Cómo estará el tiempo en el AMBA esta semana: hay alertas en 10 provincias por tormentas y viento

Luego de un fin de semana con lluvias y fuertes vientos, el clima mejora en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense

Luego de un fin de semana con lluvias y fuertes vientos, el clima mejora en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras un fin de semana con lluvias y fuertes vientos, la tendencia cambia este lunes. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en el Conurbano bonaerense se espera una jornada agradable, con un mejor clima. Por otro lado, el SMN advirtió que hay 10 provincias que están bajo alerta por vientos o tormentas.

El primer día de la semana marcará el inicio de una mejoría en el clima en el AMBA. Desde el SMN señalaron que la temperatura de este lunes oscilará entre 11° C y 24° C, con el cielo despejado por la mañana y algo nublado durante la tarde. Además, se habrá una baja en la intensidad del viento, que por la madrugada será de entre 23 y 31 km/h, descendiendo a 12 y 22 km/h hacia la tarde.

El martes la temperatura registrará su número más alto, iniciando la jornada con 16° C y llegando a los 30° C a la tarde, con un cielo ligeramente nublado. El viento volverá a ser un factor a tener en cuenta, ya que durante las primeras horas de la jornada se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.

Para el miércoles, la mínima se mantendrá en 17° C y la máxima descenderá hasta 26° C. El cielo estará algo nublado y la intensidad del viento volverá a bajar.

Jueves, viernes y sábado serán días similares, con una temperatura mínima que oscilará en los 16° C y una máxima de 23° C, con presencia de nubes.

El pronístico extendido del SMN en CABA

Respecto a las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para este lunes, hay siete provincias con diferentes niveles de alertas por vientos: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Se destaca la alerta roja por viento en Chubut, para el sector de meseta de Escalante, Sarmiento y el sudoeste de Florentino Ameghino, donde las velocidades serán de entre 60 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 140 km/h. Las mayores intensidades se esperan cerca el mediodía.

Desde el SMN solicitaron que los vecinos del área afectada sigan las instrucciones oficiales:

  • No salgas y quedate en el interior de un lugar seguro.
  • Alejate de carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Retirá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Con ráfagas intensas o reducción de visibilidad por tierra, buscá un lugar seguro para detenerte.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • Ubicá las zonas seguras e identificá lugares a donde ir en caso de evacuación.
  • Comparte estas recomendaciones con tu familia: asegurate de que todos sepan qué hacer en caso de emergencia.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Asimismo, el SMN emitió una alerta naranja en todo Santa Cruz por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas muy intensas que podrán superar los 130 km/h.

Las alertas que rigen en el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego son de nivel amarillo. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.

Este lunes hay 11 provincias que están bajo alerta

Por último, hay sectores de Salta y Jujuy bajo alerta amarilla por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, caída de granizo, ráfagas de hasta 80 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Además, en Misiones rige una alerta naranja por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán provocar principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

