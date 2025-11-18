Continúan los incendios en Epuyén: ya hay 60 hectáreas afectadas y se desplegó un operativo con más de 150 brigadistas

El incendio forestal en Epuyén afecta más de 60 hectáreas y moviliza a casi 200 brigadistas y bomberos en Chubut

El incendio forestal que afecta a la zona de Epuyén, en la provincia de Chubut, ya alcanzó un total de casi 60 hectáreas y obligó al despliegue de un operativo que involucra a más de 150 personas. Según un informe elaborado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) y la Secretaría de Bosques de Chubut, la emergencia se mantiene activa y se movilizarán más recursos de distintos organismos provinciales y nacionales.

El foco de las llamas se detectó a las 16:24 horas del lunes y desde los primeros minutos las condiciones meteorológicas complejizaron cualquier intento de contención. El registro oficial indicó que en el área se alcanzó una temperatura máxima de 20 grados y una humedad relativa mínima del 30%, combinadas con vientos del oeste y noroeste de 40 a 60 kilómetros por hora, que en ráfagas superaron los 70 a 80 kilómetros por hora.

Ese escenario permitió que el fuego se propagara velozmente, desbordando todo el perímetro hacia sectores como la angostura y la cumbre del Cerro Pirque.

Las condiciones meteorológicas adversas, con vientos de hasta 80 km/h, dificultan el control del fuego en la zona de Cabañas de Kritz y El Pedregoso

De acuerdo con el parte oficial del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), las llamas comprometieron arbustales, matorrales, pastizales, plantaciones y zonas de bosque nativo. La hipótesis inicial indica que el fuego se habría iniciado por la disposición de cenizas calientes en el área.

Frente a la extensión del siniestro, se desplegaron equipos compuestos por personal de las bases del SPMF y de la Brigada Nacional Sur del SNMF (Sistema Nacional de Manejo del Fuego). Los efectivos se distribuyeron en el flanco izquierdo de la línea de fuego. En ese sector se abrieron líneas cortafuego y se efectuaron maniobras de enfriamiento con equipos de agua, contando con autobombas del SPMF y del SNMF.

Desde el comando de operaciones, se informó que los Bomberos Voluntarios de Epuyén y de El Hoyo se abocaron al resguardo de viviendas y complejos turísticos alcanzados por el avance del incendio. Por la noche, el cuerpo de bomberos de Epuyén permanecerá en la zona para custodiar el resguardo de viviendas y continuar con tareas preventivas, mientras que el personal de El Hoyo se replegó debido a las condiciones nocturnas.

En diálogo con TN, Víctor, brigadista activo en el incendio de Epuyén, describió la situación: “Preocupa empezar la temporada tan temprano y con poco personal. Tocó estar acá de vuelta”. El brigadista detalló que los trabajos más arduos se localizan en los sectores bajos, donde se concentran herramientas manuales, autobombas y el operativo aéreo, aunque aún no se visualicen resultados evidentes desde fuera del perímetro.

Las llamas comprometen arbustales, matorrales, pastizales y bosque nativo, con hipótesis inicial de origen por cenizas calientes

Para este martes, el informe operativo del Servicio Provincial de Manejo del Fuego estimó que las temperaturas no superaron los 20 grados y la humedad podría disminuir hasta el 25%. El pronóstico meteorológico apuntó que el viento tomó intensidad a partir de media mañana, con velocidades entre 25 y 35 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, lo que complicó en parte las labores previstas.

Las acciones de combate se reanudaron a partir de las 7 de la mañana, enfocadas en reforzar las líneas de defensa ya establecidas y continuar con tareas de enfriamiento. Incluso ingresó un helicóptero con helibalde provisto por el SNMF, destinado a efectuar lanzamientos de agua sobre focos activos para asistir a los equipos terrestres.

Paralelamente, se sumó una topadora para ampliar los trabajos en la cola del incendio, particularmente en el flanco derecho, y cinco nuevos combatientes provenientes de la Base de Servicio Lago Puelo del SPMF se sumarán al dispositivo.

