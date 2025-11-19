El relato de la médica que se accidentó en un ascensor, minutos antes de ser rescatada: “Estoy asustada”

La joven médica relató el impacto y el miedo vivido dentro del ascensor a través de un video en TikTok

Por la mañana del lunes, en un edificio ubicado en Chacabuco 600, en Nueva Córdoba, una joven médica de 28 años identificada como Michelle Figueroas vivió un episodio impactante adentro de un ascensor. Mientras intentaba descender desde el piso 12, el elevador, lejos de cumplir con su recorrido habitual, presentó una falla en pleno trayecto y desencadenó un accidente con momentos de tensión.

La mujer, que se encontraba sola en la cabina, relató lo sucedido a través de un video grabado con su celular durante los minutos posteriores al incidente.

“Se cayó el ascensor del edificio. Estaba bajando desde el piso doce y desde el piso once, diez, más o menos, empezó a bajar superrápido. Chocó contra el menos uno, supongo que es. No tenemos subsuelo, pero bajó de la planta baja. Se sintió el golpe muy fuerte. Se corrieron los espejos, se rompió el techo, se rompió por todos lados del ascensor”, relató en la grabación que compartió a través de su cuenta oficial de TikTok.

El Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y la policía acudieron tras una llamada al 911 y asistieron a la víctima

Aturdida y tendida en el piso del elevador tras el impacto, la joven admitió: “Me golpeé. Estoy acostada en el piso porque me duele la columna. Esperando lleguen los bomberos, la policía, los técnicos, alguien para sacarme. No sé qué hacer, no sé a quién llamar. Ya están todos los vecinos intentando abrir, pero no pueden abrir la puerta”.

La joven médica compartió su desconcierto ante la situación, revelando incluso las dificultades de actuar en frío frente al susto: “Yo soy médica, pero cuando le pasa a uno, a uno… se le nubla la mente”.

Imposibilitada de salir por sus propios medios y con poca señal en su teléfono, la mujer transmitió lo que sentía en ese momento. Permanecía recostada e inmovilizada, focalizada en no moverse lo máximo posible.

“Solamente estoy acostada, inmovilizada, intentando no mover mucho lumbar y rodillas, que es lo que más me duele. No tengo señal. No sé cuándo iré a subir estos videos o a quién mostrárselos. Me hice bosta, el ascensor se hizo bosta y estoy asustada”, cerró en su publicación.

Finalmente, la rápida comunicación entre los vecinos permitió que varios de ellos abrieran la puerta del ascensor para asistirla, según indicó La Voz. Además, la urgencia del caso motivó el arribo de los servicios de emergencias poco tiempo después. Los equipos policiales y el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) acudieron al edificio después de recibir una llamada al 911.

El personal de mantenimiento clausuró el ascensor y las autoridades iniciaron una investigación sobre la falla técnica

La situación dentro del ascensor era dramática. Según declaraciones del DUAR a El Doce TV: “Fuimos al lugar tras recibir una llamada del 911. Llegamos y encontramos a la mujer caída en el piso del ascensor: felizmente no hubo mayores daños ni lesiones”. Cuando los efectivos y personal médico arribaron al edificio, la joven ya había sido retirada de la cabina gracias a la colaboración de otros vecinos.

Después del rescate, la víctima fue trasladada a un hospital cercano con el fin de ser sometida a una revisión médica exhaustiva para descartar posibles lesiones graves. El dolor en la zona lumbar y en las rodillas persistía, aunque de acuerdo con los primeros partes, no se constataron daños severos.

El hecho provocó inquietud entre los habitantes del edificio. El personal de mantenimiento clausuró el ascensor, mientras que las autoridades abrieron una investigación para esclarecer las causas exactas de la falla del mecanismo.

En paralelo, la administración del edificio comenzó a recopilar testimonios y datos técnicos para colaborar con la pesquisa y establecer el estado de mantenimiento del elevador y las condiciones bajo las cuales venía operando.