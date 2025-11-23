Tragedia en Chubut: murió el conductor que fue atropellado por su propio camión

El incidente provocó la inmediata reacción de los servicios de emergencia (Crónica de Chubut).

El fallecimiento de un hombre de 65 años en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia marcó el desenlace de un accidente ocurrido en el barrio San Martín. La víctima había sido hospitalizada tras sufrir heridas de gravedad al ser embestida por su propio camión el viernes pasado.

El accidente ocurrió en la calle Los Naranjos, barrio San Martín de esa localidad de Chubut, cuando un camión fuera de control se incrustó en una vivienda, generó una fuga de gas y obligó a la evacuación de varias familias.

El incidente se desencadenó cuando el propietario del camión, identificado como J.C.C., preparaba su vehículo estacionado y encendido frente a su domicilio para iniciar su jornada laboral. Según informó el medio local Crónica, el camión comenzó a desplazarse cuesta abajo por la pendiente de la calle, en circunstancias que aún son materia de investigación.

El hombre intentó subir al vehículo para detenerlo, pero cayó y una de las ruedas lo atrapó, quedando debajo del rodado. Su hijo intervino de inmediato y logró rescatarlo, tras lo cual una ambulancia lo trasladó al Hospital Regional, donde falleció en las últimas horas.

El camión chocó contra una vivienda, en Comodoro Rivadavia (Crónica de Chubut).

El impacto del camión contra la vivienda generó un estruendo que despertó a los vecinos. La propietaria de la casa afectada relató a Crónica: “Sentí un golpe fuerte. Salgo para atrás y había gas saliendo por todos lados. El nicho roto, el pilar caído, todo perdiendo”. Los operarios de Camuzzi acudieron rápidamente para cortar el suministro y evitar mayores riesgos. La mujer explicó que su hija y su nieta, residentes en la casa contigua, fueron evacuadas por precaución: “Nos pidieron que saliéramos porque había demasiado gas dentro de la vivienda. Afortunadamente, ninguno resultó herido”, señaló.

Otra vecina, consultada por Crónica, describió la secuencia del accidente: “Se le fue el camión. Vive enfrente, la calle tiene una pendiente... quiso frenarlo y terminó así”. Según su testimonio, el hijo del conductor logró mover el camión hacia atrás para liberar a su padre: “Lo sacaron como pudieron. Ojalá se recupere, es un vecino mayor que siempre arreglaba el camioncito para trabajar”, agregó.

El operativo de emergencia incluyó la evacuación de las dos viviendas más cercanas al impacto, la interrupción del suministro de gas y el cierre de la calle hasta garantizar la ventilación y la seguridad del sector. La dueña de la casa, aún conmocionada, describió el estado de la propiedad a Crónica: “Todo quedó tirado: la luz, el agua, la canilla, todo un desastre”.

Las autoridades analizan si el desplazamiento del camión se debió a una falla mecánica o a tareas de mantenimiento que el propietario pudiera estar realizando en el momento del accidente.

El camión quedó incrustado en una casa de la localidad de Abasto en La Plata (0221).

A mediados de agosto, un hecho similar ocurrió en la localidad platense de Abasto, cuando un camión chocó contra una vivienda. El episodio involucró a dos familias que estaban descansando en la casa ubicada en la intersección de las calles 208 y 38, cuando el vehículo ingresó al interior del domicilio.

Vecinos indicaron que el camión era conducido por dos hombres que presentaban signos de ebriedad. Relataron que el vehículo circulaba a alta velocidad y perdió el control al llegar a la esquina, sin posibilidad de maniobrar para evitar el impacto.

Ambos ocupantes del camión resultaron ilesos e intentaron abandonar el lugar, acción que fue captada por las cámaras de los teléfonos móviles de vecinos del barrio. La estructura de la vivienda sufrió daños en el frente, pero no se registraron heridos entre los ocupantes de la casa.