Le pidió ayuda a su hermana para apuñalar a su ex pareja y ambas quedaron detenidas

Las agresoras fueron dos jóvenes de 22 y 23 años. Actualmente, están alojadas en el penal local a la espera de ser indagadas

La víctima permanece internada, pero se confirmó que su vida no correría peligro

La noche del viernes en el barrio Belgrano, en Mar del Plata, quedó marcada por un violento episodio que derivó en la hospitalización de un joven de 25 años y la detención de dos mujeres. Durante un altercado, la víctima fue atacada con armas blancas por su expareja y la hermana de esta, quienes permanecen ahora bajo custodia judicial.

El incidente se desencadenó poco después de las 20:40 horas en la intersección de las calles 230 y 31, cuando un llamado a la Central de Emergencias 911 alertó sobre la presencia de un hombre herido por un arma blanca. Al llegar al lugar, el personal policial solicitó asistencia médica urgente.

De esta manera, una ambulancia del SAME trasladó al joven al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde los médicos constataron que presentaba dos heridas de arma blanca. Según la información publicada por La Capital de Mar del Plata, una fue detectada en el hombro izquierdo y otra en la zona intercostal izquierda.

Aunque el paciente permanece internado, fuentes oficiales confirmaron que su vida no corre peligro. Mientras la víctima recibía atención médica, los efectivos de la comisaría 11° iniciaron las tareas investigativas para identificar a los responsables del ataque.

Las dos fueron trasladadas a la cárcel local (Gentileza: La Capital de Mar del Plata)

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la agresión se produjo en el contexto de una pelea entre el joven, su ex pareja de 22 años, y la hermana de esta, de 23. Fue así que las pesquisas permitieron determinar que ambas mujeres habrían utilizado cuchillos.

En este sentido, se cree que la ex pareja habría provocado la herida intercostal, mientras que la hermana habría causado la lesión en el hombro. Tras el ataque, las dos mujeres huyeron del lugar, pero fueron localizadas poco después en la zona de Gardel y San Salvador y demoradas por la policía.

El caso quedó bajo investigación del fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale, quien dispuso la aprehensión de ambas. La expareja de la víctima fue notificada por el delito de lesiones graves, en tanto que a la hermana se le imputó lesiones leves. Por este motivo, ambas fueron trasladadas a la Unidad Penal N° 50, donde aguardan ser citadas a declarar.

Un hombre fue asesinado, luego de que intentara defender a su hija de una pelea

La intervención de un padre para proteger a su hija terminó en tragedia en Mar del Plata. La víctima, identificada como Pablo Núñez, de 47 años, perdió la vida tras recibir una puñalada en el pecho. El hecho, que tuvo lugar en el asentamiento conocido como Villa Evita, expuso una violenta disputa que involucró a la familia y a un hombre identificado como Alan Rabañera Morales.

La zona en donde ocurrió el enfrentamiento armado

La secuencia de los acontecimientos comenzó alrededor de las 20 horas del viernes 1 de noviembre, en la calle Bouchard al 7.700. Según testigos citados por medios locales, Rabañera Morales, de 32 años, inició una discusión con una joven de 27 años, hija de Núñez.

Las primeras versiones apuntaron a que el conflicto se originó por una supuesta diferencia vinculada al consumo de drogas. No obstante, la situación escaló rápidamente y, ante la agresividad del enfrentamiento, la joven solicitó la ayuda de su padre.

Núñez acudió de inmediato al llamado de su hija y se enfrentó a Rabañera Morales. Ambos hombres resultaron heridos con armas blancas durante el altercado, pero fue Núñez quien sufrió una puñalada en el tórax de extrema gravedad.

Frente a esto, la joven se dirigió a la comisaría 16° de General Pueyrredón, situada a escasas dos cuadras del lugar, para denunciar que su padre había sido apuñalado. Al llegar al sitio del incidente, los agentes policiales hallaron a Núñez en estado crítico.

Pocos minutos después, el personal médico confirmó su muerte en el lugar. Por su parte, el agresor fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permaneció internado bajo custodia policial. Asimismo, la fiscal María Florencia Salas dispuso la detención del acusado de homicidio.

