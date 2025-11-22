Sociedad

La UNDelta reunió a investigadores, estudiantes y vecinos para pensar los desafíos ambientales y sociales del Delta del Paraná

Proyectos sobre medio ambiente, cultura y tecnología formaron parte de una jornada que puso en discusión las necesidades y prioridades del territorio

El evento UNDelta Investiga expuso
El evento UNDelta Investiga expuso más de 50 proyectos sobre medio ambiente, cultura, tecnología y gestión hídrica en la región

La Universidad Nacional del Delta (UNDelta) fue escenario de un encuentro que atrajo a científicos, docentes y referentes de todo el país para discutir el futuro del Delta del Paraná. Bajo el lema “UNDelta Investiga”, el evento reunió a más de 100 asistentes, entre ellos investigadores, estudiantes y miembros de la comunidad, con una premisa clara: analizar y proyectar soluciones a los desafíos específicos de una de las regiones más complejas de Argentina.

Desde primera hora, el Salón María Luján cobró movimiento con la llegada de equipos de distintas universidades, integrantes de CONICET y técnicos del INTA, junto a representantes de ONGs y directivos de escuelas ubicadas en el propio Delta. La jornada dejó expuesta la variedad temática y la diversidad de miradas sobre el territorio, que va mucho más allá del ámbito académico.

Más de 50 proyectos se pusieron sobre la mesa, abriendo el juego a multiple debates sobre cuestiones ambientales, productivas, tecnológicas, sociales, hídricas y culturales. Los organizadores buscaron visibilizar la investigación científica que se produce en el Delta y generar un espacio donde universidades, centros de investigación, organismos estatales y comunidades conversan sobre el presente y el futuro de la región.

Investigadores, estudiantes y vecinos analizaron
Investigadores, estudiantes y vecinos analizaron el impacto ambiental de las actividades productivas en el Delta del Paraná

La palabra de Juan Peyrou, responsable del área de investigación de la universidad, marcó uno de los ejes de la jornada: “La UNDelta asume la responsabilidad de vincular la ciencia con el territorio, acercando el conocimiento académico a los desafíos contemporáneos de quienes viven, trabajan o planifican el Delta”.

La agenda de exposiciones incluyó estudios sobre el impacto ambiental de las actividades productivas, propuestas para la gestión eficiente del recurso hídrico y experiencias de innovación tecnológica diseñadas para la región. Los asistentes también abordaron temas como la educación rural, el transporte fluvial y la evolución social de las comunidades isleñas del delta, en una sucesión de paneles y conversaciones en los que la voz de los propios habitantes del territorio se hizo presente.

No hubo lugar solo para la ciencia dura. Los proyectos sobre cultura local, identidad, historia y relaciones internacionales circulaban con igual peso que aquellos referidos a producción y ambiente. La heterogeneidad temática buscó reflejar la complejidad de un sistema que, según el comunicado de la universidad, los investigadores presentes coincidieron en que “no es una región más, sino un sistema ecológico y humano irrepetible cuya complejidad demanda investigación especializada, articulada y sostenida”.

El encuentro abordó temas clave
El encuentro abordó temas clave como educación rural, transporte fluvial y evolución social de las comunidades isleñas

Entre los nombres destacados durante la jornada figuró Malena Galmarini, fundadora de la Fundación de la Universidad del Delta, promotora de la consolidación institucional y exdiputada de la Provincia de Buenos Aires, quien participó activamente del intercambio. Junto a ella, la rectora Carolina Farias, el secretario de Extensión Sergio Castro y el secretario administrativo y concejal electo del Partido de Tigre, Sebastián Rovira, acompañaron las presentaciones y debates, retomando la idea de que la universidad debe reforzar su rol de articuladora y facilitadora de la investigación.

La convocatoria de UNDelta Investiga superó las expectativas y dejó un saldo de interés sostenido por parte de la comunidad local. Vecinos, estudiantes y referentes barriales participaron de los debates y formularon preguntas que pusieron en agenda temas sensibles: desde el cuidado del humedal hasta el acceso al agua potable o los desafíos en conectividad.

Malena Galmarini y autoridades universitarias
Malena Galmarini y autoridades universitarias reforzaron el rol de la UNDelta como articuladora de la investigación regional

La universidad apuesta por construir un polo científico tecnológico que piense el presente y planifique el futuro del Delta, articulando a todos los actores que conviven y producen saber en el territorio.

