Sociedad

Un joven de 19 años usó inteligencia artificial para diseñar un plan con el que estafó y espió a tres mujeres

Les prometió becas y trabajo en Jujuy, creando sitios y contenido falso en redes sociales. Quedó detenido y le imputan el delito de trata de personas. Hallaron pornografía infantil entre sus pertenencias

Guardar
El acusado simuló la existencia
El acusado simuló la existencia del 'Centro Estudiantil Interprovincial Joven Norte' para captar a tres mujeres, dos de ellas menores de edad (Adobe Stock)

El caso de un especialista en redes sociales de 19 años, detenido en San Salvador de Jujuy, expuso cómo el empleo de herramientas tecnológicas avanzadas puede diseñar engaños y concretar delitos graves. El joven, identificado con las siglas G.F.F., desarrolló un falso programa de becas educativas e ideó una compleja pantalla institucional valiéndose de la inteligencia artificial, captando así la confianza de tres mujeres que creyeron en la promesa de una oportunidad académica y laboral en Jujuy. Dos de ellas eran menores de edad al momento de los hechos.

El imputado, cuya actividad como community manager en Santa Fe y vinculación laboral con el sector municipal le proporcionaron conocimientos informáticos y manejo de redes, creó desde cero la infraestructura digital de una entidad imaginaria: el “Centro Estudiantil Interprovincial Joven Norte”. Mediante sitios web, flyers y documentación apócrifa elaborada con el auxilio de la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT, el acusado logró simular la existencia de una organización y un programa de becas ante las jóvenes y sus familias. Nadie advirtió la falsedad del organismo; incluso fijó como domicilio la Casa de Gobierno de Jujuy para conferir verosimilitud a la propuesta.

La maniobra culminó cuando las víctimas, de entre 17 y 21 años, viajaron desde una localidad del interior de Santa Fe hasta San Salvador de Jujuy, creyendo que participarían de la Fiesta Nacional del Estudiante como parte del programa de becas anunciado. G.F.F. alquiló un departamento en el barrio Alto Padilla, donde se alojaron durante su estadía. El desenlace sobrevino el 23 de septiembre, cuando una de las adolescentes descubrió que “un reloj colocado en un esquinero en el sector de la ducha” ocultaba en realidad una cámara espía, según relataron el fiscal federal Federico Zurueta y la auxiliar fiscal Romina Verdur durante la audiencia de formalización, de acuerdo a la comunicación del sitio Fiscales.gob.

El hallazgo se produjo porque la joven intentó poner el reloj en hora y notó que no funcionaba; al inspeccionarlo, identificó la presencia del dispositivo espía, el cual también registraba audio. El grupo, alarmado, confrontó al acusado y notificó la situación a personal policial ubicado en un puesto de la Ciudad Cultural. En ese contexto, según lo informado por los representantes del Ministerio Público Fiscal en la audiencia, G.F.F. mostró nerviosismo, e intentó luego desprenderse de la cámara arrojándola por la ventanilla de un patrullero, hecho advertido por una de las adolescentes. Los agentes de policía lograron recuperar el dispositivo y hallaron la tapa entre las pertenencias del acusado.

La investigación del Ministerio Público
La investigación del Ministerio Público Fiscal apunta a un sofisticado plan de captación y explotación- crédito Reuters

El peritaje preliminar de los elementos incautados permitió detectar “15 videos y 68 fotos” que reflejaban la grabación de las tres mujeres durante su estancia en el departamento. Además, se localizó material semejante de otras posibles víctimas, así como una considerable cantidad de material de abuso sexual infantil. Ante estos hallazgos, la fiscalía agravó la imputación y solicitó nuevos peritajes, con la finalidad de determinar no solo la tenencia de estos contenidos, sino la posibilidad de que hubieran sido producidos por el propio imputado, y si existía la participación de otras personas.

Durante la audiencia que tuvo lugar el 28 de octubre, el juez federal de Garantías N.º 1 de Jujuy, Eduardo Hansen, consideró válidos los argumentos de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva para G.F.F., a la par que autorizó la profundización de las pericias en todos los dispositivos electrónicos secuestrados, entre ellos celulares, computadoras, discos externos y tablets. En el mismo acto, se fijó un plazo de investigación de 90 días.

