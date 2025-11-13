Incendio en pleno microcentro: evacuaron a más de 200 personas de un edificio en donde funciona una aseguradora

Un incendio en una aseguradora, ubicada en la intersección de Avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear, provocó la evacuación de aproximadamente 200 personas, según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia a Infobae.

“Bomberos de la Ciudad extinguió esta mañana un incendio que se produjo en la torre de enfriamiento del edificio Zurich, en Cerrito y Marcelo T. de Alvear, en Retiro. El fuego se produjo en la terraza, sobre el piso 12 del edificio que también cuenta con cuatro subsuelos y planta baja”, detallaron a este medio desde el Ministerio de Seguridad porteño.

Los equipos de emergencia desplegaron un total de trece móviles en la zona, aunque no utilizaron unidades aéreas durante el operativo. Las autoridades detallaron que no se registraron pacientes afectados ni heridos entre los ocupantes del inmueble. Tampoco hubo necesidad de hospitalizar a ninguna persona. El parte consignó que en el lugar no hubo asistidos ni trasladados, y la totalidad de los evacuados se encontraba fuera de peligro.

El incendio ocurrió en Avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear.

“Trabajo en los primeros pisos del edificio e incluso desde ahí se sintió el olor a humo. Al segundo que sonó la alarma todos evacuamos. Desde los edificios de al lado nos indicaban que había fuego en la terraza”, relató a Infobae un empleado de la empresa.

La circulación en torno a Avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear se mantuvo restringida mientras se desarrollaron las tareas de contención y prevención. Este tipo de incidentes requiere protocolos específicos dada la alta concurrencia y densidad poblacional en la zona céntrica de Buenos Aires.

El parte no aportó detalles respecto al origen del incendio, que quedó bajo investigación de los organismos competentes luego de completada la evacuación.

Siniestros viales en Parque Patricios

Por otro lado, un choque múltiple entre un camión y dos camionetas de la Policía en la intersección de Uspallata y Santa Cruz, en el barrio porteño de Parque Patricios, dejó como saldo seis personas trasladadas a hospitales, de acuerdo con el parte oficial del SAME.

El informe confirmó que todos los pacientes atendidos son hombres adultos, quienes fueron derivados para su atención médica. Cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital Penna, mientras que otros dos ingresaron al Hospital Argerich.

Choque y vuelco en Parque Patricios

La colisión involucró a tres vehículos, entre ellos un camión y dos unidades policiales, lo que motivó un despliegue de once móviles de emergencia en la zona afectada, sin la necesidad de asistencia aérea. El parte no reportó menores involucrados ni víctimas fatales.

El tránsito en la zona de Uspallata y Santa Cruz permanece interrumpido mientras las autoridades realizaron tareas de asistencia y remoción de los vehículos. Mientras, las autoridades policiales y de emergencias trabajan para determinar las causas y la dinámica que provocaron el incidente.

En tanto, un siniestro vial en la intersección de Avenida Vélez Sarsfield y California dejó a un hombre gravemente herida luego de ser atropellado, tras un choque entre su motocicleta y un colectivo de la Línea 37. Según el parte de las autoridades de emergencias de la ciudad, la paciente presentó una fractura expuesta en uno de sus miembros superiores y fue derivada al Hospital Penna en paro cardíaco, bajo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Desde el SAME confirmaron que la mujer arribó con vida al nosocomio.

El incidente no solo alcanzó a la víctima peatonal. Tres pasajeros de un colectivo también sufrieron lesiones como consecuencia del mismo hecho y recibieron traslado al Hospital Ramos Mejía, donde ingresaron por traumatismos de diversa consideración. Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales asociadas a este hecho.