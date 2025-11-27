Sociedad

Escaleras deterioradas y una caída de 25 metros: cómo es el acantilado donde murió la periodista en Mar del Plata

El sector de Barrancas de Los Lobos, en la zona sur de la ciudad costera, se extiende a lo largo de más de 30 kilómetros. Alertan que el lugar está sin señalización adecuada

Guardar
Meses antes del accidente, usuarios de redes sociales denunciaron que el acantilado se encontraba en malas condiciones

El acantilado de Barrancas de Los Lobos, en la zona sur de Mar del Plata, volvió a ser centro de atención tras el reciente fallecimiento de Leticia Lembi, una periodista de 33 años oriunda de Tres Arroyos. El accidente, ocurrido mientras la víctima intentaba tomarse una foto, dejó al descubierto las condiciones del lugar y el estado de la plataforma de cemento donde se produjo la caída.

Este sector, situado a la altura del kilómetro 365 de la Ruta 11, muestra una geografía marcada por sus formaciones geológicas que ganan altura respecto al nivel del mar. Los acantilados del sur de Mar del Plata y su prolongación hacia Chapadmalal se extienden a lo largo de más de 30 kilómetros de la costa, alcanzando alturas de hasta 25 metros desde la base hasta la parte superior en algunos puntos, como en la zona de Punta Mogotes.

El accidente ocurrió en una antigua escalera de acceso a la playa, que con el paso del tiempo y la erosión por el clima y el mar, se transformó en una estructura en desuso. El constante desmoronamiento y la falta de mantenimiento han dejado una especie de platea de cemento, con un borde abrupto y sin barandas.

En la zona sur de
En la zona sur de Mar del Plata los acantilados superan los 25 metros de altura

El fiscal Carlos Russo, encargado de la investigación, describió el sitio tras el peritaje: “Hay como un mirador pero es una escalera derruida que se corta abruptamente”, afirmó a 0223. También aclararon que no existe ninguna señalización ni elementos de advertencia en la zona que alerten sobre el peligro de aproximarse al borde.

En el lugar donde se produjo el accidente se caracteriza por la presencia de plataformas de hormigón, restos de lo que en el pasado fueron accesos formales a la playa o puntos de observación. La plataforma específica donde ocurrió la tragedia presenta un acabado irregular, producto de los fragmentos desprendidos, y un borde pronunciado sin delimitaciones.

Varios reportes en redes sociales, previos al incidente, apuntaron a la precariedad y el peligro de acercarse a esa estructura. Uno de ellos recomendó explícitamente evitar la entrada al sitio con niños debido al riesgo de derrumbe, y un video difundido por Notidata mostraba el deterioro con el mensaje “Entrada a escalera de barranca de los lobos. Precaución. No recomendable para niños”.

La falta de barandas y
La falta de barandas y la señalización ausente caracterizan varios accesos a la costa

El accidente se produjo minutos antes de las 19, frente a familiares y amigos de la periodista. Cayó desde una altura aproximada de 25 metros luego de traspasar la plataforma de cemento, en un punto habitualmente elegido por turistas y residentes para disfrutar del paisaje y la vista al mar.

Los testimonios indicaron que la víctima perdió el equilibrio mientras intentaba fotografiar el paisaje junto a su primo, coordinador de la consultora en la que trabajaba, y otros allegados.

Tras la caída, personal especializado de bomberos y equipos de rescate acudieron rápidamente, pero solo pudieron constatar el fallecimiento.

La investigación recayó en la Subcomisaría Los Acantilados y en la fiscalía local. La causa fue caratulada provisoriamente como “muerte accidental”.

Quién era la periodista que murió tras caer de un acantilado en Mar del Plata

Leticia Lembi, una periodista de 33 años oriunda del partido bonaerense de Tres Arroyos. La mujer, además, coordinaba una agencia consultora en negocios digitales y se encontraba en Mar del Plata como parte de una actividad de la compañía.

Era recibida de la Universidad de La Plata (UNLP), donde obtuvo la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social. Anteriormente, había estudiado en el Colegio Holandés de Tres Arroyos, de donde era oriunda.

