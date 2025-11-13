Sociedad

Incendio en pleno microcentro: evacuaron a más de 200 personas de un edificio en donde funciona una aseguradora

El personal del SAME desplegó trece móviles en una rápida intervención ante el fuego en el inmueble de Avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear. También participó del operativo el cuerpo de Bomberos de la Ciudad

Guardar

Un incendio en una aseguradora, ubicada en la intersección de Avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear, provocó la evacuación de aproximadamente 200 personas, según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia a Infobae.

“Bomberos de la Ciudad extinguió esta mañana un incendio que se produjo en la torre de enfriamiento del edificio Zurich, en Cerrito y Marcelo T. de Alvear, en Retiro. El fuego se produjo en la terraza, sobre el piso 12 del edificio que también cuenta con cuatro subsuelos y planta baja”, detallaron a este medio desde el Ministerio de Seguridad porteño.

Los equipos de emergencia desplegaron un total de trece móviles en la zona, aunque no utilizaron unidades aéreas durante el operativo. Las autoridades detallaron que no se registraron pacientes afectados ni heridos entre los ocupantes del inmueble. Tampoco hubo necesidad de hospitalizar a ninguna persona. El parte consignó que en el lugar no hubo asistidos ni trasladados, y la totalidad de los evacuados se encontraba fuera de peligro.

El incendio ocurrió en Avenida
El incendio ocurrió en Avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear.

“Trabajo en los primeros pisos del edificio e incluso desde ahí se sintió el olor a humo. Al segundo que sonó la alarma todos evacuamos. Desde los edificios de al lado nos indicaban que había fuego en la terraza”, relató a Infobae un empleado de la empresa.

La circulación en torno a Avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear se mantuvo restringida mientras se desarrollaron las tareas de contención y prevención. Este tipo de incidentes requiere protocolos específicos dada la alta concurrencia y densidad poblacional en la zona céntrica de Buenos Aires.

El parte no aportó detalles respecto al origen del incendio, que quedó bajo investigación de los organismos competentes luego de completada la evacuación.

Siniestros viales en Parque Patricios

Por otro lado, un choque múltiple entre un camión y dos camionetas de la Policía en la intersección de Uspallata y Santa Cruz, en el barrio porteño de Parque Patricios, dejó como saldo seis personas trasladadas a hospitales, de acuerdo con el parte oficial del SAME.

El informe confirmó que todos los pacientes atendidos son hombres adultos, quienes fueron derivados para su atención médica. Cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital Penna, mientras que otros dos ingresaron al Hospital Argerich.

Choque y vuelco en Parque Patricios

La colisión involucró a tres vehículos, entre ellos un camión y dos unidades policiales, lo que motivó un despliegue de once móviles de emergencia en la zona afectada, sin la necesidad de asistencia aérea. El parte no reportó menores involucrados ni víctimas fatales.

El tránsito en la zona de Uspallata y Santa Cruz permanece interrumpido mientras las autoridades realizaron tareas de asistencia y remoción de los vehículos. Mientras, las autoridades policiales y de emergencias trabajan para determinar las causas y la dinámica que provocaron el incidente.

Choque y vuelco en Parque Patricios

En tanto, un siniestro vial en la intersección de Avenida Vélez Sarsfield y California dejó a un hombre gravemente herida luego de ser atropellado, tras un choque entre su motocicleta y un colectivo de la Línea 37. Según el parte de las autoridades de emergencias de la ciudad, la paciente presentó una fractura expuesta en uno de sus miembros superiores y fue derivada al Hospital Penna en paro cardíaco, bajo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Desde el SAME confirmaron que la mujer arribó con vida al nosocomio.

El incidente no solo alcanzó a la víctima peatonal. Tres pasajeros de un colectivo también sufrieron lesiones como consecuencia del mismo hecho y recibieron traslado al Hospital Ramos Mejía, donde ingresaron por traumatismos de diversa consideración. Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales asociadas a este hecho.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCiudad de Buenos AiresRetiroIncendio

Últimas Noticias

Viajaba a París, pero no pudo abordar el avión: llevaba cocaína en paquetes de granola

Agentes de la PSA detectaron respuestas inconsistentes durante la entrevista a la sospechosa y dispusieron una requisa más exhaustiva. Así, encontraron la droga en el equipaje despachado

Viajaba a París, pero no

Grave expresión de antisemitismo y burla a la investidura presidencial en una muestra artística en el Concejo Deliberante pampeano

En Santa Rosa se desató una fuerte polémica en torno a una exposición de caricaturas del dibujante Sergio Ibaceta. Allí se banaliza al genocidio y hay ofensas hacia el judaísmo, Javier Milei y sus ministros

Grave expresión de antisemitismo y

Los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa hablaron sobre la vida en la cárcel

En un documental, los jóvenes sentenciados por el asesinato del estudiante de 18 años en Villa Gesell contaron detalles de su realidad en el penal de Melchor Romero

Los rugbiers condenados por el

Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda y Dieguito: “Es muy difícil que haya justicia”

El letrado cuestionó duramente a la Justicia tras la suspensión de la audiencia que debía marcar el reinicio del juicio

Mario Baudry, abogado de Verónica

La Fiscalía pidió la destitución de Julieta Makintach en el jury por el escándalo en el juicio por Maradona

La representante de la Procuración Bonaerense, Analía Duarte, dijo que quedó comprobado que la jueza cometió irregularidades en el juicio por la muerte de Maradona. Su contundente alegato

La Fiscalía pidió la destitución
DEPORTES
El detrás de escena del

El detrás de escena del alocado festejo de Deyverson con Martín Palermo que se hizo viral en Brasil

El mensaje de Lionel Messi tras la multitudinaria práctica de la Selección en España: “El cariño que mostraron me emociona”

Por qué Checo Pérez realizó un test con una “Ferrari negra” antes del estreno de Cadillac en la Fórmula 1

La recta final rumbo al Mundial 2026: se definen 14 clasificados a la Copa del Mundo y los 22 países que jugarán los Repechajes

Drama en el básquet europeo: una figura regresó tras más de 500 días ausente por lesión y se rompió el tendón de Aquiles a los dos minutos

TELESHOW
Thiago Medina y Daniela Celis

Thiago Medina y Daniela Celis recordaron quién tomó la decisión de separarse: ¿reconciliación en puerta?

De qué murió el actor Jorge Lorenzo, el recordado Capece de El Marginal y En el barro

Clara Alonso fue mamá y compartió los primeros días de su bebé Gael: las fotos

Luego de la polémica, se conoció quién entrevistará a la China Suárez: todos los detalles

Luis Ventura habló de Wanda Nara tras su salida de Masterchef: “Fue el avispón que te deja el aguijón”

INFOBAE AMÉRICA

Una periodista nicaragüense exiliada denunció

Una periodista nicaragüense exiliada denunció que autoridades de Costa Rica le sugirieron dejar la profesión para no sufrir amenazas

Netanyahu dijo que juzgará al líder sirio Al Sharaa por sus “acciones sobre el terreno”

Perseverancia, pasión, humildad: diez frases de Franco Colapinto que explican su éxito

La mega cárcel a la que fue trasladado Jorge Glas tiene un avance de construcción del 30 por ciento

Zar antidroga de Bolivia asegura que “hay carteles internacionales” y confirmó vuelta de la DEA al país