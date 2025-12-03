Sociedad

Calendario 2025: ¿por qué es feriado el lunes 8 de diciembre?

Se trata de una de las celebraciones religiosas más importantes para la Iglesia Católica, que da inicio al ciclo festivo del mes de diciembre y marca el comienzo de la preparación navideña

La celebración del Día de la Inmaculada Concepción marca el inicio de las festividades de diciembre en Argentina (foto: Diario Panorama)

El lunes 8 de diciembre de 2025 será feriado en Argentina, tal como ocurre cada año, debido a la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María. Este feriado inamovible, profundamente arraigado en la tradición católica nacional, marca el inicio de una serie de celebraciones que caracterizan el último mes del año y da pie a los preparativos de la Navidad en miles de hogares argentinos.

La fecha, instituida desde hace más de un siglo y medio, remite a un acontecimiento religioso de gran importancia para la Iglesia Católica. También en este día se lleva a cabo el tradicional armado del arbolito de Navidad.

Cuándo es el próximo feriado

Este año, el 8 de diciembre caerá en lunes, ofreciendo un fin de semana largo para millones de personas, dado su estatuto de feriado inamovible en el calendario nacional. Esta definición significa que no puede trasladarse ni modificarse por razones turísticas o económicas, diferenciándose de otros días festivos que, en ocasiones, sí se mueven para favorecer el descanso prolongado.

Tanto el Gobierno nacional como el Ministerio del Interior lo han establecido como uno de los días de descanso obligatorio, protegidos en la Ley de Contrato de Trabajo y en la normativa nacional sobre feriados, junto al 25 de diciembre (Navidad) y el 1 de enero (Año Nuevo).

Qué se celebra el 8 de diciembre en Argentina

El 8 de diciembre se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una de las celebraciones religiosas más importantes para la Iglesia Católica. El dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX, sostiene que María fue concebida libre de pecado original, un principio que desde entonces guía la fe mariana a nivel mundial y en particular en países con fuerte tradición cristiana como Argentina y España.

La festividad tiene raíces que se remontan a España, donde fue celebrada por primera vez en 1644. Desde mediados del siglo XIX, la solemnidad se consolidó en el calendario litúrgico tras ser reconocida oficialmente por la Iglesia Católica, como respuesta a pedidos de universidades y comunidades creyentes que reclamaban la oficialización del dogma.

La relevancia de la fecha también radica en su relación con el Adviento, el período previo a la Navidad dentro del calendario cristiano, en el que los fieles se preparan espiritualmente para el nacimiento de Jesucristo. Como destaca el sitio especializado Vatican News, el dogma refuerza la figura de María como modelo de fe y virtud, elegido por Dios para ser la madre del Salvador.

En Argentina, este feriado representa tanto una pausa para la reflexión espiritual como un momento de encuentro familiar y celebración de las raíces culturales y religiosas.

El ciclo festivo concluye con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo (Freepik)

Cómo sigue el calendario de feriados 2025

El calendario oficial de feriados de 2025, publicado por el Gobierno nacional y replicado por organismos como el Ministerio del Interior y el Observatorio del Derecho del Turismo de la Universidad de Buenos Aires, detalla que el último mes del año cuenta solamente con dos días festivos nacionales: el 8, por la Inmaculada Concepción, y el 25, por la Navidad. Ambos se consideran días de descanso obligatorio, imposibles de modificar por decreto.

Por consiguiente, luego del 8 de diciembre, el próximo feriado será Navidad. Por tratarse de una fecha fija, no se traslada ni se fusiona con otros feriados, lo que garantiza un día de descanso y unión en todo el país.