Leticia Lembi tenía 33 años
Leticia Lembi tenía 33 años y era oriunda de la ciudad de Tres Arroyos

Lembi se encontraba en Mar del Plata como parte de una actividad de Onlera, una agencia consultora en negocios digitales. Allí se desempeñaba como coordinadora estratégica.

Medios locales indicaron que la empresa especializada en estrategias para la era digital había sido fundada su primo Santiago Escudero. El CEO también se encontraba en el lugar cuando sucedió todo.

Según información de La Capital de Mar del Plata, durante los veranos Lembi colaboraba ocasionalmente como corresponsal en Claromecó para el diario La Voz del Pueblo.

Temas Relacionados

Mar del PlataAcantiladosPeriodistaBarranca de Los LobosAccidentesÚltimas noticias

Últimas Noticias

El jardinero acusado por el crimen de la psiquiatra se negó a declarar y quedó detenido

Gustavo Javier Echeveguren (38) fue imputado por el homicidio criminis causa de Virginia Franco

El jardinero acusado por el

La trama detrás del video que registró un asalto en vivo en Ciudadela

La filmación, que se viralizó en redes sociales, muestra el ataque de un grupo de delincuentes a dos jóvenes, con quienes habían pactado la venta de una cadena de oro. Las autoridades sospechan que haya sido armado

La trama detrás del video

Violento robo a un tour de compras mendocino en Chile: el engaño para que el chofer detuviera la marcha

El golpe ocurrió durante este jueves cerca de la localidad de Tiltil. Según la policía trasandina, les sustrajeron pertenencias a 28 de los 60 pasajeros por un monto que ronda los 26 mil dólares

Violento robo a un tour

Encontraron un cuerpo en la costa chilena e investigan si se trata del joven argentino desaparecido

Daniel Sforza, el capitán del puerto de Coquimbo y quien estuvo a cargo de la búsqueda de Alejandro Cabrera Iturriaga, confirmó el hallazgo

Encontraron un cuerpo en la

Tragedia en José C. Paz: el conductor que dejó a tres chicos huérfanos pagó 30 millones para ser excarcelado

Le habían agravado la imputación luego de que una pericia determinara que manejaba en promedio a 88 kilómetros por hora

Tragedia en José C. Paz:
DEPORTES
La fuerte crítica de Gasly

La fuerte crítica de Gasly a Bortoleto por el choque en la largada del GP de Las Vegas

Así llegó Curazao al Mundial 2026: cómo se clasificó, la “revolución” generada por su DT y las figuras en ascenso

La reacción de la familia Montiel a la detención del abogado Payarola: “Se terminó tu impunidad, estafador”

El Inter Miami de Messi palpitó la final de la Conferencia Este de la MLS: “Estamos aquí para ganar trofeos”

Los Pumas 7’s debutan frente a Fiji en el inicio del circuito mundial de seven en Dubai

TELESHOW
Sonia Zavaleta reveló que debe

Sonia Zavaleta reveló que debe hacer reposo absoluto por su embarazo: “Voy a priorizar el bienestar”

La foto de Valentina Cervantes luego de su renuncia a MasterChef Celebrity: “Por más momentos juntos”

¿Tiene George Clooney miedo a envejecer?

Griselda Siciliani relató qué siente al ponerse en la piel de Moria Casán: “Nunca me pensé a mí misma en este proyecto”

Alejandro Borensztein recordó a su primera esposa Merlina Licht, a 15 años de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

Vasijas llenas de monedas y

Vasijas llenas de monedas y secretos: el tesoro de una ciudad romana revela una transformación insospechada en la Francia antigua

Inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia: al menos 69 personas murieron y 59 permanecen desaparecidas tras

Diego Maradona inspira una emotiva exposición de arte y fútbol en Barcelona

Francia advirtió sobre el grave deterioro de la seguridad en Venezuela y pidió evitar cualquier viaje al país

Venezuela no es solo autoritarismo, es crimen organizado en el poder