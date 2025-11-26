Cómo fortalecer los controles a los conductores de micros en los viajes de egresados

La organización cofundada por Molina nació luego de un siniestro que en 2006 se llevó la vida de nueve estudiantes del Colegio Ecos.

Luego de que un chofer que trasladaba a un grupo de estudiantes de 12 años a un viaje a Cariló diera positivo en cocaína y marihuana, el activista por la seguridad vial Diego Molina lamentó: “Estamos en manos de nadie”.

El hecho ocurrió ayer en la localidad bonaerense de Munro, cuando el recorrido desde Exaltación de la Cruz ya había comenzado. Fueron los padres quienes exigieron que se le realizara un control de drogas al conductor, antes de salir a la ruta.

De los dos choferes, uno accedió al control y el resultado fue negativo. El segundo se negó en reiteradas ocasiones e intentó demorar la prueba. La policía intervino, y tras varios intentos fallidos por manipulación incorrecta, el resultado fue positivo para consumo de cocaína y marihuana.

El chofer dio positivo tanto para cocaína como marihuana.

En diálogo con Infobae en Vivo, el cofundador de la asociación Conduciendo a Conciencia sostuvo: “Nosotros transportamos vidas y tenemos que devolver la misma cantidad de vidas que nos llevamos a un viaje. Tanto la institución, como los padres, como la Secretaría de Transporte, debería estar atenta a los controles básicos de cualquier bus”.

En ese sentido, recomendó comunicarse con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para que, antes de iniciar el viaje, verifiquen todos los controles requeridos: vencimiento de la licencia del conductor, funcionamiento del matafuego, existencia de cinturones de seguridad en cada asiento, presión de las ruedas y habilitación del micro. Estos controles previos a la partida no tienen costo para quienes los realizan.

Sugirió, además, que los padres pidan la documentación necesaria a la empresa de transporte con 24 horas de antelación.

Molina sugirió pedir la documentación necesaria con 24 horas de antelación.

“A eso también le podemos sumar una solicitud de test de alcoholemia, que lo hace el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y están a la hora indica para hacer el control”, añadió Molina, en declaraciones a los periodistas Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Cecilia Boufflet y Ramón Indart.

Los controles de la CNRT están disponibles en todo el país, aunque el fundador de la ONG señaló que, mientras en CABA suelen funcionar correctamente, en el interior del país presentan mayores dificultades.

A pesar de eso, el activista aconsejó a los padres comunicarse con la CNRT y detallar el trayecto de ida y regreso, para que el organismo realice controles en ambos recorridos: “¿Todo eso te garantiza que va a estar todo bien? No, pero por lo menos las cosas que tenemos a mano, las hacemos".

La CNRT puede hacer los controles de drogas en los trayectos de ida y vuelta.

“El Estado está fallando en los controles que tenemos que tener en las rutas y en las distintas ciudades de nuestro país. Ayer volví de Rosario a Buenos Aires en la Ruta 9, y no hubo ni un solo control en 300 kilómetros. Estamos en la buena de Dios”, lamentó.

Al respecto, indicó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fue disuelta este año por el Decreto 461/2025 y, aunque fue restituida por un amparo judicial, no cuenta con el presupuesto necesario para su funcionamiento.

“Recibe apenas el 10% de lo que debe recibir, y no está trabajando cómo debe trabajar. Estamos en manos de nadie”, sostuvo.

Así quedó el colectivo en el que viajaban los alumnos del colegio Ecos.

La ONG Conduciendo a Conciencia se originó tras la tragedia del Colegio Ecos, ocurrida en octubre de 2006, cuando un grupo de estudiantes regresaba de tareas solidarias en El Impenetrable, Chaco. A la altura de Santa Fe, un conductor alcoholizado chocó el micro y murieron doce personas, entre ellas nueve alumnos y una docente.

