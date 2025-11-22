Sociedad

Neuquén: le diagnosticaron una contractura por un dolor de cabeza y murió por un ACV

Ocurrió en el Hospital Castro Rendón de la ciudad capital. La madre del hombre fallecido denuncia una presunta mala praxis

Una grave denuncia sacude al Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén. Una mujer asegura que su hijo murió como consecuencia de un presunto mal diagnóstico en ese centro de salud.

La víctima, identificada como Jonathan Dayán Monsalve, falleció este miércoles tras sufrir un ACV. Sin embargo, días antes se había presentado en el mismo centro de salud por fuertes dolores de cabeza, donde —según denuncian sus familiares— le diagnosticaron una simple contractura.

El episodio comenzó este lunes, cuando el hombre empezó a experimentar mareos y fuertes dolores de cabeza. Ante esos síntomas, decidió acudir a una posta sanitaria de la zona del Parque Industrial. Allí le tomaron la presión y, tras la atención inicial, lo enviaron nuevamente a su casa.

Momentos después, el cuadro del hombre de 40 años se agravó y ese mismo día decidió acudir a la guardia del Hospital Castro Rendón, donde llegó con vómitos recurrentes y un intenso mareo.

Según relató su madre, Liliana Cid, en ese centro de salud le colocaron suero y le diagnosticaron una contractura. Monsalve regresó a su casa solo con una pastilla de Tafirol para aliviar el dolor.

Ya el martes por la tarde, el cuadro de Monsalve volvió a agravarse: comenzó a sudar de manera repentina y decidió llamar al 107. Según relató su madre, la profesional que llegó al domicilio insistió en preguntarle si el hombre consumía drogas o alcohol, pese a que la familia lo negó en reiteradas ocasiones.

Luego, Monsalve fue trasladado nuevamente al hospital en ambulancia, acompañado por su hermana. Una vez allí, comenzó a sufrir un ACV severo. Finalmente, falleció el miércoles por la tarde, luego de permanecer en estado de coma.

Por la muerte de su hijo, Cid no solo responsabilizó a la guardia del Hospital Castro Rendón, sino también al centro de salud del Parque Industrial, donde tampoco detectaron el ACV.

Investigan la muerte de una beba recién nacida en Córdoba

En Córdoba, en tanto, las autoridades investigan la muerte de una recién nacida en la Nueva Maternidad Provincial. El caso ocurrió el pasado sábado 15 de noviembre, cuando Evelyn, una joven de veinte años, ingresó al hospital con un parto normal programado, pero fue derivada a una cesárea.

Según la denuncia presentada por la familia, representada por el abogado Juan Cruz Soria, los profesionales que intervinieron en la cirugía se mostraron inseguros y no habrían actuado correctamente. La madre y sus allegados sostienen que la muerte de la bebé fue consecuencia de una mala praxis y mencionan la posible participación de pasantes en el procedimiento.

“Entré al quirófano y empecé a ver todo raro. Me tenían que poner la epidural, tres veces me pincharon porque no encontraban el huesito donde se coloca. Había una doctora en corpiño, con bata, pero sin cofia, sin guantes y una enfermera que también estaba casi desnuda. Estaban trabajando sin nada debajo de la bata. Yo miraba todo, me llamaba la atención pero no dije nada. Incluso, un hombre que llenaba papeles obligó a una enfermera para que se quedara charlando en el parto", relató Evelyn en Todo Noticias. A su vez, la madre confirmó que los médicos le explicaron que su beba “no pudo salir” porque “tragó líquido amniótico”, pero ella planteó que fue cuando se les resbaló en el interior de la panza, en medio de la cesárea.

En este punto, Soria aseguró que ni la madre ni la recién nacida presentaban complicaciones de salud previas que pudieran anticipar el desenlace, y que el embarazo transcurrió sin inconvenientes. La denuncia formal fue presentada por “muerte de etiología dudosa”, aunque la parte querellante considera que los hechos podrían configurar el delito de “homicidio culposo”.

Por su parte, el Ministerio de Salud sostuvo que la intervención fue realizada por médicos residentes bajo la supervisión directa de una ginecóloga con dieciocho años de experiencia, y aseguró que la bebé ya no presentaba signos vitales al momento de ser extraída del útero. Esta versión fue reiterada en varias oportunidades por la cartera sanitaria, que defendió la idoneidad del equipo actuante.

