Hay alerta amarillas por calor extremo en distintos puntos del país: qué provincias se verán afectadas

Las altas temperaturas afectan a la Patagonia, el centro y el norte argentino, con máximas que superan los 30 grados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de las altas temperaturas trajo una nueva alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debido a calor extremo en diferentes puntos del país, que se ve atravesado por un fenómeno de térmicas altas antes de lo que es el inicio del verano en todo el país.

De acuerdo con el sistema de alertas tempranas, las altas temperaturas se harán presentes en la Patagonia, algunas zonas del centro del país y el norte argentino.

El SMN advierte que el calor extremo representa un riesgo para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

El SMN emitió alertas amarillas para el norte de la provincia de Río Negro, el este de Neuquén, el oeste de La Pampa, el este de Mendoza, norte de San Luis y noreste de Córdoba. Luego, en el norte, las provincias implicadas son Salta y Jujuy.

Es importante recordar que el organismo nacional especifica sobre la advertencia amarilla que las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Para este tipo de casos, el organismo recomienda:

Incrementar la cantidad y frecuencia de agua que se toma, sin aguardar a sentir sed, para asegurar una hidratación adecuada.

Evitar exponerse mucho tiempo al sol y procurar no hacerlo durante las horas más calurosas del día (de 10 a 16).

Poner especial atención a niños, lactantes, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Restringir bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, así como comidas copiosas.

Sumar frutas y verduras a la dieta.

Disminuir la intensidad del esfuerzo físico.

Usar prendas ligeras, sueltas y de tonos claros; sumar sombrero y anteojos de sol.

Optar por lugares bien ventilados o con climatización.

Si aparecen síntomas como mucha sed, boca seca, transpiración excesiva, sensación de calor intenso, piel seca, cansancio, mareos, desmayos, dolor de estómago, inapetencia, náuseas, vómitos o dolor de cabeza, pedí asistencia médica de inmediato. Se recomienza llevar a la persona afectada a un sitio fresco y tranquilo, tratar de enfriarla, mojarle la ropa y ofrecerle agua fresca.

Cuáles fueron las localidades más calurosas este martes

Durante la jornada del miércoles, varias localidades del país pasaron los 30 grados. Según el ranking del SMN, Santiago del Estero con 38,4 grados, La Rioja con 38,1 y San Fernando del Valle de Catamarca con 37,9 fueron los tres puntos que se quedaron con el podio.

Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca lideraron el ranking de calor con registros superiores a los 37 grados

El listado se completó de la siguiente manera:

Santa Rosa (La Pampa) - 37,6

Chamical (La Rioja) - 37,1

Villa Reynolds (San Luis) - 37

San Ramón de La Nueva Oran (Salta) - 36,8

Córdoba - 36,8

San Luis - 36,7

General Pico (La Pampa) - 36,1

San Rafael (Mendoza) - 36,1

Villa Dolores (Córdoba) - 35,7

Río Cuarto (Córdoba) - 35,1

Formosa - 34,1

Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) - 33,9

Mendoza - 33,8

Neuquén - 33,2

San Miguel de Tucumán - 33,1

San Salvador de Jujuy - 33,1

Cómo va a ser el tiempo en la semana en CABA

El comienzo de la semana fue con temperaturas templadas, pero en alza, lo que anticipa como será el transcurso de la semana. Este martes la máxima rondó los 28 grados, con un cielo casi despejado en su totalidad.

El pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires anticipa máximas de hasta 32 grados durante la semana

Para el miércoles ya se espera que se superen los 30 grados. Según el pronóstico del SMN, si bien la mínima será de 19 grados, la máxima se posicionará en los 31 grados. El cielo estará parcialmente nublado.

El jueves será similar, la mínima por la madrugada descenderá hasta los 21 grados, luego irá en ascenso hasta alcanzar su punto máximo a la tarde: 32 grados.

El viernes la situación comenzará a regularse y el calor sofocante se irá de la Ciudad de Buenos Aires, aunque la temperatura igualmente será elevada. La mínima, nuevamente, será de 21 grados, mientras que la máxima será de 27.