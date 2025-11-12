Una fuga de gas provocó un incendio con llamas de 12 metros en Caballito: un hombre resultó con quemaduras

Una fuga de gas en Caballito provocó un incendio con llamas de hasta 12 metros de altura, generando alarma entre los vecinos

Bomberos de la Ciudad respondieron este miércoles a un incidente en Riglos al 300, donde un escape de gas generó llamas que alcanzaron hasta 12 metros de altura. La situación se tornó compleja en la intersección de Formosa y Riglos, en el barrio de Caballito, donde la fuga se mantuvo visible gracias a la magnitud del incendio, lo que facilitó ubicar la dirección precisa de la pérdida de gas y redujo el riesgo de una posible explosión.

Personal de bomberos desplegó dos líneas de manguera de 38 mm y una adicional de 63 mm para combatir el foco ígneo, mientras equipos adicionales recorrían la zona en busca de eventuales víctimas o personas heridas.

De acuerdo con la información oficial, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió a un hombre con quemaduras severas. Luego, el hombre fue derivado al Hospital Durand.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia asistió a un hombre con quemaduras severas tras el siniestro en Caballito

Todo se ocasionó mientras la empresa Edesur intervenía por una emergencia eléctrica. En ese entonces se registró la rotura de un caño de media presión y tomó fuego. Desde Metrogas decidieron cortar el suministro en los edificios adyacentes con el objetivo de proteger a los residentes.

Representantes de la empresa distribuidora de gas acudieron con la tarea de interrumpir el suministro de gas, para poder finalmente controlar las llamas, mientras equipos de Defensa Civil de la Ciudad también fueron al sitio.

Cerca de las 19:40, el fuego logró ser controlado, aunque el operativo seguía en desarrollo. Los profesionales de Metrogas lograron intervenir y las llamas comenzaron a ceder.

Diego Coria, personal de Bomberos de la Ciudad, explicó a los medios: “Lo que se realiza es una apertura y colocar una prensa. Por eso la altura de la llama se reduce. No hay llaves para cortar directamente cuando son ramales de media presión, se tiene que ir sectorizando y bajando presiones”.

El operativo de emergencia incluyó el corte de tránsito en la calle Riglos y la intervención de Defensa Civil, SAMEy bomberos

La misma tarea fue confirmada por Metrogas, quienes aseguraron que el caño ya fue prensado. Los trabajos de emergencia incluyeron la excavación de los pozos necesarios para llegar hasta el caño dañado. Estas tareas se desplegaron a ambos lados de la fuga.

“Para tranquilidad de todos, el incendio está controlado con cuatro líneas de ataque. Es decir, con dos frentes. Ya bajó la altura de la llama. Estamos tratando de ver qué pasó. Un masculino sufrió quemaduras en su parte superior y fue transferido al Durand. Hay 40 bomberos trabajando, pero el incendio está controlado, para tranquilidad de todos”, detalló Coria

Mientras tanto, vecinos de la cuadra permanecían atentos ante el desarrollo del operativo. Entre los testimonios recogidos, Leila, residente del barrio, relató en diálogo con TN: “Estaba en mi casa y enfrente estaban arreglando hace unos días una obra. De repente empezamos a escuchar mucho ruido y cuando nos asomamos eran llamaradas”.

Según el testimonio, la reacción fue inmediata: “Llamamos a la policía, llegaron muy rápido y siguieron los bomberos, que empezaron a trabajar con el camión hidrante”.

El herido por el incendio en Caballito fue trasladado al Hospital Durand con quemaduras en la parte superior del cuerpo

Sobre el origen del siniestro, la vecina especuló que pudo haberse producido mientras se realizaban reparaciones vinculadas a un alumbrado público, con la posibilidad de que se hubiera tocado algún caño durante los trabajos: “Suponemos que tocaron un caño o algo. Es tremendo cómo prendió muy rápido”.

Leila aseguró que la pérdida es sobre la vereda, casi en la calle. Es decir, que el fuego no se generó dentro de algún local o vivienda. “No escuchamos ninguna explosión, solo mucho ruido de fuego”, detalló la vecina a TN.

Sin embargo, las llamas alcanzaron el frente de un edificio. Como se puede ver en las imágenes que encabezan la nota, el fuego fue de tal gravedad que quemó el frente de la edificación.

Así se vio el incendio de Caballito desde lejos

En los alrededores del edificio que sufrió la peor parte del incendio se encuentra una peluquería y más edificaciones con viviendas, por lo que evacuaron a los vecinos como parte del operativo. Sin embargo, de momento solamente se registró como herido al hombre con quemaduras.

A su vez, para que se puedan llevar adelante las tareas pertinentes, se cortó el tránsito sobre la calle Riglos entre Formosa y la avenida Juan Bautista Alberdi.

Para tomar dimensiones, en uno de los videos que acompañan esta nota se aprecia cómo el fuego se lograba ver desde lejos. Vecinos grabaron el momento en el que las llamas alcanzaban hasta el techo del edificio.