A su vez, se precisó que en el operativo trabajan 62 agentes de línea del SPMF distribuidos en las bases de Epuyén, Cholila, Golondrinas, Puerto Patriada, Lago Puelo y El Maitén, junto a 26 brigadistas de la Brigada Nacional Sur SNMF, 18 bomberos voluntarios de Epuyén y 15 de El Hoyo. El total de personal de línea asciende a 121 integrantes.

El operativo en Epuyén incluye helicópteros, topadoras, autobombas y más de 180 efectivos distribuidos en diferentes bases de la región

El recurso humano se complementa con cuadrillas de apoyo en áreas de radiocomunicaciones, logística y coordinación, tanto en el terreno como en trece instancias de soporte remoto administradas por el SPMF y la Secretaría de Bosques. Además, colaboran agentes de la Subsecretaría de Protección Ciudadana provincial, autoridades municipales de Epuyén y El Hoyo, agentes de Protección Civil, Gendarmería Nacional, Policía Provincial y organismos viales como la APSV y la ANSV.

Respecto al equipamiento, la estructura desplegada incluye 23 camionetas, siete autobombas, tres camiones cisterna y seis automóviles. El total de personal afectado asciende actualmente a 186 efectivos.

El propio Víctor, el brigadista que habló con TN, reconoció la dificultad del terreno en la parte alta de la ladera, y remarcó el esfuerzo colectivo: “Vamos bien, hasta acá. Por ahí no se ve el trabajo todavía, pero nosotros sabemos que vamos bien”.

Cómo es la situación en El Bolsón

El despliegue de numerosos equipos de emergencia resultó fundamental para contener diversos incendios registrados en la provincia de Río Negro, cerca de los focos que hay en Chubut. El gobernador Alberto Weretilneck reconoció la labor desempeñada por el Sistema Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), el Plan Nacional de Manejo del Fuego, los Bomberos Voluntarios y demás organismos intervinientes que debieron enfrentar condiciones ambientales muy exigentes.

La rápida detección de los focos permitió una respuesta oportuna, gracias a las capacitaciones y la planificación territorial implementadas en la región. La zona conocida como “Los Fuegos”, próxima a la Ruta 40 Norte, fue la primera en reportar incidentes pasadas las 14:30, cuando brigadistas del SPLIF observaron una columna de humo.

En El Bolsón, la rápida detección y respuesta de brigadistas y SPLIF permitió contener focos de incendio y proteger áreas cercanas a la Ruta 40 Norte (Gobierno de Rio Negro)

La reacción inmediata incluyó el envío de cinco vehículos con personal especializado, agua y herramientas manuales, mientras se solicitaba soporte al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Durante el operativo, se sumaron los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Vialidad, Protección Civil, la Unidad de Gestión del Riesgo de la Municipalidad y Gendarmería Nacional.

Como medida preventiva para proteger a quienes combatían el fuego, la empresa Edersa resolvió interrumpir el servicio eléctrico en áreas afectadas. Las autoridades reportaron que el incendio se logró contener y actualmente se mantienen tareas para enfriar y vigilar el perímetro.

Mientras tanto, otro siniestro surgió en “Laguna de Ruiz”, en Cuesta del Ternero, a partir de la advertencia de un vecino que alertó sobre la situación. En este punto se encuentran trabajando cuatro unidades del SPLIF y diez efectivos, junto con refuerzos de la central operativa y personal de Edersa, quienes continúan trabajando para asegurar el área.

No solo en territorios rurales surgieron complicaciones. Un principio de incendio se originó en el camino al Perito Moreno a raíz de la caída de un árbol de ñire sobre el tendido eléctrico. La intervención de un móvil especializado permitió enfriar la zona y controlar rápidamente la emergencia.

Durante la jornada, los grupos de emergencia también debieron atender incidentes menores relacionados con la caída de árboles en diferentes sectores bajo su jurisdicción. Frente a este escenario, permanece activo el alerta amarilla hasta el miércoles 19 y se mantiene la Emergencia Ígnea decretada por el gobernador, que impide el uso de fuego al aire libre en toda la provincia.