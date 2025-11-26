Sociedad

Córdoba: un grupo de jóvenes golpeó de forma brutal a otro a la salida de un boliche

El episodio, que se produjo en plena zona céntrica, quedó grabado y se difundió en redes sociales. Tras el ataque, hubo reclamos por mayor presencia policial en la zona

Guardar

En plena plaza España de la capital cordobesa, un video captó una nueva violenta escena que se repite: un joven fue atacado por un grupo de personas a la salida de un boliche de Nueva Córdoba. La grabación, difundida en redes sociales, se viralizó rápidamente y generó preocupación por la seguridad nocturna en uno de los principales puntos de la ciudad.

El hecho se produjo durante la madrugada del domingo, testigos presenciaron cómo el joven, vestido de blanco, intentaba escapar por la vereda mientras varios individuos lo seguían a los gritos.

Pocos segundos después, el joven alcanzó a enfrentarse a uno de los agresores, según se advierte en las imágenes, hasta que una violenta patada lo derribó sobre el asfalto, en una calle de intenso tránsito en el centro de la ciudad.

En el video se ve cómo el chico cae tras recibir la patada y enseguida varios se le tiran encima y lo siguen golpeando en el suelo durante algunos segundos.

El ataque dejó a un
El ataque dejó a un joven semiinconsciente a pocos metros de autos en movimiento

A metros del ataque, los autos continuaban cruzando la avenida. La situación cobró mayor dramatismo por la cercanía con el tránsito vehicular, mientras otras personas observaban y discutían en el lugar. Finalmente, la persona que grabó la secuencia, algunos presentes, intervinieron para separar a los agresores y asistieron al joven, que quedó semiinconsciente y fue retirado hacia la vereda.

El video, registrado durante el fin de semana largo, se sumó a otros episodios recientes de violencia grupal vinculados a la salida de locales bailables en la capital cordobesa. Las imágenes difundidas impulsaron la discusión pública acerca del control y la prevención en zonas de alta concentración nocturna, mientras vecinos y autoridades demandaron medidas para reforzar la seguridad en los principales corredores del entretenimiento.

La plaza España y su sector aledaño se mantienen bajo la mirada pública, mientras la preocupación por los ataques al salir de boliches sigue escalando en la agenda local.

Brutal pelea en Merlo: un joven le pegó una patada en la cabeza a otro cuando estaba en el piso y lo dejó inconsciente

Brutal pelea en Merlo: un joven le pegó una patada en la cabeza a otro cuando estaba en el piso

Un nuevo episodio de violencia extrema se registró en los últimos días en el partido de Merlo, en la provincia de Buenos Aires. En imágenes que se viralizaron en las redes sociales, se observó como una brutal pelea terminó con un adolescente herido de gravedad producto de una pata en la cabeza que recibió cuando estaba en el piso.

El hecho ocurrió en un complejo de fútbol 5 conocido como La cancha del Pola, ubicado en la calle Tonelero al 500, en Mariano Acosta.

En el video al que pudo acceder este medio, se observa como hay dos adolescentes que protagonizan una riña, mientras otro joven amenaza al resto para que no se involucre y hasta amenaza con sacar un arma: “Si te metés, te doy un corchazo”, se escucha decir en un momento.

Tras una serie de intercambios, una vez que uno de los adolescentes fue derribado, este sujeto de unos 27 años golpeó con una patada en la cabeza cuando ya se encontraba en el suelo y dejó inconsciente en el lugar. Automáticamente, los agresores se retiraron del lugar con más amenazas para los presentes, mientras que el resto de los chicos que se encontraban allí intentaron asistir al agredido.

En los intercambios verbales con el resto de los presentes, tanto el mayor como el menor aparentan tener una relación familiar, ya que hace referencia a una antigua pelea. Si bien no está claro, el conflicto vendría de antes por otras disputas.

Según se conoció, el joven agredido fue llevado al hospital Héroes de Malvinas y luego fue dado de alta tras ser asistido.

De acuerdo a lo que informaron medios locales como Primer Plano, las autoridades policiales y judiciales del municipio iniciaron actuaciones de oficio tras la viralización de la filmación, ya que por el momento no hubo una denuncia.

Temas Relacionados

CórdobaPeleasPlaza EspañaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo sigue el estado de salud de las dos niñas que sobrevivieron al trágico accidente en Chile

Las autoridades indicaron que el vehículo que manejaba el ciudadano brasileño fue el responsable del choque. Los abuelos de las menores murieron en el siniestro vial

Cómo sigue el estado de

Un toro suelto provocó un accidente y una inesperada discusión política en Arroyo Seco

El animal deambuló por horas y las imágenes circularon rápidamente en redes sociales. Sin embargo, siguió su andar errante hasta provocar un accidente. El episodio recayó en el Concejo Deliberante de la ciudad

Un toro suelto provocó un

Tragedia en Santa Fe: un camión atropelló y mató a una ciclista en la Ruta 11

La Fiscalía de San Lorenzo ordenó el secuestro de los vehículos y el carnet del conductor involucrado

Tragedia en Santa Fe: un

Locura en Córdoba: un camionero le disparó en el parabrisas a otro porque le hizo juego de luces

El agresor utilizó una pistola de aire comprimido y el proyectil impactó de frente en el vehículo. El conductor, de 25 años, fue detenido y quedó a disposición de la justicia

Locura en Córdoba: un camionero

Se celebrará este sábado la novena edición de La Noche de los Templos

Más de 100 santuarios abrirán sus puertas. Hasta la medianoche habrá música en vivo, meditaciones, visitas guiadas, exposiciones de arte, obras teatrales y más

Se celebrará este sábado la
DEPORTES
La llamativa respuesta del Cholo

La llamativa respuesta del Cholo Simeone cuando le preguntaron por el partidazo que Racing le ganó a River

Homenajes, fondos y solidaridad: la reacción de la NFL tras la muerte de Marshawn Kneeland

“Hago lo que puedo”: Colapinto volvió a sorprender con su destreza jugando al pádel antes del GP de Qatar de F1

Tras una reunión de cuatro horas, Uruguay confirmó la continuidad de Bielsa: el particular pedido del DT

Con un tanto de Julián Álvarez, Atlético de Madrid le ganó 2-1 sobre el final al Inter por la Champions League: todos los goles de la jornada

TELESHOW
El llamativo discurso de Alejandro

El llamativo discurso de Alejandro Dolina al recibir el Premio Ondas Internacional de Radio 2025: “No tengo mérito alguno”

Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza, debutará como actor en la próxima temporada de Margarita: el adelanto

Lourdes Fernández, de Bandana, fue sometida a una cirugía: los detalles de la operación y cómo se encuentra su salud

El curioso regalo de Fernanda Iglesias a su ex Martín Bossi que generó un reclamo: “Tan horrible que nunca lo usé”

Aldana Masset, la modelo argentina de Miss Universo, de novia con un reconocido futbolista: “No me considero una botinera”

INFOBAE AMÉRICA

Increíble, pero real: cuál es

Increíble, pero real: cuál es el “cameo secreto” de Tom Hanks en Forrest Gump que aún asombra a los fans

La dictadura cubana juzga a un artista por colocar pancartas con consignas políticas: la Fiscalía pide seis años de cárcel

Historia, lujo y drama: el Dom Pérignon de la boda real entre Carlos III y Lady Di será subastado

Donald Trump apoyó al candidato conservador Tito Asfura para las elecciones presidenciales de Honduras

“La vacuna es tu escudo más fuerte contra enfermedades”: jornadas gratuitas de inmunización hasta el 21 de diciembre