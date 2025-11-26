Córdoba: un grupo de jóvenes golpeó de forma brutal a otro a la salida de un boliche

En plena plaza España de la capital cordobesa, un video captó una nueva violenta escena que se repite: un joven fue atacado por un grupo de personas a la salida de un boliche de Nueva Córdoba. La grabación, difundida en redes sociales, se viralizó rápidamente y generó preocupación por la seguridad nocturna en uno de los principales puntos de la ciudad.

El hecho se produjo durante la madrugada del domingo, testigos presenciaron cómo el joven, vestido de blanco, intentaba escapar por la vereda mientras varios individuos lo seguían a los gritos.

Pocos segundos después, el joven alcanzó a enfrentarse a uno de los agresores, según se advierte en las imágenes, hasta que una violenta patada lo derribó sobre el asfalto, en una calle de intenso tránsito en el centro de la ciudad.

En el video se ve cómo el chico cae tras recibir la patada y enseguida varios se le tiran encima y lo siguen golpeando en el suelo durante algunos segundos.

El ataque dejó a un joven semiinconsciente a pocos metros de autos en movimiento

A metros del ataque, los autos continuaban cruzando la avenida. La situación cobró mayor dramatismo por la cercanía con el tránsito vehicular, mientras otras personas observaban y discutían en el lugar. Finalmente, la persona que grabó la secuencia, algunos presentes, intervinieron para separar a los agresores y asistieron al joven, que quedó semiinconsciente y fue retirado hacia la vereda.

El video, registrado durante el fin de semana largo, se sumó a otros episodios recientes de violencia grupal vinculados a la salida de locales bailables en la capital cordobesa. Las imágenes difundidas impulsaron la discusión pública acerca del control y la prevención en zonas de alta concentración nocturna, mientras vecinos y autoridades demandaron medidas para reforzar la seguridad en los principales corredores del entretenimiento.

La plaza España y su sector aledaño se mantienen bajo la mirada pública, mientras la preocupación por los ataques al salir de boliches sigue escalando en la agenda local.

Brutal pelea en Merlo: un joven le pegó una patada en la cabeza a otro cuando estaba en el piso y lo dejó inconsciente

Un nuevo episodio de violencia extrema se registró en los últimos días en el partido de Merlo, en la provincia de Buenos Aires. En imágenes que se viralizaron en las redes sociales, se observó como una brutal pelea terminó con un adolescente herido de gravedad producto de una pata en la cabeza que recibió cuando estaba en el piso.

El hecho ocurrió en un complejo de fútbol 5 conocido como La cancha del Pola, ubicado en la calle Tonelero al 500, en Mariano Acosta.

En el video al que pudo acceder este medio, se observa como hay dos adolescentes que protagonizan una riña, mientras otro joven amenaza al resto para que no se involucre y hasta amenaza con sacar un arma: “Si te metés, te doy un corchazo”, se escucha decir en un momento.

Tras una serie de intercambios, una vez que uno de los adolescentes fue derribado, este sujeto de unos 27 años golpeó con una patada en la cabeza cuando ya se encontraba en el suelo y dejó inconsciente en el lugar. Automáticamente, los agresores se retiraron del lugar con más amenazas para los presentes, mientras que el resto de los chicos que se encontraban allí intentaron asistir al agredido.

En los intercambios verbales con el resto de los presentes, tanto el mayor como el menor aparentan tener una relación familiar, ya que hace referencia a una antigua pelea. Si bien no está claro, el conflicto vendría de antes por otras disputas.

Según se conoció, el joven agredido fue llevado al hospital Héroes de Malvinas y luego fue dado de alta tras ser asistido.

De acuerdo a lo que informaron medios locales como Primer Plano, las autoridades policiales y judiciales del municipio iniciaron actuaciones de oficio tras la viralización de la filmación, ya que por el momento no hubo una denuncia.