Buscan a un joven argentino de 17 años que desapareció en el mar de Chile en medio un fuerte temporal

Cinco adolescentes ingresaron al agua y tuvieron que ser rescatados debido a las condiciones del agua. Tres fueron salvados por la Armada, mientras que otro logró salir por medios propios. Los videos de los dramáticos rescates

La Armada de Chile y rescatistas intensifican la búsqueda de un joven argentino desaparecido en el mar de La Serena

Las autoridades de Chile desplegaron un amplio operativo de búsqueda en las costas de la ciudad de La Serena, tras el reporte de la desaparición de un joven argentino de 17 años. El menor ingresó al agua junto a otros cuatro chicos y fueron sorprendidos por las dificultades en el mar en el sector conocido como Cuatro Esquinas en medio de un fuerte temporal de vientos que afectó a la zona.

En ese sentido, equipos de la Armada de Chile, junto con personal municipal, rescatistas y voluntarios, mantienen los trabajos de rastreo para encontrar al adolescente, cuyo paradero sigue sin ser confirmado.

Según informó el área de la Armada Marítima de la región de Coquimbo, el incidente comenzó a las 12:45 horas, cuando se recibió una llamada al número de emergencias marítimas 137. El reporte advertía que varias personas se encontraban en peligro de inmersión en la mencionada zona de la localidad balnearia.

A partir de esa alerta, la lancha patrullera “Arcángel” zarpó y llegó al sitio señalado a las 13:02 horas. En colaboración con personal de salvavidas presente en el área, se logró el rescate de tres personas que estaban en situación de riesgo. Una de ellas se encontraba inconsciente y requirió aplicación inmediata de primeros auxilios hasta lograr la estabilización, de acuerdo con lo comunicado por los equipos de rescate .

Así fue el rescate de tres de los jóvenes en el mar de Cuatro Esquinas, en Chile

De acuerdo a lo que señalaron fuentes oficiales a Infobae, tras la evaluación inicial, se estableció que una cuarta persona afectada había logrado salir del mar por sus propios medios. Sin embargo, pocos minutos después, siendo las 13:12 horas, un familiar aportó datos que permitieron identificar que todavía había un quinto bañista -el joven argentino- que permanecía desaparecido.

Frente a este dato, el operativo pasó de un rescate a una búsqueda específica, concentrando los esfuerzos en la última posición conocida del menor. De acuerdo con la información de medios chilenos, todos los adolescentes eran argentinos, tres eran hermanos que residían en Chile, mientras que otros dos eran primos que vivían en San Juan.

En declaraciones aportadas a la prensa, el capitán Daniel Sarzosa, a cargo del operativo, precisó que a la búsqueda se sumaron las municipalidades de La Serena y Coquimbo, personal de la Corporación de Salvamento y Rescate de la región de Coquimbo, pescadores artesanales, salvavidas voluntarios e integrantes de la Armada de Chile.

Las condiciones meteorológicas adversas dificultaron el rescate en La Serena, pero la mejora permitió ampliar el despliegue

De acuerdo con el reporte, cerca de cincuenta personas participaban en las tareas por mar y tierra, un despliegue que, según la Armada Marítima de Coquimbo, este martes también se incorporó un avión para realizar exploración aérea. El operativo seguirá durante el miércoles.

La búsqueda enfrentó condiciones adversas durante la primera jornada de búsqueda por vientos del sur y aviso de marejadas, lo que representó un desafío para las unidades en acción. Tras la advertencia meteorológica, durante la mañana del martes las condiciones mejoraron parcialmente, lo que favoreció el despliegue de los equipos, según explicaron a este medio.

Asimismo, la Armada de Chile emitió un nuevo llamado a la prevención y la responsabilidad en sectores costeros y balnearios, advirtiendo que las playas de la región no cuentan aún con habilitación formal, ya que la temporada estival recién comenzará el 15 de diciembre.

El operativo de búsqueda en la región de Coquimbo cuenta con la participación de cincuenta personas y apoyo aéreo

El antecedente de un joven que se ahogó en Chile

El cuerpo de Gonzalo Abraham Carrillo Carrillo, joven futbolista de 20 años reportado como desaparecido desde mediados de septiembre, fue localizado a principios de octubre por las autoridades en el río Bueno, en la Región de Los Ríos, Chile.

La Fiscalía Regional de Los Ríos confirmó que el hallazgo se produjo a aproximadamente diez kilómetros del puerto de Trumao, río arriba desde la zona en la que se concentraron los operativos de búsqueda durante casi un mes.

La recuperación del cuerpo facilitó que peritos de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valdivia realizaran las primeras diligencias en el sitio.

El fiscal jefe de Río Bueno, Sergio Fuentes, detalló que el cuerpo será llevado al Servicio Médico Legal para que allí se practique la autopsia y se precise la causa de la muerte.

El antecedente de Gonzalo Carrillo, joven futbolista argentino hallado sin vida en el río Bueno tras un mes de búsqueda en Chile

Las maniobras de extracción se llevaron a cabo en el puerto de Trumao, punto donde las autoridades ejecutaron un primer examen externo previo al traslado.

Tras la denuncia por desaparición, la brigada de la PDI asumió la investigación y durante el tiempo que duró la búsqueda se mantuvo la coordinación entre instituciones de emergencia, además del acompañamiento brindado a la familia con apoyo de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT).

El dispositivo de rastreo comenzó el domingo 14 de septiembre. La situación de emergencia se produjo cerca de las 16:00, cuando Gonzalo Carrillo se arrojó al agua en el sector del balneario municipal, acompañado de varios conocidos.

El hecho tuvo lugar próximo al puente que conecta la comuna con la Ruta 5. Testigos comunicaron a la Cuarta Comisaría de Carabineros de Río Bueno que el joven fue arrastrado por la corriente y no logró regresar por sus propios medios a la orilla.

Desde ese instante, se desplegó un equipo multidisciplinario integrado por la Brigada de Homicidios de la PDI, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de Valdivia, bomberos de La Unión y Río Bueno, personal de Gersa de Valdivia y Osorno, URAT, UBRO y equipos municipales.

