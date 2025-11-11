Qué significa la bandera verde que se usará en una playa de la Patagonia

Playa Unión incorpora la bandera verde para regular deportes náuticos y mejorar la convivencia en la costa patagónica (Wikimedia)

Desde diciembre, Playa Unión en Rawson sumará una bandera verde a su sistema de señales. Los guardavidas la izarán para indicar sectores habilitados para deportes náuticos. La experiencia será pionera en Argentina y busca ordenar el espacio costero durante la temporada alta de verano.

La iniciativa arrancará el 6 de diciembre y se extenderá hasta el 8 de marzo de 2026. La bandera verde identificará áreas y horarios donde practicar surf, kayak o kitesurf resulta seguro para deportistas y bañistas. El objetivo es organizar la convivencia entre quienes disfrutan el mar y reducir riesgos.

La medida no reemplaza a otras banderas tradicionales que advierten sobre el estado del mar. Las señales roja, roja y negra, amarilla y negra, celeste y negra seguirán informando sobre el peligro, la prohibición o la seguridad de bañarse. Los guardavidas comunicarán a cada usuario los cambios y orientarán sobre las reglas.

La nueva señalización permitirá identificar sectores y horarios habilitados para surf, kayak y kitesurf en Playa Unión (Wikimedia)

Qué significa la bandera verde que se usará en Playa Unión

La bandera verde en Playa Unión tendrá un objetivo concreto: informar que un sector de la playa quedó habilitado para la actividad náutica. La señal servirá para despejar dudas entre los deportistas que hasta ahora solo podían entrar al agua en zonas exclusivas, incluso en momentos sin bañistas ni riesgos asociados.

Luis Torres, jefe de guardavidas, confirmó a LM Cipoletti, que la medida funciona como prueba piloto inspirada en experiencias de varias playas europeas. La bandera verde flúo será visible en áreas donde el mar resulte apto para deportes y no implique conflictos con bañistas. Si la bandera se retira, solo se autorizará la actividad náutica en las zonas específicamente señalizadas.

El sistema de señalización garantizará la convivencia sin “zonas grises”. En los momentos marcados, las personas que practiquen surf, kayak o kitesurf accederán a nuevos espacios con la supervisión de guardavidas.

El sistema de banderas de Playa Unión suma un código pionero en Argentina para ordenar el uso de la playa durante el verano (Wikimedia)

Además del nuevo código, Playa Unión amplió la franja costera destinada a deportes náuticos. El área contará con un kilómetro adicional, fundamental ante la erosión y los cambios en la línea de marea. Los guardavidas asesorarán sobre el uso responsable del espacio y resolverán dudas de quienes visiten o practiquen actividades acuáticas.

La introducción de la bandera verde responde a la necesidad de regular, no solo prohibir, la presencia de deportes marítimos sobre todo tras la declaración de Rawson como Capital Provincial del Surf en 2024. Asociaciones de surfistas y el cuerpo de guardavidas participaron en la elaboración del protocolo.

La experiencia permite aprovechar la costa de forma más ordenada y segura. “Si la bandera verde está puesta, significará que se podrán practicar las actividades en el lugar. Si la retiramos, el deportista náutico se va a tener que ir a la zona específica”, explicó Torres a Adnsur.

Guardavidas supervisarán la aplicación de la bandera verde y asesorarán a bañistas y deportistas sobre las normas vigentes (Wikimedia)

Rawson declarada la capital provincial del surf

Rawson vivió un fuerte crecimiento en la práctica de deportes acuáticos durante los últimos años. Este desarrollo impulsó cambios institucionales, como la declaración oficial de Capital Provincial del Surf en 2024. La nueva bandera forma parte de un proceso de adaptación normativa y cultural enfocado en el turismo y los hábitos costeros de la región.

El clima de la costa atlántica y las condiciones del mar favorecen los deportes náuticos. La creciente cantidad de visitantes que buscan surf, kayak y kitesurf motivó la revisión de las viejas restricciones.

Hasta la temporada pasada, estaba prohibido realizar deportes fuera de la zona exclusiva aunque no hubiera bañistas en el mar. La adaptación toma en cuenta ejemplos internacionales para crear reglas claras.

El municipio y los actores vinculados al turismo buscan posicionar a Playa Unión como un destino seguro tanto para bañistas como para deportistas. El orden en el uso de la playa, junto con la presencia permanente de guardavidas, apunta a anticipar problemas y evitar accidentes.

La ampliación de un kilómetro en la franja costera de Playa Unión favorece la práctica segura de deportes acuáticos (Wikimedia)

Qué tipos de banderas existen en las playas

El sistema de banderas en Playa Unión incluye señales reconocidas en toda la Argentina. La bandera roja prohíbe el ingreso al mar por condiciones peligrosas. La roja y negra indica mar peligroso de forma especial.

La bandera amarilla y negra anuncia condiciones dudosas y pide precaución. La celeste señala mar calmo y seguro para bañistas. Por último, la bandera negra prohíbe completamente la entrada al agua y la permanencia en la playa ante tormentas eléctricas o riesgos severos.

Cada señal ayuda a tomar decisiones informadas y protege a los visitantes. Con la bandera verde, Playa Unión suma un código pensado para regular el deporte náutico y optimizar el uso de los sectores costeros.

De acuerdo con fuentes oficiales, el nuevo sistema permitirá a Playa Unión liderar la regulación de deportes acuáticos en playas argentinas. La experiencia se evaluará durante la temporada de verano y podría extenderse a balnearios de otras provincias si arroja buenos resultados.

La iniciativa, que cuenta con el aval de guardavidas, deportistas y autoridades, coloca a Rawson como referente en seguridad y organización costera en la Patagonia.