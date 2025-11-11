Un conocido empresario de Misiones murió luego de volcar con su auto de alta gama en Oberá

El hecho ocurrió a unos tres mil metros del arroyo Mártires en la Ruta Provincial N.º 103

Un siniestro vial ocurrido esta mañana sobre la Ruta Provincial Nº 103, a la altura del municipio de Mártires, terminó con la muerte de un reconocido empresario de Oberá, quien perdió la vida al despistar y volcar con su vehículo, que luego se incendió por completo. La víctima fue identificada como Oscar Hugo Garay, de 80 años, un nombre conocido en el ámbito del transporte de cargas y propietario de estaciones de servicio en la ciudad.

Según informó el medio local El Territorio, el hecho se produjo cerca de las 10:30, en un tramo ubicado a unos tres mil metros del arroyo Mártires, en dirección Oberá–Santa Ana.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, por razones que aún se intentan esclarecer, el conductor de un Porsche Cayenne, perdió el control del rodado, que terminó saliéndose de la calzada, volcó sobre la banquina derecha y quedó con las ruedas hacia arriba. En cuestión de segundos, el vehículo quedó envuelto en llamas.

Testigos indicaron que un vecino que circulaba por la zona intentó intervenir para socorrer a la persona atrapada dentro del vehículo. Sin embargo, el avance veloz del fuego impidió cualquier posibilidad de rescate. Para cuando llegaron los equipos de emergencia, el interior del auto ya estaba completamente tomado por las llamas.

El vehículo de alta gama quedó completamente envuelto en llamas tras volcar sobre la banquina derecha

Trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría de Mártires, dependiente de la Unidad Regional II, junto con personal de las divisiones Bomberos de Oberá y Santa Ana, quienes lograron apagar el incendio. Posteriormente, se confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida dentro del habitáculo.

La identidad de la víctima fue establecida a través de la patente del rodado y confirmada más tarde por familiares directos que se presentaron en el lugar del hecho.

En paralelo, peritos de la División Criminalística de Oberá realizaron las tareas de rigor ordenadas por el Juzgado de Instrucción interviniente, que luego autorizó la entrega del cuerpo para su velatorio y posterior inhumación.

Las circunstancias del despiste, por el momento, permanecen bajo investigación.

Choque múltiple y vuelco en Retiro: hay tres heridos, uno de gravedad

Choque múltiple sobre 9 de Julio y Santa Fe

Un choque múltiple en la intersección de Avenida Santa Fe y 9 de Julio dejó tres personas heridas y un auto volcado este martes en el centro porteño. El incidente involucró a un colectivo de la línea 39, un automóvil y una motocicleta conducida por una mujer. La policía y los servicios de emergencia acudieron al lugar poco después del accidente, informaron fuentes oficiales.

“Bomberos de la Ciudad y personal de la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar, donde un auto Fiat se hallaba volcado y una moto con sus dos ocupantes yaciendo en el piso”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad porteño a Infobae.

El siniestro ocurrió poco antes de las 6 de la mañana, cuando, por motivos que aún se investigan, el colectivo y el auto colisionaron, lo que provocó que el vehículo particular volcara sobre la calzada. La motociclista, una mujer, sufrió politraumatismos y fue diagnosticada con un trauma de cráneo grave, según confirmaron fuentes del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) a este medio. La acompañaba un hombre, también trasladado al Hospital Fernández, donde ambos reciben atención médica.

La colisión también afectó a otro hombre, que fue derivado al Hospital Rivadavia por personal del SAME. Todos presentan lesiones de distinta consideración. El tránsito en la zona se mantiene restringido, mientras las autoridades realizaban tareas de peritaje.

La causa del choque permanece bajo investigación. Los expertos de la Policía de la Ciudad analizaron la escena y recolectaron testimonios de testigos para determinar la secuencia de los hechos. El accidente genera demoras significativas en la Avenida 9 de Julio y calles aledañas. El servicio de transporte público en la zona opera con desvíos hasta finalizar la intervención.