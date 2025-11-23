Sociedad

Tragedia en Chubut: murió el conductor que fue atropellado por su propio camión

El hecho ocurrió en la capital provincial. El vehículo se había deslizado cuesta abajo, terminó contra una vivienda y generó un gran escape de gas. El hombre había intentado subir para detenerlo, pero cayó y quedó atrapado debajo del rodado

Guardar
El incidente provocó la inmediata
El incidente provocó la inmediata reacción de los servicios de emergencia (Crónica de Chubut).

El fallecimiento de un hombre de 65 años en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia marcó el desenlace de un accidente ocurrido en el barrio San Martín. La víctima había sido hospitalizada tras sufrir heridas de gravedad al ser embestida por su propio camión el viernes pasado.

El accidente ocurrió en la calle Los Naranjos, barrio San Martín de esa localidad de Chubut, cuando un camión fuera de control se incrustó en una vivienda, generó una fuga de gas y obligó a la evacuación de varias familias.

El incidente se desencadenó cuando el propietario del camión, identificado como J.C.C., preparaba su vehículo estacionado y encendido frente a su domicilio para iniciar su jornada laboral. Según informó el medio local Crónica, el camión comenzó a desplazarse cuesta abajo por la pendiente de la calle, en circunstancias que aún son materia de investigación.

El hombre intentó subir al vehículo para detenerlo, pero cayó y una de las ruedas lo atrapó, quedando debajo del rodado. Su hijo intervino de inmediato y logró rescatarlo, tras lo cual una ambulancia lo trasladó al Hospital Regional, donde falleció en las últimas horas.

El camión chocó contra una
El camión chocó contra una vivienda, en Comodoro Rivadavia (Crónica de Chubut).

El impacto del camión contra la vivienda generó un estruendo que despertó a los vecinos. La propietaria de la casa afectada relató a Crónica: “Sentí un golpe fuerte. Salgo para atrás y había gas saliendo por todos lados. El nicho roto, el pilar caído, todo perdiendo”. Los operarios de Camuzzi acudieron rápidamente para cortar el suministro y evitar mayores riesgos. La mujer explicó que su hija y su nieta, residentes en la casa contigua, fueron evacuadas por precaución: “Nos pidieron que saliéramos porque había demasiado gas dentro de la vivienda. Afortunadamente, ninguno resultó herido”, señaló.

Otra vecina, consultada por Crónica, describió la secuencia del accidente: “Se le fue el camión. Vive enfrente, la calle tiene una pendiente... quiso frenarlo y terminó así”. Según su testimonio, el hijo del conductor logró mover el camión hacia atrás para liberar a su padre: “Lo sacaron como pudieron. Ojalá se recupere, es un vecino mayor que siempre arreglaba el camioncito para trabajar”, agregó.

El operativo de emergencia incluyó la evacuación de las dos viviendas más cercanas al impacto, la interrupción del suministro de gas y el cierre de la calle hasta garantizar la ventilación y la seguridad del sector. La dueña de la casa, aún conmocionada, describió el estado de la propiedad a Crónica: “Todo quedó tirado: la luz, el agua, la canilla, todo un desastre”.

Las autoridades analizan si el desplazamiento del camión se debió a una falla mecánica o a tareas de mantenimiento que el propietario pudiera estar realizando en el momento del accidente.

El camión quedó incrustado en
El camión quedó incrustado en una casa de la localidad de Abasto en La Plata (0221).

A mediados de agosto, un hecho similar ocurrió en la localidad platense de Abasto, cuando un camión chocó contra una vivienda. El episodio involucró a dos familias que estaban descansando en la casa ubicada en la intersección de las calles 208 y 38, cuando el vehículo ingresó al interior del domicilio.

Vecinos indicaron que el camión era conducido por dos hombres que presentaban signos de ebriedad. Relataron que el vehículo circulaba a alta velocidad y perdió el control al llegar a la esquina, sin posibilidad de maniobrar para evitar el impacto.

Ambos ocupantes del camión resultaron ilesos e intentaron abandonar el lugar, acción que fue captada por las cámaras de los teléfonos móviles de vecinos del barrio. La estructura de la vivienda sufrió daños en el frente, pero no se registraron heridos entre los ocupantes de la casa.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasChubutAccidenteComodoro Rivadavia

Últimas Noticias

Otro domingo de accidentes en la Ciudad de Buenos Aires: choques, vuelcos y varios heridos

Hubo accidentes múltiples en Caballito y San Telmo, mientras que en Villa del Parque, un auto terminó volcado sobre la vereda. No hubo víctimas fatales

Otro domingo de accidentes en

Sol y pocas nubes: el pronóstico del clima para el AMBA y el resto del país

El Servicio Meteorológico, en tanto, indicó alerta amarilla por temperaturas extremas de calor en tres provincias

Sol y pocas nubes: el

Le pidió ayuda a su hermana para apuñalar a su ex pareja y ambas quedaron detenidas

Las agresoras fueron dos jóvenes de 22 y 23 años. Actualmente, están alojadas en el penal local a la espera de ser indagadas

Le pidió ayuda a su

Amenazaron con electrocutar a un hombre de 94 años durante una violenta entradera en Mar del Plata

En la casa también se encontraban la hija de la víctima y el esposo de esta, quien sería un paciente oncológico. Por el momento, no hay detenidos por el ataque

Amenazaron con electrocutar a un

Trabajaba en una carnicería de Córdoba, sufrió un accidente y le tuvieron que amputar el brazo

La víctima fue un joven de 24 años, que tuvo que ser rescatado por los servicios de emergencia. Aún continuaría internado, sin riesgo de vida

Trabajaba en una carnicería de
DEPORTES
Manejó un taxi, pensó en

Manejó un taxi, pensó en el retiro y fue el héroe de Lanús campeón de la Sudamericana: la historia de superación de Nahuel Losada

Impacto en la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y el campeonato de pilotos está al rojo vivo

El detalle en el celular de Franco Colapinto que se volvió viral en el GP de Las Vegas de Fórmula 1

Arde la pelea por el título de la F1 tras el triunfo de Verstappen y la sanción a McLaren: qué necesita Norris para ser campeón en Qatar

Los 5 países con menos habitantes que jugaron una Copa del Mundo

TELESHOW
Marta González, entre la pasión

Marta González, entre la pasión y el arte como refugio: “El escenario te da vida”

Julián Cerati interpreta a Pipo Cipolatti en La Dicha en Movimiento: “Necesité saber sus miedos, motivaciones y heridas”

Martín Fierro Latino 2025: todo lo que hay que saber sobre los premios que se entregan esta noche en Miami

La esperanza de Alejandra Maglietti tras el incendio que consumió la fábrica de su marido: “Ocurrió un milagro”

La reacción de Mirtha Legrand al conocer al hijo de tres meses de Alejandra Maglietti: “Nunca tuve un bebito así”

INFOBAE AMÉRICA

La entidad serbia de Bosnia

La entidad serbia de Bosnia elige presidente en medio de la peor crisis política desde la guerra

Subasrtaron una cámara Leica del papa Francisco por una cifra millonaria

EEUU evalúa estrategias integrales para frenar los ataques terroristas contra cristianos en Nigeria

Eslovenia vota en un nuevo referéndum si mantiene o suspende la ley de muerte asistida

Lula celebró el consenso en la COP30 pero pidió al G20 una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles