Gasparotti lo explica así: “Ustedes pongan los recursos, nosotros ponemos el conocimiento, el esfuerzo físico. Doná lo que debas donar. Si son hierros, será una platea. Si es estructura de acero, emplacaremos todo. Si querés donar chapa, después terminará siendo lo que cubre un hogar”. El esquema incluye desde grandes empresas hasta pequeños donantes: “Tratamos de ser muy coherentes y concretos para qué donar: nutrición, educación, obra”.

La trazabilidad y la transparencia resultan fundamentales para sumar voluntades: “Uno debe tener una fundación, cumplir todo lo que deba hacer ante Inspección General de Justicia, presentar balances, mostrar a qué se dedica con su objeto social. Después, hay un montón de gente que nos ayuda. Yo a veces soy la cara visible, pero en el fondo somos un montón de argentinos que cuando nos cruzamos con el otro le decimos: vení y comprobá lo que se está haciendo”.

Más de 6.000 voluntarios, 58 colegios y 23 empresas participaron en el crecimiento de la comunidad Akamasoa Argentina (Infobae en Vivo)

En 2023, por ejemplo, pasaron por el proyecto 58 colegios, 23 empresas y más de seis mil voluntarios. “Esto trata de salir de las nimiedades. Cuando ves un desnutrido, ¿lo vas a nutrir o le vas a preguntar de qué cuadro es? Nosotros tratamos de ser un ejemplo de acción. No nos dedicamos mucho a hablar. Hacemos todos los días y por eso avanza. Son los propios pobres hartos de esperar”.

De la asistencia a la oportunidad: crítica al asistencialismo y búsqueda de dignidad

Vigo Gasparotti es contundente sobre el impacto del asistencialismo en la Argentina: “Ha fracasado el asistencialismo. Eso no implica que en situaciones de emergencia no ayudemos. El desnutrido, el enfermo terminal, hay que dársela. Ahora, si tenés edad y salud para trabajar o para estudiar, pensá en tus hijos, en tus padres, en tus amigos. ¿Qué le ofrecerías? Yo a un hijo le ofrecería la posibilidad de un buen trabajo, que se eduque, que tenga la posibilidad de conocer gente que le ayude”.

La fe, aunque no es requisito, resulta un sostén personal para muchos: “No es una organización confesional, pero naturalmente es raro ver un hambriento ateo. Yo soy una persona de fe, pero convivo con evangelistas. Si vas a ayudar a alguien, nunca le preguntes la ideología, la nacionalidad o el credo religioso. Primero miralo a él y decile: sos humano, con eso basta para ayudarte”.

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