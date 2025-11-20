Mar del Plata: un conductor alcoholizado chocó dos autos estacionados y los dejó destrozados

La madrugada en Mar del Plata se vio alterada cuando un joven al volante chocó contra dos autos estacionados tras perder el control

Un choque alteró la tranquilidad de la madrugada en la ciudad de Mar del Plata, cuando un joven de 26 años causó un grave accidente sobre la avenida Patricio Peralta Ramos al circular a alta velocidad luego de haber consumido alcohol. La magnitud de los daños sorprendió a testigos y equipos de emergencia que debieron intervenir en la escena para asistir al conductor, mientras la zona del cordón costero quedaba sembrada de restos de varios vehículos.

La secuencia ocurrió alrededor de las dos de la madrugada, cuando el conductor de un Toyota Corolla se desplazaba por Olavarría, acercándose a la costa. El joven se encontró con un vallado instalado por obras públicas, lo que obligó a los automovilistas a modificar la línea habitual de desplazamiento.

A partir de ese momento, el relato da cuenta de una secuencia velóz y trágica: su auto chocó primero con fuerza a un Ford Escort estacionado. Sin freno posible, el Corolla giró 180 grados y, circulando marcha atrás sin control, embistió a un Renault Fluence aparcado metros más adelante. El recorrido culminó cuando el Corolla quedó incrustado contra una columna.

Según el medio local 0223, la secuencia dejó la parte trasera del Toyota prácticamente destruida por la violencia del impacto, con los airbags laterales activados por el brusco desplazamiento del cuerpo del vehículo. Elementos desparramados sobre el asfalto y la posición final de los afectados evidenciaron el nivel de descontrol y riesgo alcanzado en plena zona urbana.

El accidente desencadenó daños considerables en tres vehículos entre ellos un Toyota Corolla y una columna de la avenida

El joven, quien viajaba solo, necesitó asistencia de personal de emergencia, al presentar politraumatismos y varias heridas cortantes. Integrantes del servicio médico lo trasladaron de inmediato al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internado bajo observación. Según información difundida por el diario La Capital de Mar del Plata, la Dirección de Tránsito le practicó un control de alcoholemia al conductor, testeo que arrojó un resultado positivo y el automovilista contenía 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el lugar, los dos autos estacionados, el Ford Escort y el Renault Fluence, quedaron con la carrocería y áreas mecánicas seriamente afectadas.

El despliegue de recursos policiales y sanitarios en la zona obligó a interrumpir la circulación por algunos minutos en la franja costera. Fuentes del hospital señalaron que el conductor continúa monitoreado tras ingresar con politraumatismos y múltiples escoriaciones.

Entre los restos de los vehículos afectados, testigos coincidieron en que la presencia de obstáculos por remodelaciones generó confusión entre quienes transitaban por el lugar.

Violento choque en Córdoba: un motociclista salió despedido tras chocar contra un auto en una avenida

Un accidente de tránsito ocurrido en barrio Escobar, en la ciudad capital de Córdoba, dejó como saldo a un motociclista de 30 años gravemente lesionado y que tuvo que ser hospitalizado.

Accidente vial, Córdoba, Auto, Moto, Policía de Córdoba, Hospital de Urgencias, Argentina, Tránsito, Emergencias, Lesionados

El hecho se produjo en la tarde del martes en la intersección de calle Domingo Zipolli y Costanera Sur, a escasos metros del puente Zípoli.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad reflejan la magnitud del impacto: el motociclista, que circulaba en una Honda CB 125 cc, fue embestido de frente por un Peugeot 208 conducido por un hombre mayor de edad, de acuerdo con la información oficial.

El choque provocó que el conductor de la motocicleta saliera disparado y se desplazara varios metros sobre el capot del vehículo, antes de caer sobre la cinta asfáltica.

Testigos alertaron inmediatamente al servicio de emergencias y personal de la Policía de Córdoba. Una ambulancia asistió de urgencia al herido, y lo trasladó al Hospital de Urgencias, donde médicos diagnosticaron fracturas expuestas.

De acuerdo con la información oficial, los motivos del accidente todavía no se han esclarecido. Las autoridades investigan las circunstancias que rodearon el siniestro y buscan determinar la responsabilidad de los implicados.

El operativo policial en el lugar incluyó el relevamiento de pruebas y la contención del tránsito hasta que la situación pudo ser controlada.