La estrategia utilizada por el acusado, que incluyó la generación de documentación creíble con herramientas de IA y la simulación de canales de comunicación formales, generó un marco de confianza que no fue detectado como falso ni por las propias víctimas ni por sus familiares. La información recolectada por Fiscales.gob señala que inclusive se firmaron los permisos de viaje y estadía exigidos para el traslado y alojamiento de las jóvenes, lo que permitió que el viaje se concretara sin alertas previas.

La defensa de G.F.F., durante la audiencia, intentó oponerse a la prisión preventiva ofreciendo garantías patrimoniales y el compromiso de colaboración con los peritos, pero el juez desestimó el planteo.

Temas Relacionados

Delitos informáticos Ministerio Público Fiscal San Salvador de Jujuy Santa Fe Inteligencia artificial Abuso sexual infantil ChatGPT Fiesta Nacional del Estudiante

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Diego Maradona: se postergó la audiencia preliminar programada para este miércoles

La jornada tenía como objetivo el control y la admisión de las pruebas presentadas por las partes. Se realizará a principios de diciembre

Juicio por la muerte de

Tras el regreso del calor, anticipan la llegada de un frente frío y tormentas fuertes para el AMBA

Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la noche de este martes incluso podría haber caída de granizo junto a fuertes ráfagas de viento. Hay alertas en varias provincias

Tras el regreso del calor,

Casi una tonelada de cocaína, el hallazgo tras la caída de uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Brian Bilbao fue capturado tras el aterrizaje en Pergamino de una avioneta que transportaba droga. En el operativo se halló uno de los cargamentos más grandes de la historia

Casi una tonelada de cocaína,

Video: un tornado sorprendió en el límite entre Mendoza, La Pampa y Neuquén

El fenómeno climático, con embudo visible, avanzó sobre un campo mientras fuertes tormentas afectaban la zona de frontera entre las tres provincias

Video: un tornado sorprendió en

Acusaron de mentiroso al influencer que denunció que golpearon a su abuela: los videos de su defensa

El creador de contenidos Tomás Mazza difundió que la imagen de la mujer golpeada era vieja. Pablo Pizzurno, quien se dedica a verificar si suplementos y alimentos tienen realmente la composición registrada en sus etiquetas, le respondió y sumó a la víctima del ataque a sus posteos audiovisuales

Acusaron de mentiroso al influencer
DEPORTES
Argentina terminó como la mejor

Argentina terminó como la mejor selección en la fase de grupos del Mundial Sub 17 y jugará con México en 16avos: todo lo que hay que saber

Thiago Almada reveló que Riquelme lo tentó para jugar en Boca y explicó por qué no aceptó la propuesta

Ensayaron una jugada preparada, pero un malentendido los dejó en ridículo: “El tiro libre más feo”

Romario rompió con su novia 37 años menor: aseguran que fue visto con una “misteriosa rubia”

Pierre Gasly reveló detalles de la ventaja que tendrá Alpine en la temporada 2026 de F1: los problemas que sufrirán los otros equipos

TELESHOW
Abel Pintos, nuevo Padrino del

Abel Pintos, nuevo Padrino del Hospital de Niños: una voz solidaria que impulsa grandes cambios

El divertido ida y vuelta de Juana Repetto y su expareja, Sebastián Graviotto: “Un poco de humor”

Maxi López mostró su costado solidario: jornada de trabajo y juegos

El romántico intercambio de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en redes

Valentina Cervantes y su hijo Benjamín mostraron su viaje de regreso a Inglaterra luego de dejar MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Entre la represión y la

Entre la represión y la sucesión: Daniel Ortega cumplió 80 años delegando el poder a su esposa e hijos en Nicaragua

Ucrania imputó a siete personas por una red de sobornos que involucra a altos cargos del sector energético estatal

Vacunarse salva vidas: el Perú refuerza la protección gratuita nacional ante enfermedades prevenibles

Apagón nacional en República Dominicana: un fallo masivo dejó al país sin luz y paralizó servicios esenciales

Taiwán busca consolidar su presencia diplomática en Europa ante el asedio del régimen de China