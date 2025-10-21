Sociedad

Cinco estudiantes universitarios argentinos ganaron el Mundial de Ingeniería en petróleo 2025

El equipo de UBA-YPF se consagró tras vencer en Houston al equipo brasileño en la final del torneo internacional que evalúa conocimientos técnicos y no técnicos sobre la industria petrolera

Guardar
La competencia internacional reunió a
La competencia internacional reunió a 32 universidades seleccionadas por su desempeño regional

Cinco estudiantes argentinos se consagraron campeones del PetroBowl 2025, el campeonato mundial de conocimientos en ingeniería en petróleo y gas que organiza anualmente la Sociedad Internacional de Ingenieros en Petróleo (SPE). El equipo, identificado como UBA-YPF, se impuso en la final ante un conjunto brasileño y se alzó con el primer premio, un cheque por 5.000 dólares.

La competencia tuvo lugar en Houston, Estados Unidos, y reunió a los 32 equipos universitarios más destacados del mundo, seleccionados previamente en las fases regionales del certamen. Para llegar a la instancia global, los representantes argentinos habían participado en mayo de la etapa regional de América Latina y el Caribe que se disputó en Río de Janeiro, donde consiguieron su clasificación tras competir con equipos de toda la región. La delegación argentina también estuvo integrada por un equipo del ITBA, que logró llegar hasta las semifinales.

El PetroBowl es un torneo tipo quiz bowl que evalúa el conocimiento de estudiantes universitarios sobre aspectos técnicos y no técnicos vinculados a la industria del petróleo y el gas. Con preguntas rápidas y temáticas específicas, la competencia pone a prueba tanto la preparación académica como la capacidad de reacción de los participantes. El campeonato se desarrolla en tres fases: nacional, regional e internacional.

El equipo UBA-YPF estuvo conformado por cinco estudiantes, entre ellos Catalina Daniel Montes, quien ejerció la capitanía del conjunto. Montes estudia Ingeniería en Petróleo en la UBA, egresó de la escuela ORT y cuenta con experiencia como pasante en YPF y Tecpetrol. Junto a ella compitió Nadine Sofía Dinoto, también estudiante de Ingeniería en Petróleo en la Universidad de Buenos Aires, que cursa el cuarto año de la carrera y realiza una pasantía en el área de Ingeniería de Reservorios de YPF. El resto del equipo no fue identificado en el comunicado oficial, aunque se indicó que estaba integrado por estudiantes de distintas casas de estudio, no solo de la UBA.

El equipo campeón estuvo integrado
El equipo campeón estuvo integrado por estudiantes y pasantes de YPF con formación en la UBA

Durante más de un año, los integrantes del equipo se prepararon para superar las distintas etapas del certamen, con una rutina que incluyó entrenamientos específicos y revisión exhaustiva de contenidos técnicos del sector. La victoria en Houston coronó un proceso que incluyó el apoyo de YPF, donde algunos de los jóvenes realizan pasantías, y la colaboración de United Airlines, que facilitó los pasajes para que los estudiantes pudieran viajar a Estados Unidos.

Un logro que refleja el espíritu de YPF: dar la milla extra para alcanzar grandes objetivos”, escribió el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, al anunciar la consagración en su cuenta oficial de la red social X. El ejecutivo agregó además que “también quiero destacar al equipo ITBA-YPF, que llegó a semifinales. Acompañé a ambos grupos en distintos momentos y fui testigo del esfuerzo, la dedicación y el compromiso con los que se prepararon”. En su mensaje, remarcó: “El talento joven argentino sigue demostrando que está a la altura de los desafíos globales”.

La organización del campeonato también celebró la performance del conjunto argentino. “El equipo de UBA aportó una visión aguda, un pensamiento rápido y un trabajo en equipo imparable para llevarse a casa el máximo honor”, destacaron los responsables del PetroBowl al entregar el reconocimiento. Y subrayaron que “su dedicación y brillantez continúan inspirando a la próxima generación de profesionales de la energía en todo el mundo”.

Desde YPF, en tanto, señalaron que la participación en el campeonato mundial fue “un logro y una oportunidad única”, que pone en evidencia “el talento argentino y el compromiso de nuestros futuros profesionales con los desafíos del sector energético”.

La consagración en Houston no solo marcó el cierre de una etapa de formación intensiva, sino que además posicionó al equipo UBA-YPF como referente en un escenario global, frente a universidades y estudiantes de distintos continentes, todos especializados en los mismos temas. La final ante el equipo brasileño fue el último paso de un recorrido competitivo que comenzó en el país, se extendió por América Latina y culminó con la obtención del título internacional.

Temas Relacionados

PetroBowlUBAYPFÚltimas noticias

Últimas Noticias

Denuncian que apuntan con láser a los aviones cuando aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza

El piloto y cineasta Enrique Piñeyro se manifestó en redes sociales sobre un caso que vivió en carne propia. “Es hora de que las fuerzas de seguridad se ocupen del problema”, aseguró

Denuncian que apuntan con láser

Ahora el abogado acusado de estafar a Gonzalo Montiel deberá pagar $300 millones para no ir a la cárcel

Se trata de Nicolás Payarola, procesado por defraudación al futbolista de River Plate y la Selección. La Justicia le incrementó el valor de la caución real por el otro expediente que enfrenta por delitos similares

Ahora el abogado acusado de

Continúa la alerta en Córdoba por los incendios forestales en Guasapampa: ya es el segundo foco más grande del mes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el sector norte de la provincia está bajo nivel extremo de peligro. Qué pasa en el resto del país

Continúa la alerta en Córdoba

Choque y vuelco frente al Jardín Japonés de la Ciudad de Buenos Aires: una mujer fue hospitalizada

Un accidente de tránsito ocurrido este martes por la tarde en la avenida Figueroa Alcorta al 3869, terminó con un Volkswagen Up volcado y una mujer de 48 años debió ser trasladada con politraumatismos varios

Choque y vuelco frente al

La Justicia absolvió a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual contra su ex pareja

El futbolista con pasado en Boca había sido denunciado en 2021 por Rocío Tamara Doldán y fue sobreseído este martes por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora

La Justicia absolvió a Sebastián
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Defensoría del Pueblo denunció

La Defensoría del Pueblo denunció a la agrupación “Varones Unidos” por violencia de género digital

Receta de budín con frutillas, rápido y fácil

Kicillof intenta recuperar la centralidad en la última semana de campaña de Fuerza Patria en Buenos Aires

Denuncian que apuntan con láser a los aviones cuando aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza

Condenan a una obra social a reintegrar gastos por un estudio genético en el exterior a un niño con discapacidad

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea busca una

La Unión Europea busca una salida urgente al bloqueo chino de tierras raras

Barcos, aviones y marines: así es el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela

Nikita Mijalkov celebra sus 80 años con homenajes en Rusia y cuestionamientos en Occidente

Rusia intensificó el uso de drones en Ucrania con más de 3.000 lanzamientos en octubre

Las joyas robadas del Louvre están valuadas en 102 millones de dólares

TELESHOW
Luciana Martínez, la ex Gran

Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que se presentó como mujer trans, venderá contenido en una plataforma para adultos

Dolores Fonzi relató el tremendo episodio que vivió en terapia: “Uno se desinhibe”

Nació Rafael, el hijo de la China Ansa y Diego Mendoza: “Locos de amor por vos”

La reflexión de Thiago Medina a trece días de recibir el alta: “No me quería morir sin ver crecer a mis hijas”

Jimena Barón y Matías Palleiro en una divertida escapada a Miami junto a su bebé: las imágenes