Sociedad

Un conocido empresario de Misiones murió luego de volcar con su auto de alta gama en Oberá

Manejaba un Porsche Cayenne en una ruta provincial cuando despistó y se prendió fuego a la altura del municipio de Mártires

El hecho ocurrió a unos
El hecho ocurrió a unos tres mil metros del arroyo Mártires en la Ruta Provincial N.º 103

Un siniestro vial ocurrido esta mañana sobre la Ruta Provincial Nº 103, a la altura del municipio de Mártires, terminó con la muerte de un reconocido empresario de Oberá, quien perdió la vida al despistar y volcar con su vehículo, que luego se incendió por completo. La víctima fue identificada como Oscar Hugo Garay, de 80 años, un nombre conocido en el ámbito del transporte de cargas y propietario de estaciones de servicio en la ciudad.

Según informó el medio local El Territorio, el hecho se produjo cerca de las 10:30, en un tramo ubicado a unos tres mil metros del arroyo Mártires, en dirección Oberá–Santa Ana.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, por razones que aún se intentan esclarecer, el conductor de un Porsche Cayenne, perdió el control del rodado, que terminó saliéndose de la calzada, volcó sobre la banquina derecha y quedó con las ruedas hacia arriba. En cuestión de segundos, el vehículo quedó envuelto en llamas.

Testigos indicaron que un vecino que circulaba por la zona intentó intervenir para socorrer a la persona atrapada dentro del vehículo. Sin embargo, el avance veloz del fuego impidió cualquier posibilidad de rescate. Para cuando llegaron los equipos de emergencia, el interior del auto ya estaba completamente tomado por las llamas.

El vehículo de alta gama
El vehículo de alta gama quedó completamente envuelto en llamas tras volcar sobre la banquina derecha

Trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría de Mártires, dependiente de la Unidad Regional II, junto con personal de las divisiones Bomberos de Oberá y Santa Ana, quienes lograron apagar el incendio. Posteriormente, se confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida dentro del habitáculo.

La identidad de la víctima fue establecida a través de la patente del rodado y confirmada más tarde por familiares directos que se presentaron en el lugar del hecho.

En paralelo, peritos de la División Criminalística de Oberá realizaron las tareas de rigor ordenadas por el Juzgado de Instrucción interviniente, que luego autorizó la entrega del cuerpo para su velatorio y posterior inhumación.

Las circunstancias del despiste, por el momento, permanecen bajo investigación.

