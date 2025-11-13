La ANMAT prohibió siete productos de café de diferentes marcas por varias irregularidades

Se trata de al menos 5 presentaciones de la infusión

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país de varias presentaciones de café por graves irregularidades en su registro sanitario.

Así lo estableció el organismo, a través de la disposición 8385/2025 publicada en el Boletín Oficial, que alcanza a siete productos, pertenecientes a las marcas Caffé del Doge, Café Sol y Caffé del Ponte Rialto.

Según detallaron en el texto, la investigación comenzó tras una denuncia presentada ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), en la que se advirtió que un producto rotulado como “Puro café espresso estilo italiano tostado natural en grano, Doge Rosso Blend, marca Caffé del Doge, Il Caffé di Venezia”, utilizaba un número de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) que era inexistente.

Durante el procedimiento en una sucursal, personal del INAL constató la presencia de otros productos también con irregularidades en los rótulos y carencia de información obligatoria como lote o fecha de vencimiento. Las facturas exhibidas indicaban que estos productos eran provistos por la firma Junio 1995 SRL. A su vez, el dueño del local afirmó que solo usaban el producto para preparación de cafés en taza para los consumidores. Finalmente, llegaron al punto de que el fraccionamiento se efectuaba en una planta denominada Café Sol, ubicado en San Justo, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Todo comenzó a raíz de una denuncia presentada ante el INAL (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inspección en ese establecimiento reveló que no contaba con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) ni de Producto Alimenticio, vigentes para los elaborados o fraccionados, y que se procesaban no solo productos para la marca propia, sino también para Caffé del Doge y Caffé del Ponte Rialto. En la planta se hallaron productos que presentaban en sus etiquetas números de registros inexistentes o no vigentes y que carecían de información sanitaria indispensable. De esta manera, avanzaron con la toma de muestras indicativas, prohibieron el fraccionamiento y requisaron la mercadería.

El Departamento de Normativa Alimentaria concluyó que se trataba de productos apócrifos, es decir, rotulados falsamente y sin registros necesarios, “al exhibir en sus rótulos un número de RNE no vigente o perteneciente a otro elaborador y números de RNPA inexistentes”.

Por tal motivo, ordenaron frenar la producción y venta de “Puro café espresso estilo italiano tostado natural en grano, Doge Rosso Blend, marca Caffé del Doge, Il Caffé di Venezia, RNPA Exp. N° 4050-141467, elaborado y envasado por RNE N° 02-033393”, “Café Clásico, Café Sol, Línea Baristas”, “Café Colombia, Café Sol, Línea Baristas”, “Café Gourmet, Café Sol, Línea baristas”, “Café, Café Sol, Línea baristas”, “Puro café estilo italiano tostado natural en grano, Intenso Blend, marca Caffé del Ponte Rialto”, y “Café tostado natural, Expresso Café Crema”, entre otras variantes y presentaciones, sin distinción de lote o fecha de vencimiento.

La investigación confirmó que se trata de productos apócrifos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ANMAT también resolvió iniciar sumarios sanitarios a las empresas y personas involucradas, en línea con la normativa vigente y con el objetivo de salvaguardar la salud pública.

Como medida adicional, la agencia comunicó la decisión a todas las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a la Coordinación de Sumarios y la Dirección de Prevención, Vigilancia y Coordinación Jurisdiccional, para garantizar la aplicación efectiva de la prohibición. Al mismo tiempo, el organismo nacional recordó que la inhabilitación rige hasta que las empresas involucradas cumplan con todos los requisitos legales, sanitarios y de rotulado, en concordancia con los estándares establecidos en el Código Alimentario Argentino.

Hace tan solo una semana, el organismo aplicó una medida similar sobre los productos de una marca que comercializa frutos deshidratados, y un suplemento dietario a base de miel en todo el territorio nacional. La decisión fue tomada luego de una serie de investigaciones que detectaron irregularidades graves en los registros sanitarios y el etiquetado de los productos.

Se trata de pasas de uva jumbo sin semillas, marca Valle Encantado y el suplemento dietario a base de miel de la marca Honey Natural Power.