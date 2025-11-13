Incendio en un hotel familiar de Caballito: murió un hombre de 30 años y tuvieron que asistir a 5 personas

Incendio en un hotel familiar en Flores

Un incendio afectó un hotel familiar de cuatro pisos ubicado en avenida Avellaneda 371, entre Campichuelo y Doctor Eleodoro Lobos, en el barrio porteño de Caballito. Allí, se constató el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 30 años que no logró sobrevivir a las consecuencias del incendio.

El foco se originó en el primer piso del edificio y generó un importante operativo de emergencia. De acuerdo con el parte oficial del SAME, cinco personas tuvieron que ser asistidas en el lugar por el personal sanitario, aunque no fue necesario el traslado a centros hospitalarios.

Un incendio en un hotel familiar de Caballito dejó como saldo un fallecido.

En comunicación con TN, el titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que atendieron a tres hombres, de 51, 68 y 76 años, como también a una mujer de 78. A su vez, indicó que el hombre de 51 años fue trasladado preventivamente al Hospital Durand por inhalación de humo. Respecto del fallecido, declaró: “Ya está el fiscal interviniendo y esperamos la pericia correspondiente”.

Ocho móviles de emergencia acudieron al lugar para contener la situación. Entre los pacientes atendidos se encontraban cuatro hombres y una mujer, todos adultos.

El incendio tuvo lugar en un hotel familiar de Caballito.

Según detallaron desde la Policía de la Ciudad, el foco ígneo se desarrolló en una extensión de 1 por 1, por 1,50 metros de alto sobre prendas de vestir. El mismo fue controlado con un extintor a base de PQS.

El operativo incluyó el corte de tránsito y medidas preventivas, mientras las autoridades avanzaban en la remoción de escombros y la investigación sobre las causas del siniestro. El edificio quedó bajo custodia preventiva hasta completar la inspección.

Bomberos de la Ciudad acudió al incendio en Caballito.

Una fuga de gas provocó un incendio con llamas de 12 metros en Caballito

Fuga de gas e incendio en Caballito

Bomberos de la Ciudad respondieron este miércoles a un incidente en Riglos al 300, frente a la intersección con Formosa, donde un escape de gas generó llamas que alcanzaron hasta 12 metros de altura y convulsionaron esa zona del barrio porteño de Caballito. La fuga se mantuvo visible gracias a la magnitud del incendio, lo que facilitó ubicar la dirección precisa de la pérdida de gas y redujo el riesgo de una posible explosión.

Personal de bomberos desplegó dos líneas de mangueras de 38 mm y una adicional de 63 mm para combatir el foco ígneo, mientras equipos adicionales recorrían la zona en busca de eventuales víctimas o personas heridas.

De acuerdo con la información oficial, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió a un hombre con quemaduras severas. Luego, lo derivaron al Hospital Durand.

Todo se ocasionó mientras la empresa Edesur intervenía por una emergencia eléctrica. En ese momento, se registró la rotura de un caño de media presión que tomó fuego.

Un operario de la empresa de distribución de energía eléctrica fue alcanzado por el fuego y trasladado al Hospital de Quemados.

El fuego se desató en la intersección de Riglos y Formosa

Representantes de Metrogas acudieron con la tarea de interrumpir el suministro de gas, para poder finalmente controlar las llamas, mientras equipos de Defensa Civil de la Ciudad también fueron al sitio. Desde la empresa distribuidora de gas decidieron cortar el suministro en los edificios adyacentes con el objetivo de proteger a los residentes.

Minutos pasadas las 21, desde Metrogas confirmaron a Infobae que lograron controlar el escape, por lo que el fuego también cesó.

Este jueves, pasado el mediodía, el tránsito seguía cortado, tanto en la cuadra como en sus adyacencias, mientras personal especializado continuaba las tareas de reparación.

Los vehículos que avanzaban por Guayaquil, eran obligados a girar hacia la izquierda en San José de Calasanz, mientras que quienes circulaban por Riglos solo podían llegar hasta Formosa, donde también debían doblar a la izquierda para continuar su camino.

El edificio ubicado justo frente a donde se produjo el incendio sufrió severos daños en su fachada.