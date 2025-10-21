Cinco estudiantes universitarios argentinos ganaron el Mundial de Ingeniería en petróleo 2025

La competencia internacional reunió a 32 universidades seleccionadas por su desempeño regional

Cinco estudiantes argentinos se consagraron campeones del PetroBowl 2025, el campeonato mundial de conocimientos en ingeniería en petróleo y gas que organiza anualmente la Sociedad Internacional de Ingenieros en Petróleo (SPE). El equipo, identificado como UBA-YPF, se impuso en la final ante un conjunto brasileño y se alzó con el primer premio, un cheque por 5.000 dólares.

La competencia tuvo lugar en Houston, Estados Unidos, y reunió a los 32 equipos universitarios más destacados del mundo, seleccionados previamente en las fases regionales del certamen. Para llegar a la instancia global, los representantes argentinos habían participado en mayo de la etapa regional de América Latina y el Caribe que se disputó en Río de Janeiro, donde consiguieron su clasificación tras competir con equipos de toda la región. La delegación argentina también estuvo integrada por un equipo del ITBA, que logró llegar hasta las semifinales.

El PetroBowl es un torneo tipo quiz bowl que evalúa el conocimiento de estudiantes universitarios sobre aspectos técnicos y no técnicos vinculados a la industria del petróleo y el gas. Con preguntas rápidas y temáticas específicas, la competencia pone a prueba tanto la preparación académica como la capacidad de reacción de los participantes. El campeonato se desarrolla en tres fases: nacional, regional e internacional.

El equipo UBA-YPF estuvo conformado por cinco estudiantes, entre ellos Catalina Daniel Montes, quien ejerció la capitanía del conjunto. Montes estudia Ingeniería en Petróleo en la UBA, egresó de la escuela ORT y cuenta con experiencia como pasante en YPF y Tecpetrol. Junto a ella compitió Nadine Sofía Dinoto, también estudiante de Ingeniería en Petróleo en la Universidad de Buenos Aires, que cursa el cuarto año de la carrera y realiza una pasantía en el área de Ingeniería de Reservorios de YPF. El resto del equipo no fue identificado en el comunicado oficial, aunque se indicó que estaba integrado por estudiantes de distintas casas de estudio, no solo de la UBA.

El equipo campeón estuvo integrado por estudiantes y pasantes de YPF con formación en la UBA

Durante más de un año, los integrantes del equipo se prepararon para superar las distintas etapas del certamen, con una rutina que incluyó entrenamientos específicos y revisión exhaustiva de contenidos técnicos del sector. La victoria en Houston coronó un proceso que incluyó el apoyo de YPF, donde algunos de los jóvenes realizan pasantías, y la colaboración de United Airlines, que facilitó los pasajes para que los estudiantes pudieran viajar a Estados Unidos.

“Un logro que refleja el espíritu de YPF: dar la milla extra para alcanzar grandes objetivos”, escribió el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, al anunciar la consagración en su cuenta oficial de la red social X. El ejecutivo agregó además que “también quiero destacar al equipo ITBA-YPF, que llegó a semifinales. Acompañé a ambos grupos en distintos momentos y fui testigo del esfuerzo, la dedicación y el compromiso con los que se prepararon”. En su mensaje, remarcó: “El talento joven argentino sigue demostrando que está a la altura de los desafíos globales”.

La organización del campeonato también celebró la performance del conjunto argentino. “El equipo de UBA aportó una visión aguda, un pensamiento rápido y un trabajo en equipo imparable para llevarse a casa el máximo honor”, destacaron los responsables del PetroBowl al entregar el reconocimiento. Y subrayaron que “su dedicación y brillantez continúan inspirando a la próxima generación de profesionales de la energía en todo el mundo”.

Desde YPF, en tanto, señalaron que la participación en el campeonato mundial fue “un logro y una oportunidad única”, que pone en evidencia “el talento argentino y el compromiso de nuestros futuros profesionales con los desafíos del sector energético”.

La consagración en Houston no solo marcó el cierre de una etapa de formación intensiva, sino que además posicionó al equipo UBA-YPF como referente en un escenario global, frente a universidades y estudiantes de distintos continentes, todos especializados en los mismos temas. La final ante el equipo brasileño fue el último paso de un recorrido competitivo que comenzó en el país, se extendió por América Latina y culminó con la obtención del título internacional.