Insólito: tuvieron que pagarle al Estado para hacer una procesión religiosa por la banquina de una ruta nacional

El Estado le cobró un impuesto a una procesión religiosa en Misiones (Foto: Blas Martínez)

La Iglesia denunció que Vialidad Nacional le cobró un canon de $560 mil por realizar la histórica procesión al Santuario de Nuestra Señora de Loreto, ubicado en la localidad homónima, en Misiones.

La ciudad es una de las 37 del circuito de las Misiones Jesuíticas, formado por las Reducciones evangelizadoras que realizó la Compañía de Jesús hace 400 años en lo que hoy es la provincia argentina, parte de Paraguay y sur del Brasil.

Según explicó a Infobae el padre Leo Cuenca, organizador del evento, para realizar la marcha religiosa “hubo que pagar un arancel a Vialidad por la intervención del camino”. Lo que generó molestias no fue el cobro, sino la manera en que se dio. A diferencia de lo que ocurría antes, cuando el trato para organizar la peregrinación era con funcionarios del organismo destacados en la provincia, ahora debieron manejarse vía correo electrónico.

“La información la recibimos 48 horas antes de la peregrinación”, apuntó Cuenca. Y agregó: “Es la primera vez que ocurre. Peregrinamos hace 24 años. El modus operandi siempre es el mismo: solicitamos los permisos a las fuerzas de seguridad y a Vialidad. La sorpresa la tuvimos este año con el cobro por peregrinar en la banquina”.

Según explicó el religioso, la tarifa estuvo en relación con el tiempo de uso de la vía lateral al camino nacional. Es decir: los $560 mil pesos se corresponden con la utilización durante la ventana que iba desde las 18 del sábado a las primeras horas del domingo.

La Caminata a la Virgen de Loreto se hizo por la banquina de la Ruta Nacional 12 (Foto: Blas Martínez)

Además del arancel, en el correo que envió Vialidad había “una serie de requisitos importantes, como la seguridad y otros complementarios”, que eran obligatorios para acceder al permiso.

El pago se hizo a través de la plataforma TAD (trámites a distancia). Lo recaudó ARCA, pero el dinero terminará en las arcas de Vialidad. Los fondos los aportó el Obispado de Posadas.

“Nuestra posición es que si las reglas de juego son esas, hay que cumplirlas, siempre y cuando esté dentro de la ley y sirva para ordenar. Es desprolijo habernos enterado 48 horas antes sin tener en cuenta la idiosincrasia de la región, las cuestiones culturales y la religiosidad popular”, expresó.

La Iglesia le tuvo que pagar 560 mil pesos a Vialidad Nacional (Foto: Blas Martínez)

Asimismo, se quejó de que todo “esté enmarcado en lo económico, sin una contraprestación muy clara”.

“Cuando uno transita las rutas nacionales, ve que hace mucho tiempo que están abandonadas y, lastimosamente, la selva hizo lo suyo. En todo el tramo donde peregrinamos ya no hay banquinas. Han crecido árboles alrededor de la ruta”, destacó el párroco la falta de mantenimiento.

La estimación de la organización es que la peregrinación al Santuario de Loreto convocó a más de 12 mil personas. Algunos llegaron caminando por la RN 12 desde Posadas y Jardín de América, otros que marcharon desde zona sur arribaron por rutas provinciales y, finalmente, hubo quienes participaron a través de una procesión náutica.

“Para nosotros, lo más importante del fin de semana fue haber podido realizar la peregrinación. El saldo fue muy positivo por la participación de la gente”, concluyó Cuenca.

Permisos a terceros

Más de 12 mil personas participaron de la procesión (Foto: Blas Martínez)

A raíz de una consulta hecha por este medio, Vialidad Nacional envió una comunicación explicando lo ocurrido.

“Vialidad Nacional informa que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, el uso de la vía pública para actividades no relacionadas con el tránsito (como manifestaciones, competencias, peregrinaciones, etc.) requieren autorización previa de la autoridad competente”, expresó el parte.

El texto indica que “el otorgamiento de dicha autorización conlleva el pago de un arancel por la mayor actividad requerida”.

“En este sentido, Vialidad Nacional gestiona el pertinente Permiso a Terceros para otorgar la autorización según las normativas vigentes”, que se pueden consultar en la página web del organismo.