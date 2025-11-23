Sociedad

Un hombre manejaba alcoholizado con sus hijos en Misiones y volcó: uno de los menores murió y el otro está en estado crítico

El hecho ocurrió en una ruta rural en la localidad de Oberá. El hombre fue detenido tras protagonizar incidentes en el hospital. En otro accidente ocurrido en Posadas, murió un funcionario provincial

Un hombre alcoholizado volcó su
Un hombre alcoholizado volcó su vehículo, murió uno de sus hijos y el otro permaece internado en estado crítico. Foto: gentileza El Territorio

Un trágico accidente ocurrido en la localidad de Oberá, en Misiones, dejó como saldo la muerte de un nene de 8 años y su hermano de 10 en estado crítico. El siniestro ocurrió cuando el padre de los niños, Andrés P., de 36 años, conducía bajo los efectos del alcohol y perdió el control de su vehículo, una Chevrolet Corsa Pick Up, en la ruta que une Los Helechos con Oberá.

El accidente se registró el sábado por la tarde, aproximadamente a las 16:40, en las inmediaciones del barrio El Progreso. Según informó El Territorio, el conductor circulaba junto a sus dos hijos cuando, de manera repentina, el vehículo despistó y terminó volcado al costado del camino. La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió el traslado de los tres ocupantes al Hospital SAMIC de Oberá.

En el centro de salud, los médicos confirmaron el deceso del menor de 8 años. El informe médico detalló que la causa de la muerte fue un “traumatismo de cráneo, hemotórax bilateral (sangre acumulada en el pecho) y estallido hepático (ruptura o desgarro grave del hígado)”. El hermano mayor, de 10 años, fue derivado de urgencia al Hospital de Posadas debido a la gravedad de sus lesiones y permanece internado en estado crítico.

La Policía de Misiones constató que el padre se encontraba alcoholizado al momento del accidente. Posteriormente, fue detenido tras protagonizar incidentes en el hospital. Actualmente, permanece a disposición de la Comisaría Tercera, mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar las responsabilidades legales derivadas del hecho.

Vuelco y muerte en Posadas

A su vez, en otro accidente ocurrido también este sábado, murió un motociclista identificado como Néstor Facundo Galeano, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de Misiones. El hombre, de 47 años, perdió la vida al despistar con su motocicleta Honda XR 250 en la avenida Ulises López, en Posadas, a la altura del acceso Oeste, cuando circulaba en sentido norte-sur.

El siniestro se produjo alrededor de las 23.20, según informó el medio local El Territorio. Por motivos que aún se investigan, Galeano perdió el control del vehículo y despistó aproximadamente a 500 metros de la intersección con la avenida Chacabuco. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

Ayer murió un funcionario del
Ayer murió un funcionario del gobierno de Misiones, luego de despistar con su motocicleta (Policía de Misiones).

En la escena intervinieron efectivos de la Dirección General de Policía Científica, acompañados por un médico policial y un bioquímico, quienes realizaron las pericias necesarias para esclarecer las circunstancias del accidente. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia, con el objetivo de determinar con precisión las causas del deceso. El caso permanece bajo investigación para establecer los factores que provocaron el despiste y la posterior muerte de Galeano.

Un empresario murió luego de volcar su auto

Un empresario de Oberá falleció a mediados de este mes tras volcar su Porsche Cayenne en la Ruta Provincial Nº 103, cerca del municipio de Mártires, en Misiones. El vehículo se incendió por completo luego del accidente, ocurrido en un tramo ubicado a unos 3.000 metros del arroyo Mártires, en dirección Oberá–Santa Ana, según informó el medio local El Territorio.

El avance rápido de las llamas impidió que un vecino que pasaba por la zona pudiera rescatar al conductor atrapado en el interior del auto. Cuando los equipos de emergencia llegaron, el habitáculo ya estaba completamente tomado por el fuego.

El vehículo de alta gama
El vehículo de alta gama quedó completamente envuelto en llamas tras volcar sobre la banquina derecha.

La víctima fue identificada como Oscar Hugo Garay, de 80 años, reconocido en el sector del transporte de cargas y propietario de estaciones de servicio en la ciudad. La identidad se confirmó a través de la patente del vehículo y por familiares que acudieron al lugar.

Efectivos de la Comisaría de Mártires, junto con personal de las divisiones Bomberos de Oberá y Santa Ana, lograron extinguir el incendio y hallaron un cuerpo sin vida dentro del habitáculo. Peritos de la División Criminalística de Oberá realizaron las tareas ordenadas por el Juzgado de Instrucción, que autorizó la entrega del cuerpo para su velatorio e inhumación.

