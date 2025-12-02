Sociedad

La Legislatura porteña reconoció al equipo de Ingeniería en Petróleo de la UBA que se consagró campeón del mundo

Cinco estudiantes recibieron diplomas después de conquistar la competencia académica más relevante del sector energético, el PetroBowl 2025

El acto en la Legislatura
El acto en la Legislatura porteña reunió a autoridades universitarias y legisladores para homenajear a los estudiantes de la UBA

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires realizó un acto especial para reconocer el logro del equipo de Ingeniería en Petróleo de la UBA, reciente campeón mundial del PetroBowl 2025, una de las competencias académicas más relevantes dentro del sector energético internacional.

El homenaje, impulsado por el diputado Claudio Romero, reunió a autoridades, estudiantes distinguidos y representantes de la comunidad educativa y empresarial vinculada a la industria petrolera. Los protagonistas del reconocimiento fueron Catalina Daniela Montes, Stefano Saitta, Luis Santiago Rolandelli, Demián Leonardo Radío y Nadine Sofía Dinoto, quienes se consagraron en una competencia que, cada año, congrega a los equipos universitarios más destacados del planeta.

El evento comenzó con palabras de Romero, quien resaltó la importancia de este tipo de distinciones para visibilizar el “orgullo” que representa que una universidad pública argentina haya conseguido este premio internacional. “La educación debe ser pública, gratuita y de calidad. Es el único ascensor social”, remarcó el diputado ante los presentes.

Además, el legislador porteño hizo hincapié en la brecha de inversión entre las universidades competidoras y el equipo argentino. “Estos chicos le cuestan al Estado argentino entre 1.500 y 2.000 dólares, y compiten con universidades de la región que invierten entre 6.000 y 10.000 dólares, y le han ganado a universidades que invierten entre 60.000 y 70.000 dólares. Ese es un logro mayor”, sostuvo en referencia a la magnitud del desafío superado por el grupo.

La victoria en el PetroBowl
La victoria en el PetroBowl 2025 representa un hito para la Universidad de Buenos Aires y la formación técnica en el país

La ceremonia contó con la presencia de Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, y Lucas Macías, secretario de Gestión Académica de la FIUBA, junto a representantes de la Fundación YPF, quienes compartieron el escenario junto a los estudiantes premiados. Durante el acto, la Legislatura hizo entrega de diplomas a cada uno de los integrantes del equipo en reconocimiento a su aporte al prestigio de la UBA, de la Ciudad y de la educación pública argentina.

La victoria de los alumnos en el PetroBowl 2025 cobra dimensión adicional por el contexto en el que se dio. El certamen reúne a los mejores equipos universitarios del mundo, que compiten respondiendo preguntas sobre la industria del petróleo y el gas, tanto en aspectos técnicos como no técnicos, en una mecánica de respuestas rápidas.

La competencia tuvo lugar en Houston, Estados Unidos, y reunió a los 32 equipos universitarios más destacados del mundo, seleccionados previamente en las fases regionales del certamen. Para llegar a la instancia global, los representantes argentinos habían participado en mayo de la etapa regional de América Latina y el Caribe que se disputó en Río de Janeiro, donde consiguieron su clasificación tras competir con equipos de toda la región. La delegación argentina también estuvo integrada por un equipo del ITBA, que logró llegar hasta las semifinales.

“La última pregunta fue sobre dónde se instaló la primera planta de compresión submarina en el mundo. La respuesta era Noruega”, recordó Catalina Montes, capitana del equipo, en diálogo con Infobae en vivo. Aunque en ese momento ya habían asegurado el triunfo, respondieron igual, cerrando una competencia que definieron como exigente y agotadora. “La final se hizo a las 3 de la tarde y llegamos muertos”, dijo.

El PetroBowl 2025 es la
El PetroBowl 2025 es la competencia académica más relevante del sector energético, y el equipo de la UBA logró consagrarse en Houston, tras superar a universidades con inversiones mayores

En el cierre del acto, el diputado Emmanuel Ferrario, coautor del proyecto de distinción, señaló: “Para la Ciudad de Buenos Aires es un orgullo tener un equipo de estudiantes de la universidad pública que logra el mayor nivel en una competencia tan exigente. Esto es un ejemplo concreto de que se puede construir un futuro mejor, con progreso y con igualdad de oportunidades”.

La presencia del equipo en la Legislatura fue también una oportunidad para poner en valor el papel de la UBA como formadora de ingenieros especializados en áreas estratégicas para el país. Los cinco estudiantes que integran el equipo se encuentran en una etapa avanzada de su formación en Ingeniería en Petróleo y participan activamente como pasantes en empresas relacionadas con el sector, lo que contribuye a su preparación técnica y profesional para los desafíos de la industria energética.

El desempeño de estos jóvenes en una competencia internacional de primer nivel motivó palabras de reconocimiento por parte de distintos sectores, que destacaron el esfuerzo detrás del resultado y el impacto del logro en el posicionamiento de la educación pública argentina a nivel global.

