Alerta por inestabilidad: el jueves vuelven las lluvias y las ráfagas de viento al AMBA

Vuelven las lluvias a Buenos Aires (Foto: Maximiliano Luna)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá temperaturas cálidas y con nubosidad parcial.

Para este miércoles, el SMN señaló que el cielo estará algo nublado durante toda la mañana, con una temperatura de 18°C. Luego, ascenderá a los 25°C en la tarde, con un firmamento parcialmente nublado. A la noche tendrá una baja hacia los 19°C.

Sin embargo, mañana comenzará un proceso de inestabilidad que durará hacia el viernes. El jueves comenzará parcialmente nublado, pero a la mañana aumentará significativamente la nubosidad y con una mínima posibilidad de precipitaciones del 10%. Para la tarde están previstas tormentas aisladas con ráfagas de viento desde los 42 a los 50 km/h. Y a la noche directamente se aguardan tormentas. Máxima de 26°C y mínima de 16°C.

El clima extendido para el AMBA.

“Los cambios más importantes llegarán recién el jueves, cuando el tiempo comience a desmejorar cerca de mediodía. Distintos pronósticos anticipan el retorno de lluvias y algunas tormentas de leve a moderada intensidad en Buenos Aires entre la tarde y la noche, con vientos fortificándose del sector sudeste y ráfagas que podrían superar los 40 km/h", determinaron desde Meteored.

Durante el viernes, que estará mayormente nublado en toda la jornada, continuarán las ráfagas de viento por la mañana, con una chance de lluvias estimadas en 10%. En la tarde directamente no se aguardan lluvias. La temperatura oscilará entre los 22°C y los 16°C.

El fin de semana tendrá condiciones estables y similares, con una temperatura que se ubicará entre los 25°C y los 14°C, con cielo algo nublado y sin precipitaciones.

El tiempo para la provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del miércoles, hay nubosidad variable en toda la provincia, con mayor densidad en el suroeste. Y que se extenderá hacia el este.

El jueves tendrá distintos grados de precipitaciones, con mayor caudal de lluvias al norte (Pergamino, Junín, Chacabuco, 9 de Julio, Pehuajó y San Carlos de Bolívar). Mientras que en la costa sur (desde Bahía Blanca hasta Necochea) habrá chaparrones. A la tarde el pronóstico desmejorará, ya que directamente se esperan precipitaciones en todo el territorio bonaerense, con fuertes tormentas al norte, tormentas aisladas y chaparrones en la costa atlántica y tormentas aisladas en el centro.

Desde el viernes al domingo, las condiciones serán similares, ya que, luego de las precipitaciones, se espera que vuelva la nubosidad parcial en toda la provincia de Buenos Aires.

Las alertas amarillas para mañana.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que para hoy no rige ningún tipo de alerta meteorológica. Sin embargo, para mañana hay alerta amarilla por tormentas en la zona que integran el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Por lo cual se recomienda:

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En tanto, al oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut hay alerta amarilla por lluvias. Por vientos, las provincias advertidas son Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa. Mientras que en Mendoza también rige una alerta amarilla por viento Zonda.

Ante este panorama se pide:

Evitar las actividades al aire libre

Asegurar los elementos que puedan volarse

Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

No estacionar tu vehículo bajo los árboles.

Mantener cerrada tu casa de la manera más hermética posible.

El SMN califica las alertas amarillas como “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.