Sociedad

La ANMAT prohibió siete productos de café de diferentes marcas por varias irregularidades

La medida, publicada en Boletín Oficial, permanecerá vigente hasta tanto las empresas involucradas normalicen la situación

Guardar
Se trata de al menos
Se trata de al menos 5 presentaciones de la infusión

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país de varias presentaciones de café por graves irregularidades en su registro sanitario.

Así lo estableció el organismo, a través de la disposición 8385/2025 publicada en el Boletín Oficial, que alcanza a siete productos, pertenecientes a las marcas Caffé del Doge, Café Sol y Caffé del Ponte Rialto.

Según detallaron en el texto, la investigación comenzó tras una denuncia presentada ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), en la que se advirtió que un producto rotulado como “Puro café espresso estilo italiano tostado natural en grano, Doge Rosso Blend, marca Caffé del Doge, Il Caffé di Venezia”, utilizaba un número de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) que era inexistente.

Durante el procedimiento en una sucursal, personal del INAL constató la presencia de otros productos también con irregularidades en los rótulos y carencia de información obligatoria como lote o fecha de vencimiento. Las facturas exhibidas indicaban que estos productos eran provistos por la firma Junio 1995 SRL. A su vez, el dueño del local afirmó que solo usaban el producto para preparación de cafés en taza para los consumidores. Finalmente, llegaron al punto de que el fraccionamiento se efectuaba en una planta denominada Café Sol, ubicado en San Justo, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Todo comenzó a raíz de
Todo comenzó a raíz de una denuncia presentada ante el INAL (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inspección en ese establecimiento reveló que no contaba con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) ni de Producto Alimenticio, vigentes para los elaborados o fraccionados, y que se procesaban no solo productos para la marca propia, sino también para Caffé del Doge y Caffé del Ponte Rialto. En la planta se hallaron productos que presentaban en sus etiquetas números de registros inexistentes o no vigentes y que carecían de información sanitaria indispensable. De esta manera, avanzaron con la toma de muestras indicativas, prohibieron el fraccionamiento y requisaron la mercadería.

El Departamento de Normativa Alimentaria concluyó que se trataba de productos apócrifos, es decir, rotulados falsamente y sin registros necesarios, “al exhibir en sus rótulos un número de RNE no vigente o perteneciente a otro elaborador y números de RNPA inexistentes”.

Por tal motivo, ordenaron frenar la producción y venta de “Puro café espresso estilo italiano tostado natural en grano, Doge Rosso Blend, marca Caffé del Doge, Il Caffé di Venezia, RNPA Exp. N° 4050-141467, elaborado y envasado por RNE N° 02-033393”, “Café Clásico, Café Sol, Línea Baristas”, “Café Colombia, Café Sol, Línea Baristas”, “Café Gourmet, Café Sol, Línea baristas”, “Café, Café Sol, Línea baristas”, “Puro café estilo italiano tostado natural en grano, Intenso Blend, marca Caffé del Ponte Rialto”, y “Café tostado natural, Expresso Café Crema”, entre otras variantes y presentaciones, sin distinción de lote o fecha de vencimiento.

La investigación confirmó que se
La investigación confirmó que se trata de productos apócrifos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ANMAT también resolvió iniciar sumarios sanitarios a las empresas y personas involucradas, en línea con la normativa vigente y con el objetivo de salvaguardar la salud pública.

Como medida adicional, la agencia comunicó la decisión a todas las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a la Coordinación de Sumarios y la Dirección de Prevención, Vigilancia y Coordinación Jurisdiccional, para garantizar la aplicación efectiva de la prohibición. Al mismo tiempo, el organismo nacional recordó que la inhabilitación rige hasta que las empresas involucradas cumplan con todos los requisitos legales, sanitarios y de rotulado, en concordancia con los estándares establecidos en el Código Alimentario Argentino.

Hace tan solo una semana, el organismo aplicó una medida similar sobre los productos de una marca que comercializa frutos deshidratados, y un suplemento dietario a base de miel en todo el territorio nacional. La decisión fue tomada luego de una serie de investigaciones que detectaron irregularidades graves en los registros sanitarios y el etiquetado de los productos.

Se trata de pasas de uva jumbo sin semillas, marca Valle Encantado y el suplemento dietario a base de miel de la marca Honey Natural Power.

Temas Relacionados

cafésirregularidadespresentacionescomercializaciónRNEúltimas noticiasANMAT

Últimas Noticias

Investigan a dos hermanos por un incendio en Mendoza en el que una mujer sufrió graves heridas tras una pelea

La víctima permanece internada con pronóstico reservado y tiene el 20% del cuerpo comprometido

Investigan a dos hermanos por

Quiso cruzar un río de Neuquén con una camioneta y quedó varado: el hombre admitió estar alcoholizado

El protagonista fue un mecánico de la zona, quien contó que intentaba probar un vehículo de su cliente

Quiso cruzar un río de

Condenaron a un kinesiólogo por abusar de tres pacientes y fue inhabilitado a ejercer la profesión

El hombre aprovechó la confianza de las mujeres y procedió con su accionar durante las sesiones en su consultorio de Cañuelas

Condenaron a un kinesiólogo por

Una joven murió atropellada por un colectivo en Rosario cuando un conductor abrió la puerta del auto y la empujó

La víctima, una estudiante de medicina, se desplazaba en bicicleta cuando todo sucedió. El chofer y el dueño de la camioneta involucrada quedaron demorados

Una joven murió atropellada por

Un sacerdote manoseó a una menor en Salta y fue condenado a tres años de prisión condicional

Los aberrantes hechos ocurrieron en 2021, cuando la víctima tenía 11 años y jugaba en la parroquia San Pedro Apóstol del barrio Villa Primavera

Un sacerdote manoseó a una
DEPORTES
Novak Djokovic relató su historia

Novak Djokovic relató su historia de amor con su esposa Jelena Ristic y contó un particular detalle

Argentina y México volverán a verse las caras en un Mundial: el historial completo antes del cruce en el Sub 17

Los jugadores de la Selección que se juegan gran parte de sus chances de ir al Mundial en el partido frente a Angola

Copa Davis: la Selección Argentina de Tenis tuvo su despedida antes de partir a Bolonia para el Final 8

Con seis ausencias entre lesionados, suspendidos y convocados FIFA: el inédito equipo de River que Gallardo pondría ante Vélez

TELESHOW
El regreso de Cristina Pérez

El regreso de Cristina Pérez a Telefe en Camino a casa: “Estoy abriendo una nueva historia”

Marcelo de Bellis: “Mi mamá no quería que actúe”

Guns N’ Roses recordó su show en Argentina y destacó la pasión del público: “Hicieron que estos conciertos fueran inolvidables”

Quién fue el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity que conmovió a Wanda Nara: “Te debo mucho a vos”

El pase de factura de Wanda Nara a Maxi López por lo que encontró en el auto que le prestó: “Rarísimo”

INFOBAE AMÉRICA

Israel bombardeó un depósito de

Israel bombardeó un depósito de armas e infraestructura subterránea de Hezbollah en el sur de Líbano

El Reino Unido y el Mercosur alistan el inicio de conversaciones comerciales pese a la incertidumbre por los aranceles

Líderes indígenas reclamaron una mayor participación en la COP30 de Brasil y pidieron reunirse con el presidente Lula da Silva

Las largas filas para cargar combustible terminaron en Bolivia tras la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia

El Gobierno de Ecuador prevé instalar dos bases de Estados Unidos en su territorio: una militar y otra de seguridad